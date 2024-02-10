台灣的美式炭烤餐廳不知凡幾？但真正道地的有幾間？就在板橋車水馬龍的中山路二段 77 號 2 樓，隱藏著一家「橙子美式炭烤餐廳」，堅持使用正統柴烤方式，不惜耗時 15 小時以上，使用龍眼木慢烤煙燻各種肉類，用時間淬煉出混合煙燻味、肉汁、醃料與脂肪的絕妙風味。

店內餐點都是由老闆女婿，來自上海昭和園餐飲集團的行政主廚親自設計，結合西餐的精緻和美式炭烤的粗獷，再加上台式餐酒館的輕鬆隨意，營造出交誼、休閒、用餐都適合的舒適空間。經過長時間煙燻的肉類，將結締組織分解、纖維軟化，脂肪也大大減少，不管什麼年齡層的人都可以輕鬆享用；平均 400 元左右的餐點，價格親民，人人都負擔得起；還有種類繁多的各式佐餐美酒可供搭配，溫馨宜人的環境氛圍，提供顧客最優質的餐飲體驗。



為了回饋忠實顧客的支持，即日起至 103 年 2 月 29 日止，平日 ( 週一到週五不含春節期間 ) 用餐，不分時段都打九折優惠。還有壽星優惠專案，生日當天 ( 不限平假日 ) ，壽星個人所點之餐點 ( 披薩、炸烤物及其他單點品項皆不適用此活動 ) 打五折，機會難得，敬請把握！

在進入正文之前，請容我講個小故事。

話說，我們造訪「橙子美式炭烤餐廳」當天，板橋正是低溫有雨的寒冬。我們開始用餐時，進來一對夫妻，帶著一個看起來才五、六歲的小男孩。因為他們就坐在我們鄰桌，所以我們很自然的聽到他們和老闆的對話。媽媽告訴老闆，她們就住在附近，昨天才來吃過，今天小朋友就吵著還要來，因為他覺得很好吃。我很驚訝！因為這是第一次，我在美式餐廳遇到，不是父母帶著小孩來，而是小孩子主動要求想來吃的狀況。不過，令我更吃驚訝的是老闆接下來說的一段話：「對了！現在平日用餐打九折，昨天小姐忘了幫你們打折，等等結帳的時候，我再折給你們。」

聽到主客這段溫馨的對談，我突然覺得不冷了，因為心暖了！如果這裡不是板橋最有溫度的美式炭烤餐廳，哪裡才是呢？

「橙子美式炭烤餐廳」沒有醒目的招牌，樓下是一家選物店，循著橘紅色的燈光，從樓梯拾級而上，到了 2 樓，推開店門就可登堂入室。

與一般餐酒館不同，這裡沒有浮誇炫目的裝潢，看起來相對樸素清新。室內座位大約可容二十多人，環境維護得非常好，不管是桌面或地面，都乾乾淨淨，沒有一絲汙漬。

室外另有兩張 4 人桌，適合喜歡無拘無束，邊用餐邊談天喝酒的朋友。

吧台有四張高腳椅，如果你隻身前來，想找個人聊聊天，這裡就是最佳座位。點一些炸物，一杯調酒，和 bartender 天南地北的閒聊，既能舒壓又能解悶。

「橙子美式炭烤餐廳」是餐酒館，威士忌、紅白酒、調酒...當然有，不過店裡最大宗的是酒精濃度不高的精釀啤酒，因為老闆想經營的是讓大家可以放鬆身心的餐酒館，而不是買醉的地方；而啤酒正是足以享受微醺快感，卻不會爛醉如泥的酒品。

不要小看這兩個不大的冰箱，裡面有將近 60 種之多的精釀啤酒。精釀啤酒與商業啤酒最大的不同，在於成分與釀造過程，使用最傳統的麥芽、酵母、啤酒花為原料，純手工釀造出不同品質、風格、味道的各式啤酒。



把啤酒拿來當佐餐酒，比起紅白酒更貼近台灣庶民的飲食習慣，而且這裡的啤酒價格都落在兩百元左右，價格相對親民。



不管是清淡型啤酒或是厚重的黑啤酒，用來搭配餐點都別有風味；當然，如果你有不同的喜好，例如重口味的朋友，選擇帶點甜味奶油氣息的波本威士忌或是蘇格蘭威士忌，更能讓味覺明顯感受肉的煙燻香味。優雅的女性朋友，則可以選擇紅酒、白酒、氣泡酒或調酒，不但可以解膩，更可讓美食的口感更為滑順。

例如老婆點的這杯，因美國滾石樂隊命名而一炮而紅的「日出東昇」調酒，以龍舌蘭酒為基底，再倒入柳橙汁，最後緩緩倒入紅石榴糖漿讓它沉底。色彩明亮鮮活，由黃到紅的漸層顏色，像日出東方時的絢麗奇景，賣相一流，絕對是網美拍照打卡的必備酒款。

酒精濃度 10% 的龍舌蘭酒，在大量果汁的調和下，熱辣本質完全收歛，口感變得極為溫順，甜甜的味道就像果汁一般，深得老婆歡心。我當然只能喝無酒精的蘋果汁，因為我開車，開車不喝酒已經是大家都知道，也必須遵守的鐵則。

炸物拼盤：甜不辣 NT：60、米血糕 NT：60、香酥雞 NT：80

炸物是到美式餐廳必點的菜色，不管搭配啤酒或是各種飲料，都是絕佳組合。「橙子美式炭烤餐廳」的炸物品項有十幾種之多，我們點了甜不辣、米血糕、香酥雞各一份，組合成炸物拼盤。

炸物的口感大抵分成兩類，有的標榜多汁，有的強調酥脆。我比較偏愛酥脆，因為上桌時多汁的炸物，常常在冷卻後變得油膩；但是酥脆得拿捏好，不然會變得乾硬而難以下嚥。「橙子美式炭烤餐廳」的炸物很厲害，不但有香、酥、脆的口感，而且即使冷卻之後，也不會乾硬，非常對我的胃口。

雞肉餐 NT：260

使用去骨雞腿，搭配主廚獨門配方醃製 12~18 小時，再用龍眼木低溫烘烤 2~3 小時，讓香料和果木香氣充分融入雞肉，出餐前再以直火炙烤。與雞腿搭配的有高麗菜沙拉、奶油蘆筍和手抓飯。

炭烤煙燻雞腿肉滋味不凡，結合煙燻和炙燒的作法，香味層次更多元，尤其是雞皮部分的香氣更是迷人。雞腿肉的纖維比一般料理法來得柔軟，更易於咀嚼，難怪連小朋友都喜歡。醃製雞肉的香料，在咀嚼時會也釋放出香氣，煙燻的香氣、炙燒的香氣、香料的香味、雞腿肉本身的肉香，咀嚼後融合在一起，在口腔中形成無與倫比的香味嘉年華，讓我的味覺都有點應接不暇。這是一款吃了會讓人記憶深刻的雞腿肉，喜歡吃雞腿，卻又不喜歡油膩口感的朋友，一定要試試。

牛肉餐 NT：420

精選安格斯牛胸腹肉，搭配台灣在地龍眼木，低溫烤製 20 小時，讓結締組織分解，脂肪融入肉中，肉香與龍眼木煙燻果香完美結合。配菜有烤西蘭花、高麗菜沙拉、玉米筍、紅蘿蔔和炸薯條。

煙燻牛胸肉是美國德州人引以為傲的美食，強調使用低溫和長時間的煙燻來烹飪牛胸肉，讓胸變得極為柔軟，且有獨特的煙燻風味。黑色的外表，並非是烤焦的結果，而是鹽巴、黑胡椒、蒜粉等香料的顏色。第一口正宗煙燻牛胸肉的口感令我著迷，咀嚼起來軟嫩至極，終於不再需要和牛肉纖維奮戰。就連以往最容易卡牙的筋膜，也變成能迅速化開的油花，香料的添加更是神來之筆，與煙薰香氣在口腔中迴盪，引人入勝。

煙燻牛胸肉滋味之美妙，對我而言，完全是全新的體驗，迥異於以往所吃的所有牛肉。如果你曾因為堅韌的纖維而不喜歡吃牛肉，來「橙子美式炭烤餐廳」吃這一次牛肉餐，應該會讓你對牛肉的印象完全改觀。

豬排餐 NT：490

首先要說明的是這道豬排餐，用的是＂豬腩排＂而非＂豬肋排＂。肋排是肩胛部位的排骨，是胛心肉間的骨頭；腩排則位於腹脇部，是五花肉間的骨頭。所以豬腩排有更多的肉與油花，肉質也更堅韌，炭烤煙燻時需要更長的時間。上菜前還會用高溫烤至表面焦香、酥、脆，所以點這道餐點要有等待的心理準備，因為出餐需費時 30~40 分鐘。這道餐點的配菜有＂炸薯條、白酒奶油淡菜、烤西蘭花、玉米筍、紅蘿蔔＂。

豬腩排因為油花多，經過長時間的煙燻後，油脂大部分轉變成香氣，所以吃起來特別香。我是一個對豬肥肉和豬腥味特別敏感的人，朋友常常開玩笑的說，豬肉要煮到沒有豬肉味我才會吃。可即使像我這麼討厭豬肥肉的人，不但能夠完全接受這塊豬腩排，甚至連吃兩大塊後還意猶未盡，就可以想見它的厲害！

肉質軟嫩、不硬不柴，骨肉幾乎可以分離，卻又帶著適度的嚼勁；甜而不膩的蜜汁更是畫龍點睛，還有蜜鳳梨酸甜滋味的點綴，好吃極了！這是一道可以輕易收服人心的煙燻料理，小朋友和女性朋友肯定會喜歡。

雙肉餐 NT：690

這道雙肉餐內容豐富，有＂煙燻牛前胸肉、手撕豬、干貝佐奶油蘆筍、手抓飯＂，醬料也特別多，總共上了 5 種。依照畫面顯示，分別是手撕豬的蘸醬、牛前胸肉的蘸醬，以及可供拌入手抓飯的松露醬。





手撕豬也是炭烤煙燻料理的經典之一，使用油脂分布均勻的豬梅肉，經過 15 小時的燻烤，讓所有脂肪融入肉裡。烤好的豬肉上面，覆蓋著煙燻香料，看起來好像風乾豬肉，用手就可以輕易把肉撕開來。



手撕豬的脂肪部分幾乎都已經熔化，所以看起來全是瘦肉，但口感卻是軟嫩多汁、不油不膩，因為脂肪都已經滲入纖維裡；也因為煙燻時就會加入香料，所以香味濃郁，鹹味也夠，不用蘸醬就很好吃。

配菜＂干貝佐奶油蘆筍＂十分可口，尤其是干貝品質相當好，尺寸大小很有誠意，鮮甜多汁，口感 Q 彈，我超喜歡！至於煙燻牛前胸肉的口味，和前述牛肉餐一樣，就不再贅述了。

倒是手抓飯值得一提，原則上只有五、六、日才有供應，平日以薯條取代。據說原本設計的菜單中並沒有手抓飯，因為西餐中根本不會有飯。後來老闆怕客人吃不飽，所以才商請女婿設計出這道手抓飯。這道飯以奶油、蒜頭爆炒，裡面還加入營養價值非常高的紅腰豆，拌入隨餐附上的松露醬，香氣十足。米飯粒粒分明，仍保有米心，不會軟爛，口感很棒！

BBQ 手撕豬肉堡 NT：320

這個漢堡也太大，各種食材層層堆積如山，叫人不知從何處下口？萬惡的起司，如融岩般流下，引人垂涎。

放在盤子上不容易看出大小，拿在手上應該比較有感覺，我目測應該有 15 公分左右的高度。我真想知道，有沒有人的嘴巴可以大到能一口咬下？

來看看它的縱切面，油亮蓬鬆的麵包下，先看到萵苣、紅洋蔥、醃黃瓜、牛番茄，接著是大量的手撕豬肉，底層是一大塊起司豬排。

先說麵包單吃的口感，和速食店那軟趴趴的麵包完全不同，上表皮是有點厚度的，咬起來脆且香；裡面非常蓬鬆，有點乾。不過，這不是問題，因為有蔬菜的水分、豬肉肉汁和起司搭配，溼溼度剛剛好，不會吃得滿手油湯，狼狽不堪。起司豬排的口感較結實，帶有濃郁的起司香，和軟嫩的手撕豬搭配，不同的軟硬度，不同的香氣，每一口都充滿咀嚼的樂趣。

單點 烤牛排 7oz NT：320

據老闆表示，這道餐點會出現在菜單上，背後也有一段小故事。原本餐廳剛開幕時，供應的都是美式炭烤煙燻肉品，後來有些客人反映，牛肉太軟了，沒有嚼勁，吃不慣。老闆從善如流，便加入了＂烤牛排＂這道單點品項，提供給不同喜好的客人更多樣的選擇。

一道烤牛排有兩塊嫩肩牛肉，以價格來看，相當超值！喜歡嚼勁的朋友，可以點這道單點試試；喜歡軟嫩口感的朋友，慢烤煙燻的各種肉類，只要你吃一次，保證就回不去了！

與其說「橙子美式炭烤餐廳」是一家餐酒館，我更喜歡把它定位為可以闔第光臨的美食餐廳。因為這裡有適合所有年齡的煙燻炭烤，可以開心享用美食；這裡有溫暖如家的氛圍，可以療癒身心；還有琳瑯滿目的各種美酒，供你舒心解悶。不管你是家住板橋的鄉親，或是來自各地的遊客，當你路過中山路二段 77 號時，不妨抬頭看看，就在 2 樓，有一家板橋最有溫度的餐廳，正在等著用最道地的美式炭烤，來撫慰您的身心！

🎀橙子美式炭烤餐廳🎀

🏡店址：新北市板橋區中山路二段77號二樓

☎️電話：02-2950-9488

🕐營業時間：17:00~24:00

👉官網：https://orange.cyberbiz.co/

🚗FB：https://www.facebook.com/tw29509488



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