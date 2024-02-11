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【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐口味

2024-02-11 18:26:22 Julia Hsu 人氣：107
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：392篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 鹿港鎮

造訪商家：龍山魷魚肉羹-三民路店
phone04-7740581
place彰化縣鹿港鎮三民路101號
作者本次評價：
3.05
美味度
3.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)
區域 彰化鹿港
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐

【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐

菜單：

【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐

菜單很樸實。提供魷魚羹、肉羹、手工水餃。如果你第一次吃建議選麵，如果你的湯底是肉羹也很推薦米粉

如果你不喜歡海鮮可以選肉燥米粉加辣椒醬也好吃

【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐

【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐

這家的油麵比較寬，吃起來也比較扎實

菜色：

【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐

桌上必備三寶，白胡椒粉記得加，不然可能會覺得有點甜。烏醋習慣來三圈。辣椒醬顏色還好但有辣請小心添加

【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐

魷魚羹麵小碗$55，裡面有卜肉(肉丸或肉羹)、蝦丸、排骨酥、魷魚。這家的排骨酥決定了他是鹿港最好吃魷魚羹麵！湯鮮味美肉質鮮嫩不輸廟東排骨麵

不過我們也不是排骨酥，他其實台語叫肉炸。很香喔！就是炸肉塊！

【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐

卜肉是我們長輩的說法，就是醃製過的肉條外面裹上太白粉去炸好再放到肉羹去，鹿港的麵線糊標準肉肉作法。大部分的鹿港魷魚羹的話則是把他作成肉感比丸子多一點比肉條少一點軟嫩一點好入口

，所以魷魚羹裡面的肉也叫肉丸但我在外地聽到的都叫肉羹。大塊的魷魚肉吃起來是脆脆的帶著魷魚香

【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐

蝦丸屬於一個各家口味皆有不同，鹿港提供蝦仁羹選項也是一種特色。但我最愛的蝦丸是"黑點肉粽"的(有空再介紹這家)

【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐

裡面還有筍絲跟豆芽菜，鹿港很喜歡吃起來脆脆爽口的口感，因為很喜歡加上醋的味道的吧！所以搭的都是跟醋很Match 的食材

【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐

粗的油麵！我覺得喜歡南投手工意麵的人也會喜歡這個麵條，跟小時候的差異大概就是...現在變健康了油麵的油香少一點點

【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐

辣椒醬這麼一點就很夠味囉！小時候很喜歡吃辣椒醬搭羮飯的

【彰化 小吃】鹿港龍山魷魚肉羹(三民路店)，在地人帶路的早餐

最後回到湯頭，很多人給鹿港的羮飯評價不高也不知道吃什麼特別的火庚

1. 鹿港的羮湯是沒有什麼勾芡感的，因為料多這樣反而順滑好吃---想吃勾芡感的請洽麵線糊

2. 鹿港早餐中的羹沒有濃稠的勾芡搭上胡椒粉跟烏醋剛好食慾勾起呼魯吃完。相反的單吃原味的人會有點清淡

龍山魷魚肉羹 三民路店

推薦 指數：3顆星

推薦原因： 鹿港的特色早餐，開在龍山寺旁。長久只能外帶，最近終於又開放內用了！麵條很好吃！推薦綜合魷魚羹麵！

營業時間：週一~週日08:00~18:00（定休：無，不定休請關注店家官網)

FB：https://www.facebook.com/pages/%E9%B9%BF%E6%B8%AF%E9%BE%8D%E5%B1%B1%E9%AD%B7%E9%AD%9A%E8%82%89%E7%BE%B9/532884353394780

官網：X

電話：047740581

地址：505彰化縣鹿港鎮三民路101號505


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文章標籤
龍山魷魚肉羹 三民路店 龍山魷魚肉羹 鹿港小吃 菜市場小吃 好吃 特色小吃 龍山寺 鹿港龍山寺 永樂酒店
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