說到台南美食，怎麼能少了速食南霸天代表—台南丹丹漢堡呢？

這丹丹漢堡可真是台南的傳奇啊，它的美味早已經紅遍了大街小巷！

無論是北部、中部、南部的朋友們，都對它垂涎欲滴，想要一嘗它的風味

要吃丹丹漢堡可真不容易，因為它只在台南有分店，其他地方都沒有加盟

這點讓我又愛又恨，因為每次都得跋山涉水才能品嚐到它的美味

不管是什麼時間，丹丹漢堡總是客人滿滿，要找個人少的時候實在得靠運氣

今天還好有空位可以坐，再晚一點就得排隊了，真是搶座位如搶珍寶啊

記得要有座位才能點餐哦，不然只能外帶了，這可是一位難求的美味

丹丹漢堡安平店：安平區平豐路389號

看來排隊的人潮已經出現了呢！不過好在點餐的速度還蠻快的，沒讓我排隊太久

菜單

哇，現在點2份套餐還送春聯呢！這真是太棒了

吃不胖的春聯，真是太有趣了，這種創意讓人印象深刻啊

哇～點了3份只要$307元，這真是太划算了

丹丹漢堡果然名不虛傳，完全配得上速食南霸天的美譽，真的是非常便宜啊

我跟弟弟點的是9號餐，赤肉麵線羹加上鮮脆雞腿堡，真是一份豐盛的選擇呢

我個人覺得赤肉麵線羹有點偏甜，但是口感我還是挺喜歡的

可能就是這稍微帶甜的味道也許就是它獨特的魅力所在

辣包是另外附上的，要不要吃辣隨自己喜好添加

這鮮脆雞腿堡我就愛了，因為是辣味雞腿，這口感有點像MM的雞腿，真的是好吃

爸爸點的12號套餐五穀瘦肉粥+黃金鮮酥雞，其實是我自己幫他點的XD

這五穀瘦肉粥味道不錯，好吃，很值得大家點來吃看看

黃金鮮酥雞也是不錯吃，很嫩

飲料點了奶茶跟咖啡牛奶，冰塊可以調整，甜度不可以

哇，吃完飯走出來，瞬間人潮爆多！原來大家都是為了一睹丹丹的美食

如果有來台南遊玩，記得要來速食南霸天丹丹吃一回，這樣才不會白來台南唷

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