汐止櫻花大道，每逢春節都是新北最熱門的賞櫻勝地之一

沿著汐止區康誥坑溪兩岸，共種植了200棵台灣山櫻樹

今年更特別的是，大道裝點了精心設計的燈飾，夜晚來到康誥坑溪，彷彿進入了櫻花夢境

汐止最美的櫻花大道！一般櫻花多生長於山區，離市區較遠的地方

然而康誥坑溪兩岸卻種植了上百株台灣山櫻花，是離市區最近且盛開如火的地方

今年的「汐止康誥坑溪櫻花季」從1月20日一直持續到2月18日，絕對是個不可錯過的賞花時機！趕快把握機會

康誥坑溪櫻花大道:新北市汐止區水源路一段246號

康誥坑溪兩側的步道一直是當地人愛去散步放鬆的好地方，走起來平緩又舒服

當櫻花盛開時，兩旁的台灣山櫻開滿了花，美景超級迷人，看得人真的目不轉睛，美得讓人感嘆連連！

除了滿目桃紅花海等你來拍、等你來滿的超炫底片，還有一系列精彩活動等你參加

舉辦里辦公處櫻花舞台、攝影比賽、花季打卡享好康等活動，讓整個賞花季更加熱鬧

打卡享好康活動將在1月20日至2月18日期間舉行

只要在櫻花大道拍照、打卡，就可以到遠雄廣場換取限量贈品

記得把握機會，來參加我們這個春天最濃郁的盛事

鎖定雙北最先滿開的櫻花大道，粉色花朵在溪澗地勢的映襯下，白天和夜晚各有各的美景

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