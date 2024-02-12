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【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店) - 來自花蓮的清真認證健康飲品，竹科上班族下午茶首選

2024-02-12 18:11:40 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：110
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：642篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：來唄·來杯竹科店
phone03-5799001
place新竹市東區光復路一段81號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店)

來唄·來杯是來自花蓮的知名手搖飲料店，選用台糖蔗糖、在地小農多項認證自然無添加茶葉，還通過MUI清真認證讓人喝得更安心，店內的人氣招牌海燕窩系列飲品擁有豐富水溶性膳食纖維，無咖啡因、低卡、零脂肪、零膽固醇是愛美女性的最愛，單筆消費滿500元免外送費，難怪一直是竹科上班族下午茶的首選！

 

開車前往可停附近的新科國中地下停車場，步行約2分鐘。

【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店)

【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店)

▲來唄·來杯竹科店位在光復路和光復路89巷轉角，緊鄰金山街商圈和光復路商圈，在附近用完餐很適合來一杯手搖飲。

 

【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店)

▲來唄·來杯菜單：飲料均為L size，有原茶系列、現榨系列、海燕窩系列、奶蓋系列、香醇系列、小農手摘和暖呼呼熱飲系列。

 

【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店)

▲單筆消費滿500元可免費外送，加line可累積點數享現金折扣，無疑是竹科上班族訂下午茶的首選。

 

【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店)

【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店)

鮮奶海燕窩(去冰)：這杯鮮奶海燕窩是店內必點招牌之一，濃郁的奶香配上爽口的水溶性膳食纖維海燕窩，兩者非常搭，海燕窩極為滑嫩順口幾乎感覺不到它的存在，低熱量又有飽足感，成份天然無咖啡因很適合小朋友喝，也是愛美女性的最愛。

 

【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店)

 

【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店)

四季春奶蓋(微糖微冰)：表層的奶蓋口感綿密有著鹹香的氣息，四季春茶的茶香蠻明顯的，建議可撕開蓋子喝同時品嚐奶蓋與四季春的風味。

 

【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店)

【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店)

鮮奶荔枝紅(微糖微冰)：外觀呈現漂亮的漸層色，白色鮮奶在底部，喝之前記得先攪拌一下，第一口喝起來有淡淡的荔枝果香，鮮奶的奶香也非常明顯，微糖的甜度也很剛好，再喝一口就能感受到紅茶的回甘與荔枝的香甜，真的是杯很有特色的飲品。

 

【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店)

 

【新竹食記】來唄·來杯 Give me a cup(竹科店)

茉莉多多(1分糖微冰)：茉莉多多是今年剛推出的新品，選用清爽醇和的茉莉綠茶和香濃順口的統一多多，兩者很完美的mix在一起超級搭，因多多本身就有甜味因此1分糖的甜度是很剛好的，喝起來完全不會有甜膩感。

 

雞蛋糕短評：整體飲品是走清爽健康風味，微糖真的只有淡淡的甜味。


餐點★★★★★    
服務★★★★☆
CP值★★★☆


來唄·來杯 Give me a cup竹科店美食資訊：

地址：新竹市東區光復路一段81號
電話：035799001
官網：https://www.instagram.com/laibei_hsp
營業時間：11:00–20:00
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無(可用linepay)
外送：有()、(foodpanda)


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】

【感謝來唄·來杯邀約互惠】

 


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