2024美濃花海冬遊記在春節前熱熱鬧鬧開幕囉！

今年一共有四大花區：美濃湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美花區

美濃湖畔裝置藝術：

美濃冬遊記、美濃取經、願 吉祥、萬物有光及水蓮龍

順著湖畔走就能把裝置藝術都拍到

（賞花日期：2024/02/08）

▲因為美濃湖周邊沒有位置所以又開了出來路邊停車

剛好停車的地方旁邊就是花海，一下車就開始拍不停

▲花海以向日葵、百日草及波斯菊為主

雖然都是一些常見的花，但也真的百看不厭

▲路邊有小販賣著農產品

▲番茄、地瓜還有百香果...

▲這一大片面積也真的是夠大了！

而且有通道可以進到花海內，田埂有些不太好走，要多多留意腳步

▲當時花況有盛開的也有乾掉枯萎的，分批種植，預計至2/14都是最佳賞花期

▲還有這種淡淡的粉色

▲拍照裝置：懶洋洋的幸福

▲這是對面的向日葵花田

▲繼續往花海裡面走就是美濃湖畔了，跟花海有相通

▲我們沿著環湖道路往前尋找湖畔裝置藝術

▲道路狹小，一旁有香蕉田、稻田及番茄園

▲插秧

▲願 平安

▲順著藍色圍籬過去還有一個美濃取經，我們就沒走去了

▲這是向日葵花海旁邊的美濃冬遊記

▲水蓮龍

▲最後來吃豆花，真的好久沒吃了好爽哈哈哈

▲有湖畔與向日葵相伴，美食美景都有了！

▲菜單在櫃檯自取，自行找位置入座，叫號取餐

▲點了一碗綜合豆花與綜合雪花冰，芋圓、地瓜圓跟粉粿等配料都不錯

▲雪花冰奶味有點重，剛好不是我喜歡的口味

▲綜合豆花好好吃，有炭燒味，糖水也煮的香濃，是一碗好吃的豆花！

由於各花區與裝置藝術沒有走完，只在美濃湖附近散步

即時花況、活動內容與各花區地圖還請上高雄市美濃區公所FB瀏覽喔~

【冰客】（黑糖剉冰、雪花冰、豆花）

地址：高雄市美濃區泰安路635號

電話：0909 588 849

營業時間：星期一~五 13:00-19:00

星期六、日 11:00-19:00

高雄市美濃區公所FB

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