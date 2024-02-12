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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 【高雄市美濃區】2024美濃花海冬遊記2/1至2/29：美濃湖五大湖畔裝置藝術&四大花區｜冰客冰品豆花

【高雄市美濃區】2024美濃花海冬遊記2/1至2/29：美濃湖五大湖畔裝置藝術&四大花區｜冰客冰品豆花

2024-02-12 23:11:50 珍妮佛的花草呢喃 人氣：121
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1649篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：高雄市 > 美濃區

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 2024美濃花海冬遊記在春節前熱熱鬧鬧開幕囉！

今年一共有四大花區：美濃湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美花區

美濃湖畔裝置藝術：

美濃冬遊記、美濃取經、願 吉祥、萬物有光及水蓮龍

順著湖畔走就能把裝置藝術都拍到

 

（賞花日期：2024/02/08）

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▲因為美濃湖周邊沒有位置所以又開了出來路邊停車

剛好停車的地方旁邊就是花海，一下車就開始拍不停

 

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▲花海以向日葵、百日草及波斯菊為主

雖然都是一些常見的花，但也真的百看不厭

 

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▲路邊有小販賣著農產品

 

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▲番茄、地瓜還有百香果...

 

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▲這一大片面積也真的是夠大了！

而且有通道可以進到花海內，田埂有些不太好走，要多多留意腳步

 

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▲當時花況有盛開的也有乾掉枯萎的，分批種植，預計至2/14都是最佳賞花期

 

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▲還有這種淡淡的粉色

 

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▲拍照裝置：懶洋洋的幸福

 

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▲這是對面的向日葵花田

 

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▲繼續往花海裡面走就是美濃湖畔了，跟花海有相通

 

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▲我們沿著環湖道路往前尋找湖畔裝置藝術

 

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▲道路狹小，一旁有香蕉田、稻田及番茄園

 

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▲插秧

 

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▲願 平安

 

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▲順著藍色圍籬過去還有一個美濃取經，我們就沒走去了

 

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▲這是向日葵花海旁邊的美濃冬遊記

 

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▲水蓮龍

 

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▲最後來吃豆花，真的好久沒吃了好爽哈哈哈

 

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▲有湖畔與向日葵相伴，美食美景都有了！

 

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▲菜單在櫃檯自取，自行找位置入座，叫號取餐

 

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▲點了一碗綜合豆花與綜合雪花冰，芋圓、地瓜圓跟粉粿等配料都不錯

 

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▲雪花冰奶味有點重，剛好不是我喜歡的口味

 

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▲綜合豆花好好吃，有炭燒味，糖水也煮的香濃，是一碗好吃的豆花！

 

由於各花區與裝置藝術沒有走完，只在美濃湖附近散步

即時花況、活動內容與各花區地圖還請上高雄市美濃區公所FB瀏覽喔~

 

【冰客】（黑糖剉冰、雪花冰、豆花）

地址：高雄市美濃區泰安路635號

電話：0909 588 849

營業時間：星期一~五 13:00-19:00

星期六、日 11:00-19:00

高雄市美濃區公所FB

 

❤點此瀏覽更多高雄美食、旅遊景點❤

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561523

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