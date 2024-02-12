2024美濃花海冬遊記在春節前熱熱鬧鬧開幕囉！
今年一共有四大花區：美濃湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美花區
美濃湖畔裝置藝術：
美濃冬遊記、美濃取經、願 吉祥、萬物有光及水蓮龍
順著湖畔走就能把裝置藝術都拍到
（賞花日期：2024/02/08）
▲因為美濃湖周邊沒有位置所以又開了出來路邊停車
剛好停車的地方旁邊就是花海，一下車就開始拍不停
▲花海以向日葵、百日草及波斯菊為主
雖然都是一些常見的花，但也真的百看不厭
▲路邊有小販賣著農產品
▲番茄、地瓜還有百香果...
▲這一大片面積也真的是夠大了！
而且有通道可以進到花海內，田埂有些不太好走，要多多留意腳步
▲當時花況有盛開的也有乾掉枯萎的，分批種植，預計至2/14都是最佳賞花期
▲還有這種淡淡的粉色
▲拍照裝置：懶洋洋的幸福
▲這是對面的向日葵花田
▲繼續往花海裡面走就是美濃湖畔了，跟花海有相通
▲我們沿著環湖道路往前尋找湖畔裝置藝術
▲道路狹小，一旁有香蕉田、稻田及番茄園
▲插秧
▲願 平安
▲順著藍色圍籬過去還有一個美濃取經，我們就沒走去了
▲這是向日葵花海旁邊的美濃冬遊記
▲水蓮龍
▲最後來吃豆花，真的好久沒吃了好爽哈哈哈
▲有湖畔與向日葵相伴，美食美景都有了！
▲菜單在櫃檯自取，自行找位置入座，叫號取餐
▲點了一碗綜合豆花與綜合雪花冰，芋圓、地瓜圓跟粉粿等配料都不錯
▲雪花冰奶味有點重，剛好不是我喜歡的口味
▲綜合豆花好好吃，有炭燒味，糖水也煮的香濃，是一碗好吃的豆花！
由於各花區與裝置藝術沒有走完，只在美濃湖附近散步
即時花況、活動內容與各花區地圖還請上高雄市美濃區公所FB瀏覽喔~
【冰客】（黑糖剉冰、雪花冰、豆花）
地址：高雄市美濃區泰安路635號
電話：0909 588 849
營業時間：星期一~五 13:00-19:00
星期六、日 11:00-19:00
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