上次和姐妹去聖誕趴的 show bar, 真的是太好玩了啦！！

我一定要來分享一下！！

位於台中南屯區大觀路上，隱身在台中七期的豪宅地段，

鄰近文心公園 IKEA 附近～

大觀路算是相當悠靜的路段

因為剛好去的那天是聖誕夜，整個路上都不寧靜了！

MYTH-Ocean店門旁還有專屬停車位 ～

台中海島風｜MythOcean神話-主題酒吧

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訂位電話：0988 967 958

地址：台中市南屯區大觀路58號

FB粉專：https://www.facebook.com/MythOcean

官方LINE:@mythocean

官方YT頻道​:MythOcean

營業時間：

週日～週四 pm22:00～am4:30/

週五，週六pm22:00～am5:00



檢視較大的地圖

MYTH-Ocean 室內採用充滿魔幻空間的LED燈光效果

氣氛營造的特別好，11點半左右，

開始進行風格轉換會轉換成夜店的風格～

各桌區都有隔出舒適沙發座位，

也有較小型及中型的包廂區～

台中的夜生活小花很少機會玩到，但耳聞很久了，

這次姐妹帶我來這間MYTH-Ocean南洋海島風風格酒吧

整間店融合了多種元素，包含餐廳，酒吧，夜店及鋼管熱舞及DJ音樂秀～

整個夜晚都是屬於我們的 show time~

只要跟著音樂節拍，盡情的搖擺，享受在其中吧！！！

MYTH-Ocean裡面是一整圈的吧檯～

室內及室外都有座外，都是半開放式的～

隨時可以看到帥帥的Bartender表演調酒～

除了酒單外，也提供客製化調酒，

超適合和閨蜜好姐妹來場放鬆微醺之夜～

先來一桌美食來犒賞自己這陣子的辛勞～

整桌滿滿的美食，光看都飽一半了，

本來還不太抱著期待，

但是卻還是讓小花驚呆了～

飲酒過量有害健康x禁止酒駕

色香味還是相當到位，

只是當天有點冷，點太多冷食，

小花趕緊多喝點調酒暖身子～

南洋香料炒小烏賊

小小烏賊拌炒南洋香料，

卻還是Q彈有嚼勁，香氣十足～



啤酒杯海味細麵

滿滿海鮮好料裝進啤酒杯中

剛上桌時，小花還以為是滿料的調酒，

正思索不知如何下手時，

服務人員才說要拿餐具給我們，

差點直接吞了～

仔細看才發現底層的細麵，很俱創意的一道料理

鹹中帶甜的醬汁，意外的對味～爽口

酸辣多爪鮭魚沙律

涼拌海鮮組合的一道美味的海鮮沙拉前菜，

酸辣開胃 裡面有小章魚 、魚片、鮭魚、九層塔、生菜

再配上洋蔥及小黃瓜，鮭魚片酸酸辣辣十分可口美味，

當下酒菜也是相當適合～

泰式炸豬頸肉

以為是炸杏鮑菇，一咬下去才發現超可口的豬頸肉，

不會很油，是很香有咬勁口感，

也是下酒菜好物～



烤牛菲力

牛肉應該是六七分熟吧，

一面很嫩一面脆這道很好入口～



生蠔

真的有夠誇張的超級大，

每個生蠔都有都快比我們臉大 ，

小花本來不太敢吃～

但姐妹吃了一個後大推～完全沒有腥味，整個又Q又嫩滋味好讚，

加上店家有加上特調的香檸芥末提味～

配上調酒一起享用，非常鮮甜好吃，必吃～

小花手上這杯是"香菜之王"調酒！！

直接整把香菜放入也太酷了！！

調酒裏加了香菜怕是很妙的味道

但這杯酒微微的酸甜拉出層次感，更加多了南洋熱帶風～

蜂蜜使整個味道更均衡

琴酒帶出了香菜獨特的香味～

檸檬汁凸顯著香菜的味道～

整體搭起來其實還蠻好喝的耶！！

飲酒過量有害健康x禁止酒駕

下面這杯"水果酸酒" ，

以伏特加為基底，加上萊姆汁

酸酸甜甜有點人像"初戀的感覺"～

柑橘類的果香本來男女接受度高～

類似草莓藍莓果汁的口感～ 蠻不錯喝的！！

飲酒過量有害健康x禁止酒駕

接下來～享用美食的同時，

吧檯上準備就開始今天的重頭戲～

飲酒過量有害健康x禁止酒駕

鋼管秀&猛男秀～

每周三、五、六12:30過後都會有演出

鋼管舞女郎二個都身材曼妙，

美麗登場展現鋼管特技，

在鋼管上展現力與美～

姐妹們和小花都大開眼界，驚呼連連，

手機拍好拍滿～都讓人捨不得眨眼睛呢！！

真的太性感了！！非常好看的秀～

這時候DJ將氣氛炒熱到最高點 ~

表演完鋼管舞女郎也會和客人作互動~現場真的超嗨的啦！！

有女郎鋼管秀當然也要有猛男秀，

女生要來點眼睛吃冰淇淋～

男模等級小鮮肉，不論是顏值、身材都到位，

帥哥絕不害羞整場陪妳你互動嗨玩～

我的人妻姐妹都嗨翻啦～

深夜表演令人噴鼻血，

隨著音樂突然扒掉褲子剩下小皮褲 ～小花聲尖叫了。

身材顏值都超高分的小鮮肉，

真的超會帶氣氛除了在吧台上表演外，

還會下台和現場朋友互動～

台下的朋友手機猛拍台上台下嗨一片歡樂氛圍～

更多好料畫面必要親自到現場感受更是棒～

體驗激情四射的不夜不醉不歸～

記得在myth-ocean喝酒看演出要看全套阿～

女性最大福利的猛男秀原來在後面 ～

隨機上台的女性，都不知道自己會面臨到多刺激害羞的挑逗

光在台下看的就四周狂尖叫，

台上的心臟應該是要跳出來～

點香檳會有包廂香檳秀哦！

高顏值、身材火辣的辣妹就會在你的面前演出

那畫面真的只有現場體會過才會懂～

以後到台中玩的朋友，除了夜景網美打卡點喝咖啡去～

體驗多元人生就要體驗台中的夜店的show bar~

台中酒吧，台中餐廳，鋼管辣妹秀，猛男秀，夜店～

一次滿足你空虛寂寞的夜晚～

快點揪你的好朋友們一起來玩吧！！

台中海島風｜MythOcean神話-主題酒吧

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地址：台中市南屯區大觀路58號

FB粉專：https://www.facebook.com/MythOcean官方LINE:@mythocean

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營業時間：

週日～週四 pm22:00～am4:30/

週五，週六pm22:00～am5:00

以上純屬小花個人實際用餐的感想

詳細感受會因個人而異......

每個人喜歡的感受和產品都不同...

以上僅供參考唷!!

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