上次和姐妹去聖誕趴的 show bar, 真的是太好玩了啦！！
我一定要來分享一下！！
位於台中南屯區大觀路上，隱身在台中七期的豪宅地段，
鄰近文心公園 IKEA 附近～
大觀路算是相當悠靜的路段
因為剛好去的那天是聖誕夜，整個路上都不寧靜了！
MYTH-Ocean店門旁還有專屬停車位 ～
台中海島風｜MythOcean神話-主題酒吧
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訂位電話：0988 967 958
地址：台中市南屯區大觀路58號
FB粉專：https://www.facebook.com/MythOcean
官方LINE:@mythocean
官方YT頻道:MythOcean
營業時間：
週日～週四 pm22:00～am4:30/
週五，週六pm22:00～am5:00
MYTH-Ocean 室內採用充滿魔幻空間的LED燈光效果
氣氛營造的特別好，11點半左右，
開始進行風格轉換會轉換成夜店的風格～
各桌區都有隔出舒適沙發座位，
也有較小型及中型的包廂區～
台中的夜生活小花很少機會玩到，但耳聞很久了，
這次姐妹帶我來這間MYTH-Ocean南洋海島風風格酒吧
整間店融合了多種元素，包含餐廳，酒吧，夜店及鋼管熱舞及DJ音樂秀～
整個夜晚都是屬於我們的 show time~
只要跟著音樂節拍，盡情的搖擺，享受在其中吧！！！
MYTH-Ocean裡面是一整圈的吧檯～
室內及室外都有座外，都是半開放式的～
隨時可以看到帥帥的Bartender表演調酒～
除了酒單外，也提供客製化調酒，
超適合和閨蜜好姐妹來場放鬆微醺之夜～
先來一桌美食來犒賞自己這陣子的辛勞～
整桌滿滿的美食，光看都飽一半了，
本來還不太抱著期待，
但是卻還是讓小花驚呆了～
飲酒過量有害健康x禁止酒駕
色香味還是相當到位，
只是當天有點冷，點太多冷食，
小花趕緊多喝點調酒暖身子～
南洋香料炒小烏賊
小小烏賊拌炒南洋香料，
卻還是Q彈有嚼勁，香氣十足～
啤酒杯海味細麵
滿滿海鮮好料裝進啤酒杯中
剛上桌時，小花還以為是滿料的調酒，
正思索不知如何下手時，
服務人員才說要拿餐具給我們，
差點直接吞了～
仔細看才發現底層的細麵，很俱創意的一道料理
鹹中帶甜的醬汁，意外的對味～爽口
酸辣多爪鮭魚沙律
涼拌海鮮組合的一道美味的海鮮沙拉前菜，
酸辣開胃 裡面有小章魚 、魚片、鮭魚、九層塔、生菜
再配上洋蔥及小黃瓜，鮭魚片酸酸辣辣十分可口美味，
當下酒菜也是相當適合～
泰式炸豬頸肉
以為是炸杏鮑菇，一咬下去才發現超可口的豬頸肉，
不會很油，是很香有咬勁口感，
也是下酒菜好物～
烤牛菲力
牛肉應該是六七分熟吧，
一面很嫩一面脆這道很好入口～
生蠔
真的有夠誇張的超級大，
每個生蠔都有都快比我們臉大 ，
小花本來不太敢吃～
但姐妹吃了一個後大推～完全沒有腥味，整個又Q又嫩滋味好讚，
加上店家有加上特調的香檸芥末提味～
配上調酒一起享用，非常鮮甜好吃，必吃～
小花手上這杯是"香菜之王"調酒！！
直接整把香菜放入也太酷了！！
調酒裏加了香菜怕是很妙的味道
但這杯酒微微的酸甜拉出層次感，更加多了南洋熱帶風～
蜂蜜使整個味道更均衡
琴酒帶出了香菜獨特的香味～
檸檬汁凸顯著香菜的味道～
整體搭起來其實還蠻好喝的耶！！
飲酒過量有害健康x禁止酒駕
下面這杯"水果酸酒" ，
以伏特加為基底，加上萊姆汁
酸酸甜甜有點人像"初戀的感覺"～
柑橘類的果香本來男女接受度高～
類似草莓藍莓果汁的口感～ 蠻不錯喝的！！
飲酒過量有害健康x禁止酒駕
接下來～享用美食的同時，
吧檯上準備就開始今天的重頭戲～
飲酒過量有害健康x禁止酒駕
鋼管秀&猛男秀～
每周三、五、六12:30過後都會有演出
鋼管舞女郎二個都身材曼妙，
美麗登場展現鋼管特技，
在鋼管上展現力與美～
姐妹們和小花都大開眼界，驚呼連連，
手機拍好拍滿～都讓人捨不得眨眼睛呢！！
真的太性感了！！非常好看的秀～
這時候DJ將氣氛炒熱到最高點 ~
表演完鋼管舞女郎也會和客人作互動~現場真的超嗨的啦！！
有女郎鋼管秀當然也要有猛男秀，
女生要來點眼睛吃冰淇淋～
男模等級小鮮肉，不論是顏值、身材都到位，
帥哥絕不害羞整場陪妳你互動嗨玩～
我的人妻姐妹都嗨翻啦～
深夜表演令人噴鼻血，
隨著音樂突然扒掉褲子剩下小皮褲 ～小花聲尖叫了。
身材顏值都超高分的小鮮肉，
真的超會帶氣氛除了在吧台上表演外，
還會下台和現場朋友互動～
台下的朋友手機猛拍台上台下嗨一片歡樂氛圍～
更多好料畫面必要親自到現場感受更是棒～
體驗激情四射的不夜不醉不歸～
記得在myth-ocean喝酒看演出要看全套阿～
女性最大福利的猛男秀原來在後面 ～
隨機上台的女性，都不知道自己會面臨到多刺激害羞的挑逗
光在台下看的就四周狂尖叫，
台上的心臟應該是要跳出來～
點香檳會有包廂香檳秀哦！
高顏值、身材火辣的辣妹就會在你的面前演出
那畫面真的只有現場體會過才會懂～
以後到台中玩的朋友，除了夜景網美打卡點喝咖啡去～
體驗多元人生就要體驗台中的夜店的show bar~
台中酒吧，台中餐廳，鋼管辣妹秀，猛男秀，夜店～
一次滿足你空虛寂寞的夜晚～
快點揪你的好朋友們一起來玩吧！！
台中海島風｜MythOcean神話-主題酒吧
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營業時間：
週日～週四 pm22:00～am4:30/
週五，週六pm22:00～am5:00
以上純屬小花個人實際用餐的感想
詳細感受會因個人而異......
每個人喜歡的感受和產品都不同...
以上僅供參考唷!!
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