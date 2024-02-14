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【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間常常大爆滿

2024-02-14 15:04:26 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：134
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：644篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：十一街麵食館(北廚店)
phone03-5539368
place新竹縣竹北市光明一路275號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

 

竹北光明一路商圈的美食非常多，若要想到會讓我想回訪的餐廳一定會是這間十一街麵食館，這間是已經營業30年以上的老店，店內的葫瓜水餃、炒飯、拌麵類都是必吃招牌，生意非常好用餐時段常客滿，許多外地來的朋友都特地跑來新竹一嚐這眷村的好滋味。

開車前往可停附近的公二停五地下停車場或路邊停車格。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

▲十一街位在文喜街和光明一路轉角，有個明顯紅色招牌，一樓和二樓都是店面。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

▲餐廳用餐時段常客滿，需跟服務員拿號碼牌，門口螢幕會顯示號碼等候叫號。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

▲櫥窗內有各式滷味小菜，種類還蠻多的。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

▲一樓和二樓都有用餐座位，一樓用餐區座位稍擁擠與鄰桌距離較近。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

▲二樓用餐區座位較寬闊些，還有提供多人用餐圓桌和靠窗景觀座位。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

▲桌腳上有QR code 須自行掃碼點餐。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

▲十一街菜單：除了掃QR code外也有提供紙本菜單，紅色字體為熱賣餐點。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

▲醬料台有提供多種醬料、餐具可自取。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

▲茶水區有提供普洱茶免費供應，冬天飯前喝杯茶超暖胃的拉！

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

燙胡麻菠菜 95元：青菜份量偏少，一小盤就要95元有點小貴，但胡麻醬味道真的很香，跟波菜一起吃超搭！

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

炸醬手桿麵 115元：道地的老北京炸醬麵就是要有紅蘿蔔絲和小黃瓜絲一起伴著炸醬吃，兩者非常解膩，炸醬內有竹筍和豆干、豆瓣，豆瓣不會重鹹味道很夠，麵條是使用手工粗麵條勁道十足。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

▲炸醬可直接入口不會有鹹膩感，紅蘿蔔、小黃瓜與豆瓣醬完美融合。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

招牌蔥油餅 75元：蔥油餅表面煎得微微酥脆，有濃濃青蔥香氣，但少了蓬鬆感和餅皮的香氣，覺得似乎沒有以前的好吃。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

排骨蛋炒飯(免蔥) 180元：炒飯內有高麗菜絲吃起來很清爽，蛋花均勻的分布在白飯間，白飯粒粒分明口感很好，並有著濃濃的鍋氣非常香，整體份量剛好。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

▲排骨肉質厚實軟嫩，兩面的顏色滷得很深非常夠味。

 

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

【新竹食記】十一街麵食館 - 竹北超夯的眷村好滋味，用餐時間

招牌炒烏龍麵 155元：炒麵配料有紅蘿蔔絲、青菜、洋蔥和蛋花，烏龍麵軟硬適中滑順好入口，醬汁有醬油的鹹香和昆布的風味，整體調味不錯鹹度也很適中。

 

 

雞蛋糕短評：水餃和麵類是招牌，炒飯充滿鍋氣也不錯吃，用餐時間人潮非常多常需候味，整體價位偏高。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★☆


十一街美食資訊：

地址：新竹縣竹北市光明一路275號
電話：035588168
官網：https://www.facebook.com/11stchupei/
營業時間：10:30–20:30
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：有
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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