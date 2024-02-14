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店面不大，但排隊的人多。難怪Google 評論裡常是說不容易吃到
世界上的魚分成兩種，鮭魚與鮭魚以外，這句話我覺得在台灣滿適用的，台灣人是真的熱愛鮭魚
一字型空間，屬於常見拉麵小店型態
菜單很簡單，領號碼牌排隊時可以確認一下今天的限定是什麼？如果限定已經售完，那就是鮭魚湯拉麵.....
特濃鮭白湯拉麵，加碼濃湯
繁盛鮭白湯拉麵，加碼鮭魚卵
繁盛特濃鮭白湯拉麵，前面兩個加起來就是了，菜單簡單也不用思考太久也滿不錯的！
繁盛鮭白湯$320，湯真的奶白奶白的。視覺就很漂亮
晶瑩剔透的鮭魚卵，搭上炙燒的鮭魚還有兩片豚叉燒跟雞肉叉燒，真的豐盛
拉麵皆附一碗免費白飯，可以在吃完麵後索取也可以像我直接請他給我
這個濃度是湯品，有很重的鮭魚味搭上順滑的豚骨湯
炙燒的肉肉很漂亮
鮭魚表面有漂亮的炙燒紋路，中間約是6-7分熟
三種肉肉的厚度差不多。口感上當然是鮭魚最佳~豬肉次之，舒肥雞，嫩大概就是全部了
糖心蛋的蛋黃4分熟，蛋白是全熟(厲害)，無蛋腥而且很好吃
創作麵坊・鮭の大助
推薦指數：5顆星
推薦原因： 海味為基底的拉麵，鮭魚拉麵湯香濃也跟細麵很搭！糖心蛋的味道更難得跟海味湯底很合用心的配方~鮭魚濃湯拉麵，是一種極致的鮭魚料理對食材最大的致敬！
營業時間：週一~週日11:30~14:30, 17:30~20:30（定休：無，不定休請關注店家官網)
FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100057483728024
電話：X
地址：403台中市西區向上路一段170號
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