創作麵坊・鮭の大助 區域 台中市西區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

店面不大，但排隊的人多。難怪Google 評論裡常是說不容易吃到

世界上的魚分成兩種，鮭魚與鮭魚以外，這句話我覺得在台灣滿適用的，台灣人是真的熱愛鮭魚

一字型空間，屬於常見拉麵小店型態

菜單：

菜單很簡單，領號碼牌排隊時可以確認一下今天的限定是什麼？如果限定已經售完，那就是鮭魚湯拉麵.....

特濃鮭白湯拉麵，加碼濃湯

繁盛鮭白湯拉麵，加碼鮭魚卵

繁盛特濃鮭白湯拉麵，前面兩個加起來就是了，菜單簡單也不用思考太久也滿不錯的！

菜色：

繁盛鮭白湯$320，湯真的奶白奶白的。視覺就很漂亮

晶瑩剔透的鮭魚卵，搭上炙燒的鮭魚還有兩片豚叉燒跟雞肉叉燒，真的豐盛

拉麵皆附一碗免費白飯，可以在吃完麵後索取也可以像我直接請他給我

這個濃度是湯品，有很重的鮭魚味搭上順滑的豚骨湯

炙燒的肉肉很漂亮

鮭魚表面有漂亮的炙燒紋路，中間約是6-7分熟

三種肉肉的厚度差不多。口感上當然是鮭魚最佳~豬肉次之，舒肥雞，嫩大概就是全部了

糖心蛋的蛋黃4分熟，蛋白是全熟(厲害)，無蛋腥而且很好吃

推薦 指數：5顆星

推薦原因： 海味為基底的拉麵，鮭魚拉麵湯香濃也跟細麵很搭！糖心蛋的味道更難得跟海味湯底很合用心的配方~鮭魚濃湯拉麵，是一種極致的鮭魚料理對食材最大的致敬！

營業時間：週一~週日11:30~14:30, 17:30~20:30（定休：無，不定休請關注店家官網)

FB： https://www.facebook.com/profile.php?id=100057483728024

電話：X

地址：403台中市西區向上路一段170號



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