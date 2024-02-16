這間位在雲林斗六的「OHEY CAFÉ」外觀採用玻璃落地窗的設計，不僅採光明亮裡面的餐點更是精緻，從可麗露到各式蛋糕種類，食材用料實在每種口味都有各自的特色，加上環境打造成歐式風格，讓人用餐起來格外的輕鬆愜意，跟親朋好友來這裡喝杯咖啡再吃甜點，聊個天不知不覺一個下午就過去，也難怪這間從2019年一開幕就廣受好評，周邊就是熱鬧的街區，吃飽喝足還能順便逛街購物。

餐廳資訊

OHEY CAFÉ 名稱 : OHEY CAFÉ

電話 : (05)532-0908

地址 : 雲林縣斗六市民生南路103號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 10:00-18:30

粉絲專頁 : OHEY CAFÉ

Instagram : OHEY CAFÉ (@ohey.tw)

可以搭台鐵到斗六車站再步行16分鐘左右，開車的話從國道3號39古坑交流道下來再開11分鐘就可抵達

餐廳環境

整間店的外觀幾乎都是以白色系為主的設計，非常有歐洲的風格，附近還有斗六夜市、家樂福等大型的地標

店內的設定走簡約風格，沒有太多的裝飾物品，幾乎都是店家設計的相關商品做販售

屋頂是尖頭小木屋的風格，高度也有挑高

再往裡面走就是櫃台跟廚房，最旁邊是吧台區，可以直接看到咖啡製作的過程

飲用水跟吸管都是放在旁邊的櫃子上，垃圾的部分也有垃圾桶可以讓大家使用

菜單

主食的部分有法式跟美式的餐點，搭配飲品的選擇非常多樣

櫃台旁邊有蛋糕區，裡面有各種甜點可以直接選購，上方還有招牌的可麗露

每一種蛋糕看起來都非常新鮮可口，水果系列還是用新鮮的水果製作而成

除了現泡的咖啡和飲品外，還有幾款冰品飲料可以選擇

餐點介紹

當天比較可惜的是熱飲都是用紙杯裝，沒辦法直接看到飲品整杯的美麗色澤

不過熱飲都是現點現做，「美式」咖啡喝起來咖啡香濃郁，「紅茶奶蓋」則是溫順清甜

第一盤是「可麗露」，口感吃起來飽滿紮實，雖然小小一顆但內餡的綿密吃起來十分過癮

第二盤是「舞荔真好(GEMINI)」，上面的食材都是草莓相關的，還有新鮮的草莓果肉

草莓吃起來非常鮮甜多汁，沾一點下面的奶油一起吃特別順口

蛋糕的部分吃起來綿密，可以明顯感受到草莓的香氣，不知不覺整片蛋糕就會被吃完

第三盤是「茶絲泛想(TEA DREAMING)」，名字聽起來就是邊吃邊靜靜的思考人生

中間兩個造型上還有放上金箔，看起來更有質感

吃起來茶香味十足，味道不會太甜剛剛好，吃一口蛋糕再喝一口茶真的非常舒適

第四盤是「巴斯克(BASQUE CHEESE CAKE)」，表面已經烤到焦黃色澤都已經非常明顯

叉子輕輕一叉就能感受到起司蛋糕的紮實程度，吃下去時中間的綿密感跟濃濃的起司香不斷在嘴中環繞，喜歡起司味道的人真的是一吃就上癮

結語

現在的咖啡廳甜點種類越來越多樣化，除了精緻外還有每間店的特色，「OHEY CAFÉ」是在疫情前一年開幕，經過幾年的考驗慢慢成為斗六著名的咖啡甜點店，加上外觀歐式小木屋的設計，也成為這裡必訪的打卡聖地，如果有來雲林斗六走走的話可以到這裡喝杯咖啡吃塊蛋糕，晚上還有斗六夜市可以逛，可以讓身心靈好好的放鬆休息一下。