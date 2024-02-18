這家品串小吃會不會是竹北CP值最高的小吃店？

像這樣有麵、粄條，又有餛飩湯和蚵仔煎，居然只要270元

而且百元的骨仔肉麵真的超多料又大碗的！

大家想了解更多嗎？快跟著小米一起去看看吧！

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👉品串小吃位置及停車方式

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品串小吃是在地十幾年的店家，位於博愛街上，靠近光明一路口。

開車的朋友可以把車停在光明一路的停車場，再走過來很方便~

👉品串小吃環境介紹

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這是由一對老夫妻經營的店面，而且是由竹北在地人推薦我們的超值小吃店

小米聽到老闆跟客人閒聊，客人問說賣這麼便宜又多料的餐點真的有賺錢嗎？

小米心想他們應該是在做身心健康的吧

店內有簡單的位置可以內用~

👉品串小吃菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

除了傳統的麵食、湯品以外，還有蚵仔煎、蝦仁煎和綜合煎

醬料就自行取用了，店家沒有提供醬料碟唷。

滷味小菜就任君選擇啦！小米聽說餐點份量多，只有兩個人吃怕吃不下，就不敢點滷味

蚵仔煎是必點的！而且每份的份量超多

這可是一份的份量喔！都快佔滿整個煎盤了

👉品串小吃用餐心得分享

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來開動吧！

骨仔肉麵100元，真的超大一碗，料又多，吃完超飽的

雖然是平價小吃，不過湯頭熬煮得很清甜，順口好喝

骨仔肉真的好嫩喔！很有肉甜味，吃得出來很新鮮

而且筋和肥肉的部分，有油脂甘甜，是小米最愛的骨仔肉了。

點油麵的話，吸附湯汁後真的變超大份的

蚵仔煎(70元)是必點的，份量真的很多，邊邊很脆，裡面有滿滿的蚵仔，搭配鹹甜比例剛剛好的醬汁

酥脆又Q的外皮搭配蚵仔，真的很好吃喔

聽說肉燥飯是必點的，不過今天點的乾粄條(55元)，一樣淋上的是肉燥~

肉燥肥瘦比例剛剛好，鹹中帶甜的風味，尤其是均勻攪拌後，粄條吸附肉燥很涮嘴，讓我們一口接一口吃不停呢

餛飩湯(45元)餛飩真的超大顆的，而且外皮有Q，餡料飽滿、調味剛剛好，這是必點的湯品喔

老闆娘炒的生辣椒真的夠辣，愛吃辣的朋友絕對不能錯過

辣油+黑醋搭配餛飩真的很好吃喔~

以上是我們的心得分享，竹北市是新興的城市，像這種古早味又便宜的小吃真的很值得支持

來到這邊必點骨仔肉麵、蚵仔煎和餛飩湯喔！

👉品串小吃營業時間地址

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🌟店家資訊：品串小吃

🏠地址：新竹縣竹北市博愛街210之6號

☎電話：035527268

⏰營業時間：12:00–21:00

粉絲團：品串小吃

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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