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【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家 - 巨城附近的正統日本拉麵，炙燒叉燒超香

2024-02-15 15:30:32 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：308
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：644篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：横浜家系ラーメン拉麵家
place新竹市東區民生路119號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

 

正統的日式拉麵其實有分很多種派系，這次吃的横浜家系就是其中一種，横浜家系特色是使用菠菜和海苔做搭配，並使用較粗的直條麵條，去了這麼多次日本從來沒有吃過這種拉麵，在我熟悉的巨城商圈附近就能吃到很期待阿！

 

開車前往可直接停巨城購物中心停車場，步行約兩分鐘可抵達。

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

▲拉麵家位在民生路上，店面沒有明顯招牌牆壁上掛了一個大大的"麵"，門口有台黃色的點餐機，先自行點餐付款再入內。店家只收現金所以摳摳要事先準備好喔！

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

▲家系拉麵有八種可以選，除了拉麵還有魚介、沾麵、飲料等等其他選項。

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

▲選完餐後可客製化餐點，不但可選擇湯頭口味、麵條硬度、湯頭鹹度，就連湯頭油脂都能選擇真的很貼心，其中打星號為台灣人偏好的口味。

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

▲用餐空間為ㄇ字型的吧台座位，真的很有日本拉麵店的氛圍。

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

▲自助區有水杯、盤子，醬料區有白芝麻、黑胡椒、蒜泥、豆瓣醬、薑末、辣椒醬可自行搭配取用。

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

▲高腳椅底下有個置物籃方便顧客放隨身物品。

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

▲吃拉麵的傳統就是要配上一杯冷冰冰的冰水才過癮，不管天氣再冷都要喝。

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

炙燒叉燒拉麵 300元：有四片微微炙燒過的叉燒，搭配一片海苔和菠菜，湯底是醬油與豚骨湯頭融合而成，口感濃郁香醇不死鹹。

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

新竹家系拉麵 310元(醬油湯底)：這道是他們店內招牌，有四片叉燒，其中兩片有炙燒過，可品嘗兩種不同風味，配菜有溫泉蛋、菠菜和五片海苔。

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

▲叉燒使用帶油脂的五花肉，呈現漂亮的粉色熟度，嚼在嘴中油脂與瘦肉充分融合，整體肉質相當軟嫩。

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

▲炙燒過的叉燒多了點焦香味，但肉質稍微乾硬。

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

▲菠菜煮至軟爛幾乎入口即化。

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

▲麵條我選的是偏硬的口感，更能吃出麵條本身的Q度，也接近在日本吃到的口感。

 

【新竹食記】横浜家系ラーメン拉麵家

▲溫泉蛋蛋心為半熟膏狀，蛋白有湯頭香濃的味道。

 

雞蛋糕短評：拉麵湯頭極為濃郁，拉麵硬度和湯頭濃度可調整，配菜是菠菜，豚骨有炙燒過蠻香的，麵條份量偏少，使用點餐機點餐只收現金。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★


横浜家系ラーメン拉麵家美食資訊：

地址：新竹市東區民生路119號
電話：無
官網：横浜家系ラーメン拉麵家
營業時間：11:00–21:30
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：有(foodpanda)


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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