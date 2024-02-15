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宜蘭市美食【宜蘭渡小月餐廳】在宜蘭是老字號餐廳，也是宜蘭無菜單料理餐廳(價錢約每人1000元/人)。屹立不搖的宜蘭手路菜很推薦，糕渣和西魯肉必點，海鮮炒麵、杏仁豆腐甜湯有很有名，附免費停車場。附近宜蘭市景點宜蘭酒廠、樂色山、莎貝莉娜、橘之鄉，可以順便一起玩！

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宜蘭渡小月餐廳 店家資訊

地址： 260宜蘭縣宜蘭市復興路三段58號

電話： 03 932 4414

營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:00 週四公休日

宜蘭渡小月餐廳 位置停車

自行開車： Google導航輸入 宜蘭渡小月餐廳 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便



店家有免費停車場

宜蘭渡小月餐廳 菜單價位

▼宜蘭渡小月餐廳菜單

▼宜蘭渡小月餐廳價位：

午餐約 $400-600元

晚餐 約 $800-1000元

這次算是家人聚餐，渡小月真的適合吃合菜，訂的是6000元一桌的菜色

除了合菜或單點外，店內也有套餐式一人約600元

宜蘭渡小月餐廳 空間環境

這間餐廳不算是原址，但也成立多年了，大樓門面用的是陶瓷作成的，在太陽光的照射下會呈現出一種溫潤的光澤，十分好看

特別是主廚陳兆麟更是台灣美食的推手，也經常可以在各大美食節目中看到他

一入門的玄關處也是這種風格，左手邊就是常上電視上的主廚，右手邊的是上一代的掌門人(這是用拼圖作的哦)

圖中這位就是創始人陳老先生



一樓餐廳，這裏可以吃合菜，也可以單點





店裏的感覺呢，有點說不上來，有點偏西式的設計，不太像中式的設計

大青花瓷盤，設計簡潔大方，二樓很像辦婚宴場地，另有包廂



店家把魚擺出來很大器，供拍照用

下方照片裡的食材放冰箱保鮮



一旁可供單點的菜色



宜蘭渡小月餐廳 心得評價



精采的大拼盤，菜色非常新鮮好吃

龍蝦壽司捲、新鮮的沙西米～口味也很不錯

雞湯



這道菜可就妙了，裏面竟然有海馬耶，用中藥材燉雞湯，味道很鮮美



油飯也很好吃，很夠味



這道魚也很好吃，用了大量蔥蒜去腥



還用了破布子等食材調味，肉質本身竟帶些許的甘醇，真鮮美



海鮮雙拼，蝦子很新鮮，一旁的曼波魚肉Q彈可口



用吻仔魚作成的丸子有口感很棒，一旁的排骨更是焢的軟爛可口



這道用泡菜和螃蟹燉煮的菜，味道好像不是那麼和，創新吃法吧

宜蘭有名的炸物三拼



普普的麵包捲



有點像是肉捲之類的菜吧，有點像是肝花之的類的地方菜

宜蘭的傳統小吃–糕渣，外表看起來溫溫的,但裏面可是溫溫的會燙口

話說，宜蘭師傅會不會做菜，看糕渣炸得好不好吃就知道



這裡招牌甜點～熱紅豆杏仁豆腐還不錯呢

有次參加活動，餐廳主廚也來介紹特色餐點

【宜蘭渡小月餐廳】真的是一家精彩豐富的餐廳，料理也的確夠水準

在地特色的入菜料理，除了之前提到的招牌菜色，還有更多令人垂涎的選擇～

餐廳還提供開胃前菜，如涼拌海帶結、涼拌木耳，清爽可口

海鮮炒麵、牛肉鍋、宜蘭三寶、西魯肉…等，都很推薦

最後，甜品也不容小覷，推薦紅豆杏仁豆腐或芋圓湯～完美的ending

宜蘭渡小月餐廳 附近景點美食





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