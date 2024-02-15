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宜蘭市美食【宜蘭渡小月餐廳】在宜蘭是老字號餐廳，也是宜蘭無菜單料理餐廳(價錢約每人1000元/人)。屹立不搖的宜蘭手路菜很推薦，糕渣和西魯肉必點，海鮮炒麵、杏仁豆腐甜湯有很有名，附免費停車場。附近宜蘭市景點宜蘭酒廠、樂色山、莎貝莉娜、橘之鄉，可以順便一起玩！
宜蘭渡小月餐廳 店家資訊
- 地址： 260宜蘭縣宜蘭市復興路三段58號
- 電話： 03 932 4414
- 營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:00 週四公休日
宜蘭渡小月餐廳 位置停車
- 自行開車：Google導航輸入宜蘭渡小月餐廳即可到達
- 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便
店家有免費停車場
宜蘭渡小月餐廳 菜單價位
▼宜蘭渡小月餐廳菜單
- 午餐約$400-600元
- 晚餐$800-1000元
這次算是家人聚餐，渡小月真的適合吃合菜，訂的是6000元一桌的菜色
除了合菜或單點外，店內也有套餐式一人約600元
宜蘭渡小月餐廳 空間環境
這間餐廳不算是原址，但也成立多年了，大樓門面用的是陶瓷作成的，在太陽光的照射下會呈現出一種溫潤的光澤，十分好看
特別是主廚陳兆麟更是台灣美食的推手，也經常可以在各大美食節目中看到他
一入門的玄關處也是這種風格，左手邊就是常上電視上的主廚，右手邊的是上一代的掌門人(這是用拼圖作的哦)
一樓餐廳，這裏可以吃合菜，也可以單點
店裏的感覺呢，有點說不上來，有點偏西式的設計，不太像中式的設計
大青花瓷盤，設計簡潔大方，二樓很像辦婚宴場地，另有包廂
店家把魚擺出來很大器，供拍照用
下方照片裡的食材放冰箱保鮮
一旁可供單點的菜色
宜蘭渡小月餐廳 心得評價
精采的大拼盤，菜色非常新鮮好吃
龍蝦壽司捲、新鮮的沙西米～口味也很不錯
雞湯
這道菜可就妙了，裏面竟然有海馬耶，用中藥材燉雞湯，味道很鮮美
油飯也很好吃，很夠味
這道魚也很好吃，用了大量蔥蒜去腥
還用了破布子等食材調味，肉質本身竟帶些許的甘醇，真鮮美
海鮮雙拼，蝦子很新鮮，一旁的曼波魚肉Q彈可口
用吻仔魚作成的丸子有口感很棒，一旁的排骨更是焢的軟爛可口
這道用泡菜和螃蟹燉煮的菜，味道好像不是那麼和，創新吃法吧
宜蘭有名的炸物三拼
普普的麵包捲
有點像是肉捲之類的菜吧，有點像是肝花之的類的地方菜
宜蘭的傳統小吃–糕渣，外表看起來溫溫的,但裏面可是溫溫的會燙口
話說，宜蘭師傅會不會做菜，看糕渣炸得好不好吃就知道
這裡招牌甜點～熱紅豆杏仁豆腐還不錯呢
【宜蘭渡小月餐廳】真的是一家精彩豐富的餐廳，料理也的確夠水準
在地特色的入菜料理，除了之前提到的招牌菜色，還有更多令人垂涎的選擇～
餐廳還提供開胃前菜，如涼拌海帶結、涼拌木耳，清爽可口
海鮮炒麵、牛肉鍋、宜蘭三寶、西魯肉…等，都很推薦
最後，甜品也不容小覷，推薦紅豆杏仁豆腐或芋圓湯～完美的ending
宜蘭渡小月餐廳 附近景點美食
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