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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣宜蘭市宜蘭無菜單料理》宜蘭渡小月餐廳，登上國宴料理的在地手路菜，經典宜蘭菜老店屹立不搖，有合菜、個人套餐

宜蘭縣宜蘭市宜蘭無菜單料理》宜蘭渡小月餐廳，登上國宴料理的在地手路菜，經典宜蘭菜老店屹立不搖，有合菜、個人套餐

2024-02-15 15:35:05 紫色微笑 人氣：102
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紫色微笑

發表篇數：1342篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：渡小月
phone03-9324414
place宜蘭縣宜蘭市復興路三段58號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭市美食宜蘭渡小月餐廳在宜蘭是老字號餐廳，也是宜蘭無菜單料理餐廳(價錢約每人1000元/人)。屹立不搖的宜蘭手路菜很推薦，糕渣西魯肉必點，海鮮炒麵杏仁豆腐甜湯有很有名，附免費停車場。附近宜蘭市景點宜蘭酒廠樂色山莎貝莉娜橘之鄉，可以順便一起玩！

宜蘭渡小月餐廳 店家資訊

  • 地址： 260宜蘭縣宜蘭市復興路三段58號
  • 電話： 03 932 4414
  • 營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:00 週四公休日

宜蘭渡小月餐廳 位置停車

  • 自行開車：Google導航輸入宜蘭渡小月餐廳即可到達
  • 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便


店家有免費停車場

宜蘭渡小月餐廳 菜單價位

▼宜蘭渡小月餐廳菜單

  • 午餐約$400-600元
  • 晚餐$800-1000元

這次算是家人聚餐，渡小月真的適合吃合菜，訂的是6000元一桌的菜色
除了合菜或單點外，店內也有套餐式一人約600

宜蘭渡小月餐廳 空間環境

這間餐廳不算是原址，但也成立多年了，大樓門面用的是陶瓷作成的，在太陽光的照射下會呈現出一種溫潤的光澤，十分好看

特別是主廚陳兆麟更是台灣美食的推手，也經常可以在各大美食節目中看到他

一入門的玄關處也是這種風格，左手邊就是常上電視上的主廚，右手邊的是上一代的掌門人(這是用拼圖作的哦)

圖中這位就是創始人陳老先生

一樓餐廳，這裏可以吃合菜，也可以單點



店裏的感覺呢，有點說不上來，有點偏西式的設計，不太像中式的設計

大青花瓷盤，設計簡潔大方，二樓很像辦婚宴場地，另有包廂


店家把魚擺出來很大器，供拍照用
下方照片裡的食材放冰箱保鮮


一旁可供單點的菜色

宜蘭渡小月餐廳 心得評價


精采的大拼盤，菜色非常新鮮好吃

龍蝦壽司捲、新鮮的沙西米～口味也很不錯

雞湯


這道菜可就妙了，裏面竟然有海馬耶，用中藥材燉雞湯，味道很鮮美


油飯也很好吃，很夠味


這道魚也很好吃，用了大量蔥蒜去腥


還用了破布子等食材調味，肉質本身竟帶些許的甘醇，真鮮美


海鮮雙拼，蝦子很新鮮，一旁的曼波魚肉Q彈可口


用吻仔魚作成的丸子有口感很棒，一旁的排骨更是焢的軟爛可口


這道用泡菜和螃蟹燉煮的菜，味道好像不是那麼和，創新吃法吧

宜蘭有名的炸物三拼


普普的麵包捲


有點像是肉捲之類的菜吧，有點像是肝花之的類的地方菜

宜蘭的傳統小吃糕渣，外表看起來溫溫的,但裏面可是溫溫的會燙口
話說，宜蘭師傅會不會做菜，看糕渣炸得好不好吃就知道

這裡招牌甜點～熱紅豆杏仁豆腐還不錯呢

有次參加活動，餐廳主廚也來介紹特色餐點

這一餐真是吃得心滿意足啊，真是場極致的美食嚮宴

宜蘭渡小月餐廳真的是一家精彩豐富的餐廳，料理也的確夠水準
在地特色的入菜料理，除了之前提到的招牌菜色，還有更多令人垂涎的選擇～
餐廳還提供開胃前菜，如涼拌海帶結、涼拌木耳，清爽可口
海鮮炒麵、牛肉鍋、宜蘭三寶、西魯肉…等，都很推薦
最後，甜品也不容小覷，推薦紅豆杏仁豆腐芋圓湯～完美的ending

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