石門水庫活魚推薦這家南園活魚老店餐廳，石門水庫有很多活魚餐廳，今天來的這家『南園活魚老店餐廳』，可是石門水庫活魚的鼻祖第一家活魚餐廳，傳承三代的老店，店老心不老，近期重新裝潢，用餐環境更舒適，不變的是，就算是平日如果你沒訂位也是吃不到啦！

南園活魚老店餐廳｜交通方式＆停車資訊

南園活魚老店餐廳就位在佳安西路這邊，這裡也是石門活魚的發源地，南園活魚老店餐廳經過改裝，門面看起來很有文青氣息，店門前的廣場也可停車

南園活魚老店餐廳｜用餐環境

以石門水庫其他活魚餐廳來說，南園活魚老店餐廳真的算是非常小，大概就五～六桌而已，走一個小而美且精緻的路線，牆壁上有很多名人造訪的留影，上面也掛著『活魚始祖』的牌匾，要來這用餐一定要事先訂位才有得吃，臨時跑來極大的機率吃不到

南園活魚老店餐廳的活魚槽是在二樓，可以上去挑活魚，魚都是現抓現料理，活跳跳最讚啦！

南園活魚老店餐廳｜菜單＆價目表

南園活魚老店餐廳主打的就是活魚料理，一魚九吃！雖然跟一般什麼二三十吃選擇性比較少，但這九吃幾乎都是石門活魚的經典，除了活魚料理外，也有一些熱炒之類的料理，活魚是秤重計價，做一吃就是一百元這樣

南園活魚老店餐廳｜推薦料理

我們是直接挑一隻活魚，然後料理就挑菜單上有招牌字樣的菜式，含飲料兩瓶，四道招牌活魚料理包含砂鍋魚頭湯1800元，真的很便宜ㄟ！

蒜泥魚，南園活魚老店餐廳的蒜泥於應該是我吃過最夠味的，一整個就是蒜香濃郁，而且還可以吃到蒜頭粒的脆感，加上活魚的細緻肉質，有夠好吃啦！

糖醋魚，是用魚的尾巴去料理，肉質很豐滿，一般是活魚料理是像松鼠魚的呈現方式，今天我們選的魚比較小，就直接切厚片處理，吃起來真的肉感十足！淋上酸酸甜甜的糖醋醬，魚肉軟嫩配上濃稠的糖醋醬，甜甜酸酸，魚皮脆脆酥酥的口感超迷人

豆瓣魚，下飯的經典活魚料理，這裡的豆瓣香辣香氣很足，但入口不是很辣的那種，還可以吃到魚肉本身的甜度，豆腐絕對是最佳配角，鹹香夠味，豆瓣魚基本上就是白飯殺手！

炸魚塊，這個也很好吃，魚塊外面裹上薄粉油炸，吃起來外酥內嫩，然後刺也不多，沾胡椒或是沾類似泰式的酸甜醬汁都很好吃

砂鍋魚頭湯，因為我們整個魚頭下去煮會吃不完，店家特別將另一半魚頭保留，我們吃不完打包回家可以再放進去煮，一上桌就可以聞到濃郁的香氣，魚頭相當碩大，先炸後煮，肉質吸飽的湯汁的精華，冷冷冬天來上一鍋絕對享受！

炒高麗菜，大火爆炒清脆好吃

打卡送的銀絲捲，超大一份，撒上滿滿的花生粉，外面酥酥的，銀絲卷吃起來有股奶香，送的也不小氣呢

來到石門活魚的發源地吃活魚格外有感觸，這裡是最古早的活魚街，而南園則是第一家由小吃店開始替居民代客料理大魚，之後才有活魚料理的發揚光大，對我來說算是一趟活魚料理的味覺朔源之旅吧！

南園活魚老店餐廳

地址：桃園市龍潭區佳安西路5之5號

電話：03 471 2412

營業時間：平日營業：11:00-14:30 週末營業：11:00-14:30／17:00-20:30

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