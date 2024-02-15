{南投美食}清境必吃餐廳：清境復古雞餐廳，選用果木窯烤，外皮金黃酥脆，雞肉鮮嫩多汁香甜，還有提供免費南非國寶茶，對親子用餐超級友善！

這次帶著孩子來清境走走，看了精彩的趕羊以及剃羊毛秀，準備要去吃飯，

發現離清境農場不到2分鐘路程的「復古雞」，在網路上評價非常好，馬上前往用餐，

使用果木進行窯烤的「復古雞」果然名不虛傳，外皮酥脆，雞肉鮮嫩多汁，再淋上鮮味十足的雞油真是太滿足了，

這次點的餐點每一道都好好吃又下飯，大人小孩都吃得非常開心滿意，

店家還有提供免費的南非國寶茶，無咖啡因的飲品連小朋友都可以喝，對親子用餐相當友善！

清境復古雞

地址：南投縣仁愛鄉大同村仁和路206-1號（離清境農場路程約1分鐘）

電話：0972-716133

營業時間：早上11:00~晚上21:00

粉絲專頁：清境復古雞餐廳

官方賴：@344ogygd

店內有很大的免費停車場，停車非常方便。

一停下車，開車門就可以聞到滿滿的柴燒香味，因為他們家的復古雞都是用果木下去甕燒，難怪他們家的復古雞會這麼出名又好吃。

店內的座位滿多的，有方桌也有圓桌轉盤可以使用，不管是情侶、小家庭，還是家族、親朋好友還是公司行號都都很可以。

店內對親子用餐也相當友善，有提供兒童座椅，還有兒童餐具可以使用。

帶位入座之後，店家馬上遞來一壺熱茶，是沒有咖啡因的「南非國寶茶」，連小朋友也能喝。

來到復古雞餐廳，當然必點的就是他們家的招牌復古雞，除此之外，店內的窯烤豬肉、芋泥香伴鴨、鮮魚料理也都很推薦，

如果有選擇障礙的朋友也不用擔心，店家很貼心設計了許多超值套餐，從2人、3到10人都沒有問題，不僅可以吃到店內招牌推薦料理，價格也划算許多。

這次我們一家人2大2小一起用餐，點了2人的「超值套餐雞」，除了有招牌復古雞之外，還有季節風味養生湯、金沙美人腿、富貴紅燒豆腐，以及雲海清炒高麗菜，當然還有滿滿的白飯，這樣一共才1350，吃到我們全家都超級飽飽，份量多又實在，可以三到四個人一起用餐都沒有問題啦。

他們家的復古雞都是使用古早功法進行製作，從挑選雞隻、到烹煮調味等等，會後還要選用果木來燻烤，慢火烘烤，費時三小時的前置作業才能完成，真是太厚工了。

正好看到工作人員正準備出爐，馬上來記錄一下。

剛從烤甕出爐的復古雞，金黃油亮的色澤真的是太誘人了，感覺外皮就是非常酥脆好吃，口水都要流下來了。

餐點上菜的速度蠻快的，很快菜久都上齊了。

招牌復古雞

上桌的時候，還會附上一碗雞油，絕對是精華中的精華啊，等一下拿來淋在雞肉、白飯上絕對是超級享受。

店家有提供撥雞的服務，如果想要拍照的朋友，可以先拍好照之後再跟店家知會，就會有工作人員來幫忙撥雞。

工作人員的動作超級熟練專業，三兩下的功夫就把雞肉撥得乾淨利落，而且還擺盤的非常整齊漂亮，超厲害！

雞肉外皮相當酥脆帶有柴燒香氣，雞肉鮮嫩多汁，一口咬下超級滿足。建議有帶皮的部分可以直接吃，不要淋雞油因為外皮會潮濕變軟影響口感，

雞胸肉的部分可以淋上雞油，再沾一些胡椒粉，吃起來別有一番風味。

金沙美人腿

鹹蛋黃裹上俗稱美人腿的皎白筍，口感鹹香脆口，獨特的金沙口感很迷人，再搭配大量的蔥、蒜、辣椒提味，吃起來很順嘴，超適合當下酒菜。

富貴紅燒豆腐

鐵板上滾燙的紅燒豆腐，醬汁鹹香夠味，搭配軟嫩鬆軟的豆腐，一口吃下滑順好吃，也好下飯。

雲海清炒高麗菜

來清境高山，絕對要品嚐當地的高山蔬菜，只要簡單的調味快炒，就可以吃到高山高麗菜的清脆與自然的香甜，真的是非常好吃，平常不吃青菜的小朋友都讚不絕口。

季節風味養生湯

吃香喝辣後，當然要來一碗清爽的高湯，店家用多種蔬果熬煮的養生湯，加入排骨以及新鮮青菜，喝起來清甜爽口解油膩。

另外目前店家也還有推出禮盒，可以把美味帶下山分享給更多的親朋友好用一起享用，

外包裝相當精緻可愛，不管是送人還是自己享用都很可以，也附上店家的禮盒內容給大家參考

招牌窯烤雞（750元），規格1.8公斤

招牌窯烤豬（420元），規格300公克

酸菜白肉鍋（700元），規格5~10人份

獨門手工辣椒（原價150元，加購價120元），規格180公克

此外店家也有推出超值的優惠組合：

推薦超值搭配禮盒：1800元（免運費）

招牌窯烤雞+1、招牌窯烤豬+1、酸菜白肉鍋+1、獨門手工辣椒+1

三牲拜拜禮盒：1499元（免運費）

招牌窯烤雞+1、招牌窯烤豬+1、酥炸金目鱸魚+1

團購首選（免運費）

招牌窯烤雞購買五隻，送酸菜白肉鍋乙份

招牌窯烤雞購買四隻，送招牌窯烤豬乙份

想要訂購的朋友，可以直接加入青境復古雞的官方line： @344ogygd，進行訂購喔！