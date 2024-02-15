要來介紹我在桃園喜歡的CP值泰式料理餐廳，就是Thai Wonderful 蒔泰
Thai Wonderful 蒔泰鄰近桃園大有路商圈、會稽中學、大有梯田生態公園附近
來到這裡不怕停車不便，旁邊有付費停車場，吃飯、聚會很便利
Thai Wonderful 蒔泰是Thai Wonderful 泰美好的二店，於去年年底開幕
主打平價泰式料理，店內裝潢文青風格且環境舒適、寬敞，很適合全家大小到此用餐
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Thai Wonderful 蒔泰 | 店家介紹
Thai wonderful 蒔泰 「蒔泰」、「時態」 在語法中時態指的是「時間」和「狀態」的組合
希望來用餐的顧客不論如何都能在時間與狀態中 找到屬於自己的小世界
Thai Wonderful 蒔泰 | 環境介紹
店家設計為極簡風，還有一面撞色的橘色大牆，還有掛上竹編吊燈來點綴
採用木頭桌椅展現出自然感
Thai Wonderful 蒔泰備有四人座位還有六人座位
蒔泰的用餐空間更寬廣，增設了圓桌位置，用餐更加舒適，桃園家庭聚餐推薦餐廳
Thai Wonderful 蒔泰 | 菜單
主打平價泰式料理，上班族節省時間可以點選泰式打拋豬販、泰式咖哩飯、鳳梨蝦仁炒飯
喜歡單點蒔泰有多種品項可供選擇，涼拌、炸、烤、熱炒、魚、湯、甜品、飲品
多人聚餐還推出了4-10人的合菜套餐，精選超人氣料理 !!!
蒔泰付款方式目前只提供現金支付 !
Thai Wonderful 蒔泰 | 餐點介紹
香茅炸雞翅
薄薄的外皮卡滋卡滋，咬下一口甜甜肉汁鎖在裏頭
還能感受到檸檬與香茅香氣，單吃或沾著酸甜醬汁都可以
吃完不禁讓人吮手指回味呢 !
泰式涼拌青木瓜
清甜爽脆的青木瓜絲，雖然有點辣度但是越吃越涮嘴，停不下來耶
涼拌青木瓜絲真的是必點的泰式涼拌菜，酸、甜、辣的口感清爽開胃
泰式烤松阪豬
超嫩的松阪豬，薄厚度恰到好處，口感香脆有嚼勁
搭配洋蔥與特調醬汁，口味也很清爽，但我更喜歡單吃享受肉的甜度
金錢蝦餅
前幾次用餐選的都是月亮蝦餅，第一次選金錢蝦餅
咬下一口超驚豔，酥脆的外皮與內餡扎實飽滿的純蝦泥，超有誠意
甜甜的蝦餅醬汁超對味，吃完一顆還想繼續吃
圓潤飽滿的餡料，每一顆都是店家手工製作，不混雜醬，吃的安心
黃咖哩軟殼蟹
黃咖哩拌炒鮮甜洋蔥，再搭配炸的酥酥脆脆的軟殼蟹料理，獨特風味值得一試
把咖哩醬汁與軟殼蟹放在鬆軟的麵包上，濃濃的醬汁被麵包吸附，一口咬下超級滿足
而且目前只有蒔泰才有這道好吃的黃咖哩軟殼蟹，快來預約吃吃看吧!
泰式檸檬鱸魚
吃泰式料理也無法少的泰式檸檬魚系列，店家嚴選新鮮鱸魚不腥無土味
醬汁與魚肉結合超入味，酸甜醬汁搭配超開胃
辣、香、酸層次口味，超下飯
火山排骨
朋友超愛吃火山排骨，蒔泰新菜單品項，不用出國在桃園就能吃到地道美食
讓人食指大動~喜歡大口吃肉肉的人千萬別過
而且我覺得很蒔泰火山排骨值得推薦的是，排骨肉超多!!!!
再搭配軟骨的口感，大口吃肉大口啃骨
泰式打拋豬
鍋香四溢的打拋豬，鹹香鹹香的醬汁澆在白飯上，也是一道超殺白飯的料理
可以選擇辣/不辣的口味，我們選擇是辣味，超夠味
減肥的人千萬不要看，因為會很餓!!!
綠咖哩雞
綠咖哩雞醬汁濃郁滑順，椰奶香氣十足，也是一道辣口的料理，不擅長吃辣的我也無法抗拒
蝦醬空心菜
我超喜歡蝦醬空心菜，一人吃完一盤是沒問題的，特殊的風味讓人欲罷不能
清炒高麗菜
爽脆鮮甜，大火快炒鍋氣撲鼻的高麗菜真的最對味
椰奶嫩雞湯
冷冷的天氣來碗好喝的熱湯，第一次嘗試"泰式"湯品，每次到泰式料理店我都不敢喝湯
這次朋友們說要點椰奶嫩雞湯來喝，叫我嘗試看看，一喝成主顧
椰奶湯頭香醇濃郁，層次豐富的滋味
尤其裡面的雞肉口感嫩到不行，整體清爽無負擔，飽餐一頓後喝碗湯解膩
泰奶銀絲卷
飯後甜品是我最愛的泰奶銀絲卷，回訪數次口袋清單，朋友第一次來一定要吃吃
甜甜的泰奶醬淋在焦黃酥脆的銀絲卷上，咬下一口真的很幸福
茶香濃厚，甜而不膩
椰子汁
一整顆清爽解渴椰子汁，超級可愛的，上頭還用小雨傘裝飾
彷彿置身在海島國家度假
泰式奶茶
泰奶喝起不會過於甜膩，但是茶香味濃郁，我很喜歡
邊吃美食邊配飲料一大享受呀
Thai Wonderful 蒔泰| 用餐心得
這次與朋友聚餐選擇了我喜歡的泰式料理餐廳蒔泰，不僅料理好吃，最重要是停車方便
蒔泰不僅僅份量足，價格也是親民，環境與餐點都能感受到店家的用心
這次品嚐到金錢蝦餅，真材實料，新鮮度吃得出來，咬下去有彈嫩的口感
在搭配上店家特製醬汁讓口味上更加豐富
Thai Wonderful 蒔泰是Thai Wonderful 泰美好的二店，再次回訪還是讓我很滿意
店員很親切，也是桃園親子友善餐廳、寵物友善餐廳的桃園美食餐廳推薦
分享給大家桃園CP值泰式料理餐廳，來用餐最好也要先訂位以免向隅
店家資訊
Thai Wonderful 蒔泰
地址: 桃園市桃園區大德二街1巷1號
電話: 03 358 0050
營業時間: 11:00-14:00 17:00-21:00
臉書: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551945597991
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