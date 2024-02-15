要來介紹我在桃園喜歡的CP值泰式料理餐廳，就是Thai Wonderful 蒔泰

Thai Wonderful 蒔泰鄰近桃園大有路商圈、會稽中學、大有梯田生態公園附近

來到這裡不怕停車不便，旁邊有付費停車場，吃飯、聚會很便利

Thai Wonderful 蒔泰是Thai Wonderful 泰美好的二店，於去年年底開幕

主打平價泰式料理，店內裝潢文青風格且環境舒適、寬敞，很適合全家大小到此用餐

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Thai Wonderful 蒔泰 | 店家介紹

Thai wonderful 蒔泰 「蒔泰」、「時態」 在語法中時態指的是「時間」和「狀態」的組合

希望來用餐的顧客不論如何都能在時間與狀態中 找到屬於自己的小世界

Thai Wonderful 蒔泰 | 環境介紹

店家設計為極簡風，還有一面撞色的橘色大牆，還有掛上竹編吊燈來點綴

採用木頭桌椅展現出自然感

Thai Wonderful 蒔泰備有四人座位還有六人座位

蒔泰的用餐空間更寬廣，增設了圓桌位置，用餐更加舒適，桃園家庭聚餐推薦餐廳

Thai Wonderful 蒔泰 | 菜單

主打平價泰式料理，上班族節省時間可以點選泰式打拋豬販、泰式咖哩飯、鳳梨蝦仁炒飯

喜歡單點蒔泰有多種品項可供選擇，涼拌、炸、烤、熱炒、魚、湯、甜品、飲品

多人聚餐還推出了4-10人的合菜套餐，精選超人氣料理 !!!

蒔泰付款方式目前只提供現金支付 !

Thai Wonderful 蒔泰 | 餐點介紹

香茅炸雞翅

薄薄的外皮卡滋卡滋，咬下一口甜甜肉汁鎖在裏頭

還能感受到檸檬與香茅香氣，單吃或沾著酸甜醬汁都可以

吃完不禁讓人吮手指回味呢 !

泰式涼拌青木瓜

清甜爽脆的青木瓜絲，雖然有點辣度但是越吃越涮嘴，停不下來耶

涼拌青木瓜絲真的是必點的泰式涼拌菜，酸、甜、辣的口感清爽開胃

泰式烤松阪豬

超嫩的松阪豬，薄厚度恰到好處，口感香脆有嚼勁

搭配洋蔥與特調醬汁，口味也很清爽，但我更喜歡單吃享受肉的甜度

金錢蝦餅

前幾次用餐選的都是月亮蝦餅，第一次選金錢蝦餅

咬下一口超驚豔，酥脆的外皮與內餡扎實飽滿的純蝦泥，超有誠意

甜甜的蝦餅醬汁超對味，吃完一顆還想繼續吃

圓潤飽滿的餡料，每一顆都是店家手工製作，不混雜醬，吃的安心

黃咖哩軟殼蟹

黃咖哩拌炒鮮甜洋蔥，再搭配炸的酥酥脆脆的軟殼蟹料理，獨特風味值得一試

把咖哩醬汁與軟殼蟹放在鬆軟的麵包上，濃濃的醬汁被麵包吸附，一口咬下超級滿足

而且目前只有蒔泰才有這道好吃的黃咖哩軟殼蟹，快來預約吃吃看吧!

泰式檸檬鱸魚

吃泰式料理也無法少的泰式檸檬魚系列，店家嚴選新鮮鱸魚不腥無土味

醬汁與魚肉結合超入味，酸甜醬汁搭配超開胃

辣、香、酸層次口味，超下飯

火山排骨

朋友超愛吃火山排骨，蒔泰新菜單品項，不用出國在桃園就能吃到地道美食

讓人食指大動~喜歡大口吃肉肉的人千萬別過

而且我覺得很蒔泰火山排骨值得推薦的是，排骨肉超多!!!!

再搭配軟骨的口感，大口吃肉大口啃骨

泰式打拋豬

鍋香四溢的打拋豬，鹹香鹹香的醬汁澆在白飯上，也是一道超殺白飯的料理

可以選擇辣/不辣的口味，我們選擇是辣味，超夠味

減肥的人千萬不要看，因為會很餓!!!

綠咖哩雞

綠咖哩雞醬汁濃郁滑順，椰奶香氣十足，也是一道辣口的料理，不擅長吃辣的我也無法抗拒

蝦醬空心菜

我超喜歡蝦醬空心菜，一人吃完一盤是沒問題的，特殊的風味讓人欲罷不能

清炒高麗菜

爽脆鮮甜，大火快炒鍋氣撲鼻的高麗菜真的最對味

椰奶嫩雞湯

冷冷的天氣來碗好喝的熱湯，第一次嘗試"泰式"湯品，每次到泰式料理店我都不敢喝湯

這次朋友們說要點椰奶嫩雞湯來喝，叫我嘗試看看，一喝成主顧

椰奶湯頭香醇濃郁，層次豐富的滋味

尤其裡面的雞肉口感嫩到不行，整體清爽無負擔，飽餐一頓後喝碗湯解膩

泰奶銀絲卷

飯後甜品是我最愛的泰奶銀絲卷，回訪數次口袋清單，朋友第一次來一定要吃吃

甜甜的泰奶醬淋在焦黃酥脆的銀絲卷上，咬下一口真的很幸福

茶香濃厚，甜而不膩

椰子汁

一整顆清爽解渴椰子汁，超級可愛的，上頭還用小雨傘裝飾

彷彿置身在海島國家度假

泰式奶茶

泰奶喝起不會過於甜膩，但是茶香味濃郁，我很喜歡

邊吃美食邊配飲料一大享受呀

Thai Wonderful 蒔泰| 用餐心得

這次與朋友聚餐選擇了我喜歡的泰式料理餐廳蒔泰，不僅料理好吃，最重要是停車方便

蒔泰不僅僅份量足，價格也是親民，環境與餐點都能感受到店家的用心

這次品嚐到金錢蝦餅，真材實料，新鮮度吃得出來，咬下去有彈嫩的口感

在搭配上店家特製醬汁讓口味上更加豐富

Thai Wonderful 蒔泰是Thai Wonderful 泰美好的二店，再次回訪還是讓我很滿意

店員很親切，也是桃園親子友善餐廳、寵物友善餐廳的桃園美食餐廳推薦

分享給大家桃園CP值泰式料理餐廳，來用餐最好也要先訂位以免向隅

店家資訊

Thai Wonderful 蒔泰

地址: 桃園市桃園區大德二街1巷1號

電話: 03 358 0050

營業時間: 11:00-14:00 17:00-21:00

臉書: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551945597991

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