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▲ 他們現在位置在中山北路六段大馬路旁，

也不會太難找～

▲ 現在環境非常寬敞舒服

▲ 牆上裝飾都非常有韓國的風味

▲ 二樓超級大的，

基本上可以將空間切割成好幾個包廂，

如果人很多就可以打通成一個大包廂～

▲ 這之前好像是他們有整個棒球隊的人來一起簽名的

濟州館韓式烤肉 菜單價格

▲MENU(拍攝於2024/01/18，一切以店內現場為主喔！)

他們現在有一個人低消要$600喔，

包廂預定需於三日前（10人低消12000元），

其他可以直接跟店家接洽喔～

濟州館韓式烤肉 美味餐點

開胃小菜

他們家的開胃小菜好像都是自己準備的，

所以每天可能都不太一樣，

而且算是蠻大盤的喔，

都可以續盤一次喔～

銅盤烤肉(豬) NT.580

銅盤烤肉在我小時候非常的流行，

甚至還有銅盤烤肉吃到飽，

近幾年銅盤烤肉越來越少了，

沒想到在這也可以吃到銅盤烤肉，

真是太開心了！

每次吃銅盤烤肉的時候基本上肉放上去我就不會翻面，

都是用旁邊的湯汁往上淋，

煮到最後旁邊的湯就會非常的甜，

就會把全部的包含湯都吃光光～

▲ 一開始就擺了調味料在桌上，

依序是海鹽、醬油、味噌，

可以依照自己口味來沾喔～

▲ 他們有專人桌邊服務幫忙烤真的是太爽了！

因為想要客人吃到最好吃的烤肉，

所以還是由專人負責烤，

烤到最完美的程度再給客人吃～

▲ 肉烤好之後就可以加入蒜片跟拌蔥絲放入生菜裡一起吃，

本來有點小生氣為什麼他們家的生菜那麼小塊，

原來是店家特別為了讓客人方便能一口品嘗所以特別弄成小塊～

韓式烤肉 豬五花 NT.350 & 醃製LA牛小排 NT.500

今天我們點了兩種店家建議的肉來吃，

他們為了讓客人吃到完美的烤肉所以都有專人桌邊服務，

而且為了讓客人可以一口吃特別把生菜都切的小小的，

有桌邊服務的烤肉吃起來就是爽感十足，

像是豬五花烤得香香脆脆的，

幾乎都把油都烤掉了，

怕吃太肥的朋友也可以吃吃看喔，

另外LA牛小排非常得嫩，

我還喜歡烤下來骨頭旁邊得肉，

吃起來帶點油脂很好吃～

炸醬面 NT.240

我第一次看到韓國炸醬面是在以前韓劇「咖啡王子一號店」裡，

跟台灣炸醬麵不同的就是韓國炸醬面非常的黑，

之後我在台灣找都找不太到很黑的炸醬面，

沒想到在這裡竟然可以吃到，

他們的炸醬面非常的濃郁而且很順口，

但記得不要拍照拍太久很容易陀成一整團，

濟州館的炸醬面我個人非常喜歡很推薦～

牛排湯 NT.380

牛排湯是我第一次吃的，

在這種冷冷的天氣來上一碗真的非常暖胃，

他裡面的牛排也非常軟嫩不會老，

湯裡還有冬粉其實也可以有一點點的飽足感，

我也很喜歡這個湯很推喔～

韓國燒酒(葡萄口味) NT.250 & 麥芽甜湯 NT.60

因為騎車只能喝沒酒精的，

我非常喜歡這個麥芽甜湯，

裡面還可以吃到麥芽顆粒，

這個非常適合不喝酒的人喔！

所以如果要喝酒的人記得坐車來或是坐捷運到明德站走一段比較適合喔～

「酒後不開車、未成年請勿飲酒」

濟州館韓式烤肉 店家資訊

濟州館韓式烤肉

粉絲專頁：https://www.facebook.com/Tianmu.Jeju.Restaurant/

營業時間：週一到週日(周二公休)17:00–00:00

店家電話：02 28328886

店家地址：11155台北市士林區中山北路六段299號1樓



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