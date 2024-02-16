「臺灣客家茶文化館」座落於龍潭區國道三號高原交流道旁，是國家級重要產業文化場館，地理位置優越，位於台三線上的浪漫樞紐。館內以「茶文化展示」與「茶產業體驗」為主軸，巧妙融合客家文化、地理環境和人文產業。園區包含天光大廳、展覽廳、六國茶室、客茶樓中餐廳、瓦力特餐廳、商店街、DIY體驗活動、阿膨茶屋等設施，提供遊客深度體驗和文化交流的場所。

臺灣客家茶文化館怎麼去？

地址：桃園市龍潭區高原路768號

電話：03-471-0855

園區開放時間：平日09:00-18:30、假日09:00-20:30

公休日：星期一

臺灣客家茶文化館座落在國道三號高原交流道旁，鄰近六福村和小人國，就在小人國入口的附近。

臺灣客家茶文化館總佔地3.5公頃，分為茶餐廳、茶廊和展廳三大區域，其中進入展廳需支付入場費。

臺灣客家茶文化館停車資訊

臺灣客家茶文化館對面設有大型汽機車停車場，機車免費停放，汽車則為每小時NT$30。若用餐消費滿NT$300，可享受免費停汽車1小時的優惠。

臺灣客家茶文化館展覽廳

營業時間：09:00-18:00(最後售票時間17:30)

票價資訊

全票 $160

優惠票 $80

須持相關證明文件：

▲6歲（含）以上學生（身高為120公分以上者）

▲持軍公教退休證民眾

▲設籍桃園市市民

▲志工榮譽證

▲65歲以上敬老證明

免費票

須持相關證明文件：

▲未滿6歲（身高未達120公分以上者）

▲領有身心障礙手冊及必要陪同者一名

購買全票可折抵80元，半票則折抵40元。

臺灣客家茶文化館提供導覽服務，每日安排兩場。

從售票處往左邊走，就能抵達展覽廳。

天光大廳

進入展廳前經過天光大廳，設計像巨大的客家保存食物的大甕，中心水閥兼具集雨和排水功能，展現客家人靈活應變的智慧。

主題展覽「尋客茶路」

臺灣客家茶文化館定期推出不同主題的展覽，目前正舉辦名為「尋客茶路」的主題展覽。該展覽主要聚焦於探訪桃竹苗地區的內山茶路，以呈現台灣茶文化的歷史演進。展覽涵蓋了百年來桃竹苗茶產業的發展歷程，深入內山地區紀錄茶師製茶的過程。

在展覽中，深入了解台灣茶文化的發展脈絡，以及桃竹苗地區在這個過程中所扮演的重要角色。展覽透過精心製作的展示，呈現百年茶業的變遷，並聚焦於內山地區的特色和貢獻。

此外，展覽特別關注茶師的製茶技藝，透過深入的紀錄方式向我們展現製茶的複雜過程和技術細節，使我們更加了解台灣茶的獨特之處以及茶葉風味的豐富多樣性。

展覽最終以茶風味輪引領我們重新認識台灣茶的風味特色。這全方位的展示方式讓我們深入體驗和理解台灣客家茶的文化價值，同時促進對茶文化更深一層的探索。

特展主題「花與茶圓舞曲．茶陶展」

花與茶圓舞曲特展將深入探索窨花茶的豐富文化底蘊和製作工藝，同時展現西方花茶的詩意──如聞香之樹一樣。在這場展覽中，可以感受到一場東西方文化交融的嗅覺盛宴，彷彿隨著花香茶香，穿越時空感受獨特的美好體驗！

此外，還有北海岸陶藝家茶器和古貨先生的聯展，所有展出的作品均有販售。若對任何作品感興趣，可以向當天的駐點人員詢問。

客茶樓中餐廳

營業時間: 11:00-20:30 (最後點餐時間19:30）

地址: 桃園市龍潭區高原路768號 2F

客茶樓位於臺灣客家茶文化館的二樓。餐廳提供多種餐點，包括合菜和單點，主打以茶為主的料理。

內部用餐空間明亮寬敞，提供圓桌和方桌，非常適合多人聚餐。我們當天造訪時，客茶樓生意相當不錯！

客茶樓設有茶水自助區，讓顧客自行取用。 客茶樓的菜單包含合菜料理和單點，涵蓋茶料理、湯品/盅、牛豬雞肉、海鮮、素食、青菜/蛋以及多種飲品選擇。合菜有3、6、10人份。每人低消300元(115公分以下兒童例外)，需收一成服務費。

客茶樓有可愛的喵咪機器人送餐，但上餐的工作則由服務人員完成。

我們當天在客茶樓點了六道餐點，包括海鮮粄條盅、脆皮檸檬綠茶蝦、東方美人茶香雞、蜜棗美人排骨、銀杏燴山藥和川味水煮牛肉。桌上滿滿一桌，色香味俱全，看起來實在太好吃了！

東方美人茶香雞(每日限量)

東方美人茶香雞肉，口感淡雅清新，茶香與雞肉相融合，沾醬更添風味。

脆皮檸檬綠茶蝦

脆皮檸檬綠茶蝦，外皮香脆，搭配檸檬風味和綠茶香，蝦肉新鮮且口感緊實。

銀杏燴山藥

銀杏燴山藥，滑嫩的口感中帶點香氣，加入紅黃椒和豌豆等食材，味道簡單清爽，帶來自然的美味。

蜜棗美人排骨

蜜棗美人排骨口感獨特，排骨有炸過，外皮微酥，搭配著甜美的蜜棗果香，再加上美人茶的清新茶香，味道層次豐富。

海鮮粄條盅

海鮮粄條盅裡有鮮蝦、蛤蜊、小卷和魚丸，粄條吃起來厚實Q彈，湯頭散發出油蔥香氣，喝起來清甜爽口。

川味水煮牛肉

川味水煮牛肉的口感令人回味無窮，刺激的麻辣味中融入香料的香氣，吃起來辣中帶香，肉質軟嫩，還有豐富的豆芽菜。

阿膨茶屋

營業時間：10:00-18:00(最後點餐時間17:00)

阿膨茶屋就在客茶樓旁邊，推薦試試他們的阿膨包子和東方美人霜淇淋。阿膨包子的概念很有趣，以客茶館的吉祥物「阿膨」為靈感，擂茶與梅干口味意外地好吃。至於霜淇淋，選擇綜合口味，裡面有東方美人茶和草莓，霜淇淋份量很巨，而且帶著淡淡的茶香，不甜膩喲！

福爾摩沙茶館

營業時間: 週日-週四09:30-18:30(最後點餐時間17:30)；週五-週六09:30-20:00(最後點餐時間19:00)

「福爾摩沙茶館」靈感源自1915年在美國舊金山舉辦的「巴拿馬太平洋國際博覽會」中的台灣茶屋「Formosa Tea House」。該博覽會旨在慶祝巴拿馬運河的開通，台灣以茶葉為主題參展，甚至建造了以大茶壺造型為特色的展覽建築。這是台灣茶葉在國際舞台上的重要里程碑。福爾摩沙茶館位於茶田中，有寬敞的落地窗，讓四周的美景盡收眼底。一道彎曲如弧月的長廊連接了兩個場館，而茶館中心設有美食服務區和百茶牆。

福爾摩沙茶館提供各種手沖台灣茶、茶葉甜點等等。 福爾摩沙茶館的菜單包括手沖台灣茶、擂茶、珍珠鮮奶茶以及高原冰酥系列等。用餐時間為90分鐘，免服務費，每人最低消費160元。我原本打算品嚐冰酥，但是當天天氣太冷了，下次有機會再去品嚐。 手沖台灣茶

我們當天點了一壺手沖台灣茶，選擇的是東方美人茶。工作人員會在現場即時沖泡茶，這個過程很像沖咖啡，而且還會散發出茶的香氣喔！

品嚐東方美人茶當然要搭配甜點。我們點了焦糖東方美人千層蛋糕和司康。我個人覺得焦糖千層蛋糕的焦糖味道稍重，有點壓過茶香，所以吃起來較偏甜。但搭配著東方美人茶一起，口感非常順口，甘甜十足。

珍珠鮮奶茶

品嚐珍珠鮮奶茶時，可依喜好加入珍珠，口感Q彈。 鮮奶茶茶味濃郁，再搭配東方美人茶風味葉子蛋捲。

香檳氣泡茶東方美人

香檳氣泡茶東方美人喝起來口感帶有些微氣泡的感覺，同時也有東方美人茶風味的葉子蛋捲可以搭配。

福爾摩沙茶館六國茶室

開放時間：10:30-15:30(需線上預約)

臺灣客家茶文化館的六國茶室很吸睛！就在福爾摩沙茶館的廊道旁，可以一次體驗到來自英國、土耳其、德國、臺灣、印度和日本的茶文化。每個包廂都有不同的風格和氛圍，彷彿置身於當地的茶文化中。還有專業茶師會帶我們認識各國的茶品和品飲方式，然後就可以在包廂裡自由探索、品嚐，盡情享受異國風情了！尤其是土耳其館，是最受歡迎的，我們當天去的時候甚至有客人預約，所以沒能拍到照片！

英國館

我們當天預約體驗的是「英國館」，六國茶室的每一館都採提前預約制，每間茶室最少4人才能開放，最多容納6人，每次體驗限時90分鐘，費用為12歲以上1000元，6-12歲500元，6歲以下免費。

英國館打造了充滿英倫小酒館風情的茶室，融合了藍紅色調、優雅的燈飾、精緻的桌椅、別緻的掛飾和書牆，給人一種格外適合拍照的感覺！

首先會由茶師引介紅茶文化歷史及禮儀，接下來會進行當天紅茶的分類介紹及香氣解說。當天的四種紅茶包括東方美人茶、阿薩姆、錫蘭屋瓦和伯爵紅茶。

體驗英國館時，可以品嚐到經典的英式下午茶點，擺盤十分優雅。

我們當天使用錫蘭屋瓦作英式奶茶的基底，加入鮮奶和糖。並根據自己的口感喜好，先加奶或先倒茶，品嚐起來會感受到不同的風味變化喔！

我自己比較喜歡奶味重，所以可以先倒入奶再加茶進去，喝起來非常順口。

英式下午茶的點心通常以三層點心瓷盤呈現，從下往上分別是鹹派、傳統英式司康和達克瓦茲。開始品嚐時，會從最底層的鹹派開始。

火腿起司鹹派，外酥內軟，散發著迷人的奶香和鹹味。

司康提供東方美人茶醬和藍莓醬，外酥內軟，我選擇了東方美人茶醬，帶著淡淡的茶香。

紅豆抹茶達克瓦茲帶有抹茶的苦甜風味和濃郁香氣，外皮酥脆內裡鬆軟，口感極佳。對我來說稍稍偏甜，但搭配英式奶茶絕配！

日本館

日本館的茶席充滿儀式感，還提供現場磨製的抹茶粉體驗喔！

印度館

印度館介紹香料茶CHAI，可以品味正宗的鍋煮奶茶。

臺灣館

臺灣館以標準茶席、汝窯茶具品茗，呈現臺灣五款特色烏龍茶，搭配道地臺灣客家茶點，展現臺灣的茶文化。

德國館

德國館裡花菓茶香四溢，環繞著原木風格的德式茶屋。調茶師精心調製各種花草茶，搭配德式甜點，輕鬆享受美好時光。

雨林認證茶園

台灣首座通過國際《雨林認證》之優質茶園。

瓦立特披薩

營業時間: 週日-週四09:30-18:30(最後點餐時間17:30)；週五-週六09:30-20:00(最後點餐時間19:00)

除了客茶樓中式餐廳，瓦立特披薩提供咖啡、披薩、義大利麵和冰淇淋等餐點，還有DIY活動喔！

商店街/高原市集

商店街營業時間：週日-週四09:00-18:00、週五-週六09:00-20:00

高原市集營業時間：假日09:30-17:30

商店街主要販售與茶相關的伴手禮，另外假日還有高原市集可以逛逛並選購商品喔！

此外，透過窗戶也可以看到製茶的機器和相關步驟。

阿膨的家

營業時間：09:30-17:00(最後入場時間16:00)