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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 韓鄉石頭火鍋 ❙ 巷弄民宅內超人氣石頭火鍋，想吃記得預約，大溪石頭火鍋!

韓鄉石頭火鍋 ❙ 巷弄民宅內超人氣石頭火鍋，想吃記得預約，大溪石頭火鍋!

2024-02-18 02:21:55 靜怡＆大顆呆 人氣：620
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2172篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 大溪區

造訪商家：韓鄉石頭火鍋
place桃園市大溪區中山路46號之一
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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韓鄉石頭火鍋 ❙ 巷弄民宅內超人氣石頭火鍋，想吃記得預約，大

隱身桃園大溪巷弄內，外觀看不出來是火鍋店家的【韓鄉石頭火鍋】，單價不便宜但人氣卻超高，想吃一定要預約，不然就有得等了

也不是一年四季都可以吃到喔，每年只營業八個月，大約是10月賣到隔年5月，想來可以先打電話確認是否營業

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韓鄉石頭火鍋 ❙ 巷弄民宅內超人氣石頭火鍋，想吃記得預約，大溪石頭火鍋!

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民宅外觀還隱身在巷弄裡，招牌也不明顯，真是太低調了，厲害的是這麼隱密網路上卻有著超高人氣，沒預約幾乎吃不到！

韓鄉石頭火鍋鄰近大溪老街老阿伯豆干，可以安排順遊，這天我們就是先到老阿伯吃現滷豆干後再到老街走走逛逛，然後晚上就來吃韓鄉

韓鄉石頭火鍋 ❙ 巷弄民宅內超人氣石頭火鍋，想吃記得預約，大ADD:桃園市大溪區中山路46-1號

韓鄉石頭火鍋 ❙ 巷弄民宅內超人氣石頭火鍋，想吃記得預約，大TEL:03 388 9829

韓鄉石頭火鍋 ❙ 巷弄民宅內超人氣石頭火鍋，想吃記得預約，大營業時間:11:30-14:00、17:00-21:00

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民宅用餐環境，分成前後兩部分，桌位數不多，座位空間略顯擁擠，另有兩間包廂

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韓鄉石頭火鍋生意真的很好，我們是五點多營業就來當時預約的客人都還沒來，沒多久時間就座無虛席了，想吃一定要事先預約！

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自助式取餐方式，想吃什麼火鍋料冰櫃內自己拿

一旁也有沾醬及熱茶區，通通自己來

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韓鄉石頭火鍋菜單及價格

基本費用調味料每位成人$20、火鍋爆香料大鍋$60元、小鍋30元，送自製小菜一份

火鍋料不便宜，青菜一份90元、小朋友愛吃的甜不辣、玉米等都要100元

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牛羊豬肉或是綜合肉一份都是$230元，我們點了一盤綜合一盤牛肉，綜合就是三種肉都有

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韓鄉石頭火鍋最特別的就是火鍋炒料有加芝麻，吃過這麼多家石頭火鍋印象中是第一次見到

爆炒過程真的很香！

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石頭火鍋的靈魂沙茶也是很厲害，特別的香

醬料區除了提供蔥外還有香菜

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韓鄉石頭火鍋的甜不辣要比一般甜不辣還要大條，口感及味道都很不錯

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一份90元的茼萵是吃火鍋必備的

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大香菇一份130元，很嫩口

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大白菜也是吃石頭火鍋的標配

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網路上推爆的招牌炸芋頭不便宜，一盤要價190元

韓鄉的芋頭炸得特別香酥，煮過後吃起來還是有脆脆的口感，真的很不一樣

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另外還點了玉米、脆丸等，想吃什麼冰櫃拿就對了

店家開炒之前可以先拿一些，炒肉後就會一起將料倒進鍋內煮

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爆香炒過的肉片，這盤應該是綜合，另外還炒了盤牛肉

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滿滿一鍋真是太幸福了，光看就覺得香啊！

湯頭很鮮美！

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贈送的自製小菜，爽口解膩

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一碗10元的白飯，還有撒上芝麻

最後再來碗湯泡飯真是太完美！

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最後還送上水果，另外櫃檯上也有糖果可以吃

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超隱藏版石頭火鍋，吃過後就會知道為什麼價格不便宜生意卻這麼好，很多都是熟客回訪！

來大溪玩有機會可以來吃看看，海鮮及腰子等品質也都很不錯

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