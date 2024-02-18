【台中食記】輕井澤(文心南二店)

輕井澤火鍋在台中的名氣幾乎是無人不曉無人不知，店內主打平價的小火鍋配上豪華的用餐環境，四年前吃了公益店後印象非常深刻，這次朋友帶我們吃了另一間文心南二店，看看有甚麼不同的用餐感受。另外提醒這間火鍋店假日非常熱門，熱門用餐時段請一定要提早預訂不然候位會等到天荒地老。

開車前往可停附近的正心停車場，搭乘捷運至豐樂公園站下車步行約六分鐘。

▲輕井澤文心南二店建築外觀為清水模材質，外牆有三個大大的"輕井澤"藍字很醒目，從遠處看覺得建築很像一個被包覆的透明玻璃盒。

▲進入門口前先經過長長的竹林通道，夜晚點起燈來氣氛真的很好。入口是無障礙坡道，對輪椅推車族很友善。

▲門口的結帳櫃檯跟公益店比起來較為簡約。

▲餐廳的中央有個大型戶外池，池中央有綠色植物點綴(但看起來有點像雜草...)。

▲用餐區有兩人座位區和多人坐沙發區，靠窗的座位能欣賞周圍樹木花草，白天的景觀應該更好看。進入後由機器人幫忙帶位，找到位子後自行掃QR code點餐。

▲輕井澤菜單：菜單我只找到2023的版本，2024的價格稍微有漲幅因此上面的價格參考就好。

▲醬料台有沙茶醬、青蔥、日式醬油、蘿蔔泥、蒜泥、辣椒和黑醋七種醬料。

▲飲料區提供冰開水和冰紅茶無限暢飲，紅茶品質還不錯喝起來不會很淡。

▲蔬菜盤配色和擺盤都相當有水準，除了常見的蔬菜、火鍋料外還有蛤蠣和蝦子，很有誠意阿！

▲黑豚滷肉飯 +18元：這次加價點了他們的魯肉飯，上面一層滿滿的肥肉，滷汁夠味白飯粒粒分明，意外的好吃！

▲冬粉 +3元。

▲昆布湯底內放了一片白蘿蔔，喝起來有淡淡的昆布清甜，適合喜歡清淡口味的人。

▲過了一陣子機器人送來了加點的火鍋料和肉片，拿完餐記得要在螢幕上按完成機器人才會離開。

▲嚴選蛋餃 68元：蛋餃一份有五片，蛋皮有厚度內餡還蠻夠味的，跟外面大賣場吃到的很不同。

▲玉米筍 50元：玉米筍一份有六根。

▲頂級沙朗牛肉和風燒鍋 338元：沙朗牛肉中間帶點油花，肉質新鮮紋路很漂亮，雖然幾乎都是瘦肉但吃起來相當軟嫩。

▲雙拼鮮魚切片燒鍋 361元：一次能吃到鮭魚和鯛魚兩種魚，底部使用碎冰保持魚肉的鮮度，肉質扎實不會有鬆散的破碎感。

▲梅花牛肉和風燒鍋 306元：梅花牛的油花更為豐富，適合喜歡肥肉油脂的人，口感相較於沙朗牛更為軟嫩。

▲最後來杯蘋果冰沙當作完美的甜點，酸酸甜甜相當解膩。

雞蛋糕短評：外觀氣派豪華，內用空間寬敞舒適用餐氣氛很好，使用機器人代位送餐，火鍋品質普通，價格平實，假日用餐人潮多建議提早預約。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★★



輕井澤文心南二店美食資訊：

地址：台中市南屯區文心南路58-1號

電話：0424715569

訂位：輕井澤文心南二店

營業時間：11:00–02:00

停車場：無

服務費：有(10%)

廁所：有

刷卡：有

外送：有()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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