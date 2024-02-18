台中日日木木野餐式餐廳｜午後來場野餐，浪漫木屋帳篷美美的～一週只營業三天可別撲空！

台中日日木木野餐式餐廳位在台中東勢秘密基地中，台中景點日日木木的園區不大但是很美，來場浪漫的午後野餐之約，浪漫帳篷請提早預約！日日木木的餐點以輕食為主，三明治、披薩、飲品，來訪後建議快速送單，現點現做需要耐心等待！日日木木的野餐露營真的很不錯，風和日麗的日子很適合郊遊外出，找個舒心的地方休憩，真的是人生一大享受，當橘子成熟時也可以來這拍拍，還挺好玩的，園區草坪整理得還不錯，想要舉辦婚禮、攜帶寵物、小孩來玩耍很適合呢！

台中日日木木野餐式餐廳在哪？

台中景點美食日日木木野餐式餐廳是一家很別緻的野餐庭園，在台中也是小有名氣，很多人慕名而來！這裡也有提供停車位讓旅人們停車～便利性十足。

台中日日木木門票

抵達後記得先預約座位，帳篷座位記得也要提前預約呦！

入園$150/位 $100可折抵消費

3歲以下不收門票（全園區不限使用時間（除帳篷區/三角懶懶木屋））

台中東勢景點中居然有這樣的日日木木野餐餐廳，真的好酷！這裡方很舒服，黃金楓加持，再加上橘子成熟這裡變得好美呢！

日日木木分為三角懶懶木屋、沙發區、懶懶平台區、草地野餐，假日要就提早來，不然就建議提前預約！

我們抵達時間約中午，因為這一段路超容易塞車了啦！抵達買門票後，進來就一直狂拍不停～台中日日木木也太好拍了。

台中日日木木菜單MENU

走到最後面，直接到這付款點餐即可！

入園$150/位 $100可折抵消費，我們也點了三明治跟飲料，光等待時間就需要有一下了！

我們點了兩杯飲料，兩份餐點，這樣都可以吃得超超飽呢！

野餐就是要快樂玩起來～我們喜歡在這裡休憩的氛圍，很自在！下午紛紛有人潮湧入，我們也在兩三點離開回台中～

好拍又好玩的日日木木真的棒棒！

日日木木慵懶的帳棚區

風和日麗的日子很適合郊遊踏青，我喜歡在這片樹林裡穿梭，更喜歡在這慵懶的放鬆～幸福至極！

這裡還有好幾處場精可以美美的拍照，帶著小孩也放，與閨蜜一起來悠哉的玩耍起來！

帳篷區有分好幾處，建議真的要提早預約，裡面的空間環境都很不錯呢！

裡面的環境很不錯，也有低消，如果帶小孩也可以提前預約這裡呦！

台中日日木木野餐式餐廳位在台中東勢秘密基地中，台中景點日日木木的園區不大但是很美，來場浪漫的午後野餐之約，浪漫帳篷請提早預約！日日木木的餐點以輕食為主，三明治、披薩、飲品，來訪後建議快速送單，現點現做需要耐心等待！日日木木的野餐露營真的很不錯，風和日麗的日子很適合郊遊外出，找個舒心的地方休憩，真的是人生一大享受，當橘子成熟時也可以來這拍拍，還挺好玩的，園區草坪整理得還不錯，想要舉辦婚禮、攜帶寵物、小孩來玩耍很適合呢！來台中野餐真的不錯！

台中日日木木野餐式餐廳

住址：台中市東勢區石城街石山巷（埤豐橋改建中請改走長庚橋）

電話： 0989 820 250

營業時間：五15:00–19:00、六日11:00–19:00，週一到週四無營業

台中日日木木野餐式餐廳粉絲團：https://www.facebook.com/daydaywoooood/