新北三峽禾煦熊空休閒農場｜三峽景點熊空茶園海拔700公尺櫻花佈滿茶園.玻璃景觀咖啡館好悠閒！

新北三峽景點推薦禾煦熊空休閒農場(台灣農林熊空茶園)每年到櫻花季都很夯，三峽景點熊空茶園已改名為新北三峽禾煦熊空休閒農場，海拔700公尺的高山秘境隱藏在三峽裡，山間秘境中有著很豐富的自然生態，百年茶園、櫻花林、杉林古棧、山中咖啡屋、落羽松，滿滿的自然景點讓你美拍不停，三峽禾煦熊空休閒農場(台灣農林熊空茶園)裡處處都是美景，園區裡有輕食、茶品、飲品、甜點都有，有機蜜香紅茶絕對要來喝上一杯，有時間就來新北三峽禾煦熊空休閒農場走走，新北三峽禾煦熊空休閒農場還是以自行開車為主，公車無法抵達，所以單車族很多都挑戰到最高處，真的挺厲害的！

新北三峽禾煦熊空休閒農場在哪？

新北三峽禾煦熊空休閒農場(台灣農林熊空茶園)比較偏僻，地址在新北市三峽區竹崙路238號，下面有個大熊櫻花林也可以順遊。

新北三峽禾煦熊空休閒農場門票資訊

新北三峽禾煦熊空休閒農場票價資訊

低消：門票NT280元/人(含100元餐飲折抵券)

全票$280元，優待票$250元，團體票$220元 (15人以上團體)，身高110公分以下及身心障人士出示證件免費入園

開放攜帶寵物

營業時間：09:00-17:00週三到週一

(最後入園時間16:00、出園時間16:30)，每週二固定休園（春節國定假日除外）

禾煦熊空(台灣農林熊空茶園)漂亮櫻花門票，$280元，內含100元餐飲折抵券，記得當天要使用完畢唷！

三峽禾煦熊空休閒農場每一處都好美，連假完全無法收心就是好好玩耍起來！熊空的百年茶園在1899年日據時代開始便已成立，當時在板橋、土城、三峽一代的海山地區與桃園大溪一代開拓茶園設立茶廠，台灣光復後1950年台灣農林公司成立，2007年開始為開創土地的利用價值，積極開展休閒產業。熊空茶園腹地廣，尚有未開發的地方，2023年委外經營～將這裡規劃成三峽禾煦熊空休閒農場。

買票後可以先到杉林古棧走走或者直接入園也可以～假日就來走走逛逛吧！

禾煦熊空休閒農場 地圖

三峽景點推薦禾煦熊空休閒農場很多地方可以逛，大概需要半天時間，漫遊恣意的在這片屬於你的氛圍中享受著吧！

進入三峽禾煦熊空休閒農場後，就可以開始大口大口的呼吸，海拔700公尺的空氣很新鮮，先前來的時候是綿綿細雨還起霧，來訪的人也都不同，所以心境上也完全大不相同啊！

禾煦熊空休閒農場中屬於高山秘境挺不錯又好拍，看見後面茶園跟櫻花忍不住就狂拍起來，四周也都是人潮，連假就是要這樣啟動快樂的玩耍去！

一起到三峽禾煦熊空休閒農場郊遊去～在這裡可以賞櫻也可以賞其他的美景，都很不錯～

春暖的氣息已經在園區裡悄悄的開啟了，每年一到三月，正是禾喣熊空賞櫻的最佳時刻，超過1500株的櫻花林，富士櫻、吉野櫻交錯下，遍佈整個山林，再晚點等花盛開，滿滿櫻花雨降落，又是另外一種意境的美感。

三峽禾煦熊空休閒農場步道規劃的很清楚，動線分明，在轉彎處都會有指示牌，讓旅人們走在裡頭也不會迷路。

林畔咖啡｜咖啡廳、餐點、伴手禮

禾喣熊空裡有兩處可以休憩的地方，一個是入口的服務中心，如果純粹來喝杯咖啡，可以直接在這購買，不用買門票入園喔！另外一處則是林畔咖啡，裡面有販售輕食、飲品跟甜點，很多人在這休憩片刻，走累了就來吃吃東西吧！

林畔咖啡菜單

林畔咖啡有以輕食為主，還有素食可選擇，門票有100元可以折抵，吃餐點也可以折抵呦！

倘若想要來點飲品也可以直接做折抵，在這裡用餐挺方便，只是餐點價格偏高，不過可以獨享山林真的很棒呢！園區沒有訂位，採自助式的取餐，用餐完畢再將餐具放回收區。

四周與上方的玻璃通透，陽光灑落在整個建築特別有朝氣，這裡也有販售伴手禮可以入手。

被樹林包圍的咖啡屋有著大片玻璃跟天窗，可以享受櫻花、茶園景色，能有這樣的小屋，反而心情也跟著放鬆起來。

後來我們決定門票折抵直接換蜜香紅茶的冷泡茶在禾煦熊空休閒農場也是銷售量很高的茶品呢！

禾煦熊空休閒農場戶外區域坐在這也挺不錯，直接在大自然界中聞著淡淡的草味，隨風飄來的淡香、小朋友們的嬉鬧聲，讓你在這都覺得很暢快！

禾煦熊空休閒農場未來也會有增設露營區真的好期待呀！

我們緩緩的往上走，雖然現在禾煦熊空休閒農場的櫻花開三成，不過已經讓很多旅人想來此拍照留影。

可愛的日式小房子有種蕭條的美感，這裡拍照記得要先卡位啦！

粉嫩的櫻花好嬌羞～拍照起來都是美美的！

再往下走就是同心茶園，茶園旁邊有櫻花襯托著茶園，美景不斷的場景，豈能只有眼球盡收眼底呢？

天氣甚好，茶園綠油油的一片，也有小孩跟爸爸正在玩捉迷藏，躲藏好等小朋友當鬼來抓爸爸囉！

這裡最有名的茶就是碧螺春，那淡色茶香輕柔的茶可是一定要品嚐的呢。在每個區域上都會有牌子寫著是什麼樣的茶葉，很是特別呢！

天氣好，可以坐在景觀平台遠眺新北景色，山坡種植的茶園大晴天變得十分的綠，陰雨天這裡就蒙上一層霧氣，環繞茶園，秘境中的秘境等你來呀！

天氣好真的要來走走，禾煦熊空休閒農場，流水聲越過大石頭、小石子，那田園風光也太過愜意了吧！

漫步在茶園裡也可以享受著和煦陽光、櫻花的粉嫩～那五顏六色披露在大地的色彩變化多端，每個時間都有不同的感受。

禾煦熊空休閒農場 杉林古棧

網路大爆紅的杉林古棧，好多人說像精靈秘境，隨時都會有精靈飛出來，在這裏小小的O型步道，來來回回差不多20分鐘，可以來走走！

整個杉林古棧平緩好走，高送入雲的杉林，當天氣瀰漫雲霧時像極了精靈的家～

禾喣熊空的小秘境，柳杉林森林步道，高聳入雲的杉林隨著氣候，這裡時而陽光夠過樹枝灑落光影，偶爾雲霧繚繞，陰雨綿綿，霧氣重感，來到禾喣熊空會嚷你有意想不到的驚奇！

千株30餘載的柳杉林，感受純粹的自然，讓我們一起來場森林浴吧！

在這裡我們大概停留20分鐘，沿著步道上的規劃走挺不錯的～

海拔700公尺的山間很美，一定要找時間來走走！

禾煦熊空休閒農場有著伴手禮可以入手，茶香品茗、零嘴、特色小物～

露營的桌椅在這空間完全無違和，在窗戶邊也有充電座提供旅人充電呦！

新北三峽景點熊空茶園已改名為新北三峽禾煦熊空休閒農場，海拔700公尺的高山秘境隱藏在三峽裡，百年茶園山林秘境，美翻天的櫻花林、高聳入雲的杉林古棧、山間裡的咖啡屋，落羽松還有很多自然景觀景點都是很扼殺記憶體的地方，新北三峽禾煦熊空休閒農場還是以自行開車為主，公車無法抵達呦！假期就來三峽走走吧～

新北三峽禾煦熊空休閒農場在哪？

新北三峽禾煦熊空休閒農場比較偏僻，地址在新北市三峽區竹崙路238號，下面有個大熊櫻花林也可以順遊。

禾煦熊空休閒農場官網：https://www.he-xu.com.tw/

台灣農林熊空茶園粉絲專頁：https://www.facebook.com/skttc970105

新北三峽禾煦熊空休閒農場票價資訊

低消：門票NT280元/人(含100元餐飲折抵券)

全票$280元，優待票$250元，團體票$220元 (15人以上團體)，身高110公分以下及身心障人士出示證件免費入園

開放攜帶寵物

營業時間：09:00-17:00週三到週一

(最後入園時間16:00、出園時間16:30)，每週二固定休園（春節國定假日除外）