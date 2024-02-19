2024 義大美食推薦 高雄土雞城》綠野山莊花園 一間土雞料理高達30種以上、開業已達30年的在地高雄聚餐餐廳

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【高雄綠野山莊花園】初訪心得

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 門店照

說道高雄土雞城推薦，理智派不免直接想到當時前往佛光山結束後，在附近吃到的綠野山莊花園這家店了。綠野山莊花園是高雄觀音山著名的土雞城老店，有近30年的歷史之外，佔地面積高達百坪。餐點詳細評價可以往下滑，但理智派只能說，這家餐廳比理智派今年公司飯店尾牙的菜色還好吃XD，真的是不吃沒比較，立刻收入理智派的清單中。下次理智派的公司要辦聚餐、尾牙或春酒等，一定第一個提出綠野山莊花園XD。

【高雄綠野山莊花園】環境簡介

高雄土雞城位於高雄偏山腳的位置，環境和自然非常地融合。

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 特色火車頭餐廳

外圍的圍牆是石頭牆之餘，餐廳內部除了一般水泥牆壁的餐廳座位外，也有外面於樹林間的一台列車上。整體座位數完全不知道怎麼估，因為好像大到理智派沒有走完XD，先粗估個150-200?。

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 餐廳飼養的動物

附近也有一隻可愛的山羊，理智派看到有人員直接拿附近種植的草餵食，真的是很逗趣。

【高雄綠野山莊花園】餐點評價

看了一下綠野山莊花園的菜單，發現到他們的雞料理分成了「乾類」與「湯類」兩種，分別是雞湯與雞肉等。與雞有關的數量將近30種，可以說是高雄雞料理最多的土雞城吧。由於我們一行人不多，所以只針對幾個類別點了幾樣菜來踩點開箱。

。鳳梨蝦球。

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 鳳梨蝦球

理智派是個鳳梨蝦球控，只要在快炒、中餐餐館等菜單上有看到鳳梨蝦球，就有種非點不可的感覺。高雄土雞城 綠野山莊的鳳梨蝦球，大小是一般常見的1.5-2倍之大，可見其成本之扎實，令人驚訝。鳳梨蝦球的精隨在於外層炸粉、蝦子與美乃滋等使用，而綠野山莊的鳳梨蝦球厚實有彈性的口感，真的榮登理智派本日MVP。

P.S. 其他餐點其實都很好吃，同行友人們也並不認同理智派這樣給MVPXD，但沒辦法，誰叫理智派是鳳梨蝦球控咧。

。金都排骨。

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 金都排骨

金都排骨如果要用一句話來說，那就是脆皮且不過甜的糖醋排骨。一般我們吃糖醋排骨都會是軟嫩且醬料偏甜，而綠野山莊的金都排骨，口感設計上更是符合長輩喜歡的處理方式。不過份甜膩的醬汁會讓人一口接著一口，而酥脆的肉質口感更是讓金都排骨這道料理多了分層次感。

。蒜頭麵線。

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 蒜頭麵線

蒜頭麵線上的時候，理智派以為我眼花，真的是超巨大一份，多到是我們一行人吃不完打包的那種多。而這道蒜頭麵線，是榮登同行友人們一致公認的第一名。麵線拌勻醬汁後，濃郁的蒜頭香搭配好像是油蔥的口感，一入口真的是滿滿的幸福感。而麵線在台菜中也是不可或缺的吉祥菜之一，綠野山莊真的超級適合各種節慶、聚餐等帶長輩來用餐。

P.S. 不知道理智派這樣寫完，是不是以後理智派節日或要帶家人去吃就訂不到…。還是說，為了自己著想，就容許我不分享這家了(?。

。豆鼓炒野蓮。

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 豆鼓炒野蓮

理智派真的認為，被低估的蔬菜品項之一，就是水蓮了。不知道為什麼，很多餐廳都沒有水璉這個品項，而理智派也是水蓮擁護者之一。水蓮口感類似軟嫩的空心菜，整齊劃一的長度入口後也比較不容易卡菜渣，真的很不錯。綠野山莊的豆豉炒水蓮真的是滿滿的豆豉味，吃完嘴裡也不會有一圈油膩，非常清爽。理智派建議，如果你們是一群人來吃，除了炒水璉必點之外也可以多點些蔬菜做搭配。

。鹽焗烏骨雞。

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 鹽焗烏骨雞 滿滿的薑片

齁齁，鹽焗烏骨雞這道實在是有點強，真的是相機時先中的MVP。燈光撒下烏骨雞時，炸的金黃酥脆的雞肉、薑片、辣椒與蔥苗等，真的像是一幅令人垂涎三尺的圖畫。

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 鹽焗烏骨雞

薑片口感酥脆，辣度吃起來應該是介於嫩將與老薑之間；雞肉酥脆調味適當，不會有過鹹的疑慮。

。黑蒜燉土雞。

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 黑蒜燉土雞

既然來到土雞城，怎麼可能不吃吃看綠野山莊的土雞湯呢。他們家有兩種燉土雞較為知名，黑蒜燉土雞與菜脯燉土雞。這次理智派選的是黑蒜燉土雞。喝第一口真覺得自己真是選對了，濃郁的黑蒜融入雞湯，喝一口就很暖的感覺。黑蒜燉土雞裡面不僅使用了黑蒜，理智派發現也有菜脯，真的是一碗湯兩種滋味。

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 黑蒜燉土雞雞肉

雞肉從照片就可以看出，真的是嫩到入口即化的感覺。唯一的小缺點，大概就是綠野山莊的燉土雞湯真的好喝到會忍不住多喝幾碗，菜都吃不完打包了XD。

。檸檬汁 – 自家栽種。

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 自產檸檬汁

飲料的部分，我們在猶豫的時候，店員特別來介紹它們的檸檬汁。他們家的檸檬汁不是外面叫貨，而是自家栽種的。也就是說，你喝的檸檬汁可能就是他們剛剛走去花園裡摘下，是不是用聽的就非常新鮮。檸檬汁的酸度理智派認為偏淡，但同行友人認為是剛好的那種。這樣的檸檬汁才是所謂的現榨檸檬汁吧XD，我想。

P.S. 理智派非常能吃酸，因此體感酸度超級不準XD。

【高雄綠野山莊花園】店家資訊

名稱：綠野山莊花園

時間：10:30-21:30

電話：07-3518393

地點：815高雄市大社區翠屏路112巷5-4號

IG：@sky3518393

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064071427707

【高雄綠野山莊花園】地理位置 / 怎麼去

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 地理位置 怎麼去

高雄綠野山莊花園位於高雄大社區，附近為觀音風景區，離觀音山步道不到10分鐘，非常適合走完步道後下山來吃。前往方式理智派建議透過開車或騎車等方式前往會比較方便。

。自行開車：欲自行開車的朋友，可以使用國道3號於燕巢交流道轉國道10號，於國道10號13-燕巢出口下交流道，行駛約5-10分鐘即可抵達。

【高雄綠野山莊花園】停車位置

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 停車位置

高雄土雞城 綠野山莊花園自己本身就有停車場，停車位置完全不用擔心。如果第一停車場停完了，甚至還有第二停車場可以停呢XD。

【高雄綠野山莊花園】價位 I 價目表 I 菜單一覽

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 菜單04

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 菜單03

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 菜單02

高雄土雞城推薦 綠野山莊花園餐廳 菜單01

。雞-湯類：雞-湯類的價位落在390-1800中間，從麻油雞魚翅燉土雞都有。

。雞-乾類：雞-乾類的價位落在390-950中間，從白斬雞到茶油雞等。

。三杯類：三杯類的價位落在320-560中間。

。海產類：海產類的價位落在200-680中間，從炸花枝丸到蘆筍炒干貝都有。

。魚類：於類的價位落在420-800中間，理智派推薦可以吃吃看清蒸石斑魚。

。台菜類：台菜類的價位落在160-550中間，包含了京都排骨、金沙豆腐等較熱門的菜色。

。山產類：山產類的價位落在180-580中間，很特別的是有鴕鳥肉。

。蔬菜類：蔬菜類的價位落在130-290中間。

。飽食類：飽食類的價位落在65-240中間，銀絲卷也是歸類於此。

。飲料類：飲料類的價位落在45-150中間，瓶裝到壺裝都有。

。酒類：九類的價位落在50-1300中間，居然還有12年蘇格登。

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