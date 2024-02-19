中山站 | 朝粥幫 砂鍋粥與中華料理 王品首間砂鍋粥新品牌 試營運享8折

台北砂粥鍋推薦-朝粥幫 砂鍋粥與中華料理台北南京東店，這是王品集團旗下第一間砂鍋粥中華料理。環境時尚新潮且寬敞，是台北聚餐餐廳好選擇。朝粥幫是王品的全新品牌，最大的特色就是獨家首創「金龍、銀鳳、琥珀」三大粥底，嚴選「高雄147號稻米」的生米現滾製法，粥綿味鮮。還有各式各樣的中華料理可搭配，道道精彩！

即日起～2/8推出內用套餐8折優惠，每日限量50組，即日起開放訂位➡ 線上訂位

即日起～2/23至店內用套餐，上傳AR照片，即加贈價值396元的金瓜海鮮煲

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台北砂鍋粥推薦 朝粥幫砂鍋粥與中華料理

朝粥幫 砂鍋粥與中華料理是王品集團全新品牌，以生米現滾煮的方式，並獨創3大粥底，創造溫潤暖胃的砂鍋粥，並搭以熱炒的中華料理，讓親友相聚時刻更加地溫暖歡樂！

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 在哪怎麼去

朝粥幫首店插旗在中山商圈，位於南京東路與林森北路交叉口附近，若開車可停放在林森公園地下停車場，也可由附近的捷運中山站或松江南京站，步行約9分鐘即可抵達。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 中西融合的內裝環境

走進朝粥幫後，圓桌象徵東方的用餐習慣，搭上絢爛的燈光，整個有著傳統與新潮並具的輕中國風。

東方意象的金龍金鳳，騰龍駕霧的意象，搭配紅色牆面，更具富貴的寓意。

牆上有許多龍頭拉手門環，也都是很時尚的拍照背景。

朝粥幫雖然還在試營運，但近期持續的低溫，依然吸引了很多人來嚐鮮取暖。

這天我們預約了包廂，決定來場浪漫的聚會。

這個包廂可依需求變成兩大桌，可以容納20人，如此能令歡聚時光更加地恣意。

我們都很喜歡牆上幾幅很有東方色彩的畫作，彷彿走入宮廷劇的場景。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 3大粥底

「金龍粥底」以1斤蝦子、干貝、鮮蝦熬煮而成，「銀鳳粥底」以嚴選國產土雞文火清燉慢熬而成，「琥珀粥底」以特級昆布鹹鮮提味、口味細緻甘甜。海陸鮮味，天然熬煮，嚴選「高雄147號稻米」的生米現滾製法，粥綿味鮮。三大粥底各具特色，就讓我們都來嚐嚐看吧！

線上訂位：https://bit.ly/3vS3uNy

朝粥幫的砂鍋粥都有小、中、大的選項。小份適合2~3人，中份適合4~5人，大份適6~7人。

這天我們因為想試不同粥底的滋味，因此都點小鍋來分享。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 10大名菜

吃粥配熱炒及功夫菜，真的太幸福了！

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 單品菜單

單品菜單裡有幾個分類：開胃小品、私房料理、山野雜興、陸地原味、海中盛鮮及享樂飲甜。

其實朝粥幫的點餐方式是以套餐為主，就像是王品系列的享鴨也是如此，這樣不僅可以吃到主菜，亦能嚐到多元化的餐點。由於套餐是可以自主由各分類的單品做選擇，所以先分享單品菜單給大家參考。

線上菜單：https://www.chaochoubang.com.tw/menu_list.php

朝粥幫以套餐選擇為主，分為雙人、４人、６人套餐等，價位落在1,380元～6,150元間。不僅會附上極鮮朝粥、涼拌小菜、飲品，還有多款私房小菜、現炒蔬菜可供單點選擇。套餐菜單請見文末。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 餐點介紹

這天我們不僅點了3大粥底，並直接點了10大名菜，如此就不用太費腦筋了 。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 青檸雪酪(贈)

吃中餐竟然有西餐才有的Sorbet！在吃粥前，免費一杯青檸雪酪，清涼酸甜強化味蕾，就更能品嚐出鮮醇粥濃。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 極鮮朝粥

每種粥品上桌，都是以砂鍋呈現，一旁還有標示口味的令牌，非常有武俠小說的氣勢。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 干貝鮮蝦粥（金龍粥）

干貝鮮蝦粥 $880元/小、$1180元/中、$1480元/大

金龍粥就是干貝鮮蝦粥，以一斤的蝦子、干貝熬煉精華，並放入了北海道干貝、特級白蝦、珠貝以及墨魚海鮮丸等，金黃的粥底看來令人食慾大開！

生米現滾的美味來自高雄147號稻米，這是曾在日本獲得「米．食味分析鑑定競賽」金賞大獎，以其具有濃郁的米飯「回甜」香氣，繼之帶出淡雅的芋頭香，咀嚼後吞嚥入喉，還有「少見的滑順感」，不僅在國內奪得冠軍，還能征服日本評審味蕾、擄獲大獎。

米粒化而不散，端看師傅火候掌控及米水平衡。生米現煮的過程，吸滿了湯汁及食材的精華，每一粒都有著不凡的滋味。

隨粥而上桌的有蔥花、芹菜末及壓碎的可樂果！

沒想到是可樂果吧！油香酥口跟粥好搭喔！

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 龍蝦海皇粥（金龍粥）

龍蝦海皇粥 $2880元/小、4280元/中、4680元/大

朝粥幫最吸睛就是這鍋龍蝦海皇粥，在金龍粥底的基礎下，加入了巴西龍蝦、北海道干貝、特選鮑魚、冰鮮中卷、珠貝以及墨魚海鮮丸等，頂級的海鮮完全濃縮在這一鍋之中，實在是太奢華了！

這個巨無霸的食材說明了真材實料，這滿滿的海味，吃得到鮮香濃郁，令人唇齒留香。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 鮑魚土雞粥（銀鳳粥）

銀鳳粥底以嚴選國產土雞文火清燉慢熬而成，可以說是雞湯底的粥品。

銀鳳粥 $880元/小、1180元/中、1480元/大

這鍋銀鳳粥除了國產無骨土雞腿為主，還加入了特選鮑魚、北海道干貝、特選香菇、珠貝以及墨魚海鮮丸等，用料超豐富，就連咬下香菇時，盡是汁多味豐。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 中卷鱸魚粥（琥珀粥）

琥珀粥底以特級昆布鹹鮮提味，口味細緻甘甜。

琥珀粥 $780元/小、1080元/中、1280元/大

琥珀粥就是中卷鱸魚粥，吃得到冰鮮中卷、台灣鱸魚、珠貝以及墨魚海鮮丸等，給料不手軟，吃到滿滿的料。

吃砂鍋粥，當然要來點小菜熱炒搭配著吃。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 開胃涼菜-刀削酸辣茄

上桌時說這是茄子還楞了一下，這麼白的茄子？原來師傅費心地將茄子外皮去除，保留細嫰的部份，加以酸辣醬汁，這道是很優秀的開胃小品。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 椒麻咬耳朵

這道是將豬耳朵包覆豬舌，然後再切成薄片，淋上椒麻醬汁，吃來超涮嘴！這道菜還因為舌頭及耳朵的結合，因此有悄悄話的別稱，是不是很可愛？

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 翠百花油條

百花油條是一般餐廳的常見的手工名菜，以新鮮蝦漿為主，鑲入手工油條內，嚐起來外層酥脆清爽、內餡飽滿彈牙。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 麥鬧蘿蔔糕

以新加坡名菜為發想，改成麥片搭上蘿蔔糕，軟嫰的蘿蔔糕多了酥香的麥片，吃出豐富的口感。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 不見臭豆腐

這道雖稱為不見臭豆腐，但臭豆腐特有的臭香味卻很明顯。

創新的手法，將細碎的臭豆腐，拌入油條碎、蔥花及辣椒，然後放入生菜中的吃法。臭香的豆腐入口後，搭上脆口的油條，吃來竟是意外地爽口！

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 江湖辣子雞丁

下酒好菜辣子雞丁，雞肉咬來紮實有口感，有麻感但不會太辣，搭粥剛剛好。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 青檸舞蔬香炒豬

這道豬肉的調味極佳，豬肉軟嫰不已，搭配清脆的蔬菜，很快盤子就見底了！

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 板燒花椒蛋

煎好的半熟蛋放在炙燒過的平底鍋裡，然後淋上花椒拌炒過的肉末，首先是嗅覺的衝擊，真是太香了！整個香氣逼人，拿一匙放在粥裡拌著吃，不小心就吃完一碗粥了！

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 雪花鍋巴蝦仁

這道桌邊秀的雪花鍋巴蝦仁，上桌時才將熱騰騰的白醬蝦仁淋上，發出滋滋聲響，更是誘發食慾！以鮮奶製作的雪花白醬，加了蝦仁及蔬菜，濃稠的醬汁剛好巴附在椒鹽鍋巴上，咬下咔滋咔滋地，好過癮喔！

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 酸湯肥牛

這道酸湯肥牛上桌時，大家忍不住會聯想到近期很流行的酸菜魚。肥嫰的牛肉，吸附了酸湯的美味，入口反而不顯油。湯頭喝起來不偌酸菜魚那麼地厚重，反而有溫潤爽利的感覺，不小心就會一口接一口喝不停。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 火焰生爆龍蝦

這誘人的龍蝦，橫躺在鐵鍋裡，姿態看起來很優雅。上桌後會倒入君度橙酒並點火，火焰燃盡，龍蝦肉及蔬菜都只留酒香沒有酒氣，吃到彈牙飽滿的蝦肉，只能說太幸福了！

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 金鳳奶蓋 洛神烏梅

金鳳奶蓋上面的芝士奶蓋厚實鹹香，搭配基底的熟韻紅茶超順口，裡頭還加入香甜的鳳梨，卻一點都不違和，幾乎獲得我們一致的好評。

洛神烏梅入口是洛神的甜香，尾韻是烏梅的沈香，酸甜滋味相當解膩。只要於朝粥幫google商家上進行星級點評，出示畫面即可免費獲得洛神烏梅一杯。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 冰糖銀耳雪梨

一般吃到的銀耳雪梨，有時會吃到雪梨燉到沒有口感了！但這雪梨依然有脆口感，銀耳的膠質滿滿卻不太甜，是很棒的完美甜品。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理台北南京東店開幕活動

「朝粥幫」即日起試營運，並訂於2024年2月下旬開幕。

即日起至2/8，內用點選任一套餐，即享8折整單優惠(每日限量50組)。

即日起至2/23，內用點選套餐並上傳AR照片，即可免費贈送「金瓜海鮮煲」乙份(價值396元)。

朝粥幫砂鍋粥與中華料理 套餐菜單

在調味上有辣度的，都會在菜名旁以辣椒根數來標示。選擇套餐除了粥以外，還能有開胃涼菜、私房料理、飲料、甜品等多樣化餐點的組合，真的是設計得很週到。

王品集團以一直以來的週到服務，開創的新品牌，以講究的粥底搭配各式用心的配菜，讓吃粥這件事也能很隆重！試營運期間內用享有8折優惠，大家快手刀訂位來嚐鮮吧！

朝粥幫砂鍋粥與中華料理台北南京東店 店家資訊

官網：https://www.chaochoubang.com.tw/

粉絲頁：朝粥幫 砂鍋粥與中華料理

地址：台北市中山區南京東路一段92號4樓

電話：02-2522-3268

營業時間：11:30 ~ 14:30；17:30 ~ 22:00(一~五)；11:00 ~ 14:30；17:00 ~ 22:00(六日)

線上訂位：https://bit.ly/3vS3uNy

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