彰化有名的「彰化木瓜牛乳大王創始店」地點位在彰化孔廟對面，菜單最有名的就是木瓜牛奶和傳統口味的刨冰，彰化超過60年的老店，常常出現在各大媒體還有網路推薦，附近還有另一間彰化木瓜牛乳大王成功老店，不知道兩間有沒有關係。

來到彰化旅遊可以順遊八卦山大佛附近美食小吃，其他美食推薦地標還有不二坊、大元蔴薯(鹹麻糬)、彰化卦山燒、肉包明和永樂街八寶冰 80年老店等，肉圓和爌肉飯也好幾間，都是彰化有名美食，可惜胃口有限啊～

彰化冰店 彰化木瓜牛乳大王創始店 地點

「彰化木瓜牛乳大王創始店」生意真的超好，天氣冷還是很多人來朝聖，除了觀光客也有不少彰化在地人。

彰化木瓜牛乳大王創始店

地址：彰化縣彰化市中華路37號

營業時間：11:10–21:30（週四休息）

電話： 04 724 9840

服務項目：內用 · 外帶 · 外送平台合作

食記：【彰化美食】彰化木瓜牛乳大王創始店，彰化超過60年冰店推薦

彰化冰店 彰化木瓜牛乳大王創始店 內用

「彰化木瓜牛乳大王創始店」店門口就能看到透明冰櫃擺放各種切好的水果，使用味全牛乳XD

傳統冰店的環境，牆上貼滿電視媒體採訪的照片紀念，看得出年代歷史。

不過我覺得點餐方式不是很友善，詢問店家態度也沒有很親切。

內用和外帶都必須依照順序排隊，入口窄又小，點完結帳才能入座，但是菜單貼在牆上沒有手拿紙本的菜單參考，全都是文字和價錢，口味又不少，陷入選擇障礙加上後面還有人排隊時，真的很困擾，尤其手邊還有超重行李時～但他很強的就是生意超好。

彰化冰店 彰化木瓜牛乳大王創始店 菜單價錢

彰化木瓜牛乳大王創始店菜單價錢

提供多種現打果汁和刨冰，口味選擇超多。

建議來之前先做功課想好要吃什麼，不然站在門口真的會猶豫

網路很多人推薦必點的就是紅豆、布丁系列還有香濃的木瓜牛奶

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

木瓜牛奶、蜜豆冰、紅豆花生牛乳冰

點了兩份刨冰和一杯木瓜牛奶

紅豆花生牛乳冰 70元

雖然是傳統冰店，但這份量好像不便宜

第一次吃到紅豆花生牛乳冰搭配硬花生也很妙

不是很習慣

不過紅豆煮的軟綿入味，口感超好

蜜豆冰 65元

蜜豆冰還有水果

可以吃到許多配料，除了香蕉不喜歡

其他都很不錯

尤其是蜜豆，軟硬掌控的剛好，甜而不膩真好吃

蜜鳳梨和芋圓我也很愛

木瓜牛奶 65元

櫃檯有放中杯和大杯容量比較

新鮮現打，風味香濃沒有苦味

甜度比例也很好

飯後來一杯真的很可以

彰化木瓜牛乳大王創始店

地址：彰化縣彰化市中華路37號

營業時間：11:10–21:30（週四休息）

電話： 04 724 9840

服務項目：內用 · 外帶 · 外送平台合作

食記：【彰化美食】彰化木瓜牛乳大王創始店，彰化超過60年冰店推薦

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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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