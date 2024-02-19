彰化有名的「彰化木瓜牛乳大王創始店」地點位在彰化孔廟對面，菜單最有名的就是木瓜牛奶和傳統口味的刨冰，彰化超過60年的老店，常常出現在各大媒體還有網路推薦，附近還有另一間彰化木瓜牛乳大王成功老店，不知道兩間有沒有關係。
來到彰化旅遊可以順遊八卦山大佛附近美食小吃，其他美食推薦地標還有不二坊、大元蔴薯(鹹麻糬)、彰化卦山燒、肉包明和永樂街八寶冰 80年老店等，肉圓和爌肉飯也好幾間，都是彰化有名美食，可惜胃口有限啊～
彰化冰店 彰化木瓜牛乳大王創始店 地點
「彰化木瓜牛乳大王創始店」生意真的超好，天氣冷還是很多人來朝聖，除了觀光客也有不少彰化在地人。
彰化木瓜牛乳大王創始店
地址：彰化縣彰化市中華路37號
營業時間：11:10–21:30（週四休息）
電話： 04 724 9840
服務項目：內用 · 外帶 · 外送平台合作
食記：【彰化美食】彰化木瓜牛乳大王創始店，彰化超過60年冰店推薦
彰化冰店 彰化木瓜牛乳大王創始店 內用
「彰化木瓜牛乳大王創始店」店門口就能看到透明冰櫃擺放各種切好的水果，使用味全牛乳XD
傳統冰店的環境，牆上貼滿電視媒體採訪的照片紀念，看得出年代歷史。
不過我覺得點餐方式不是很友善，詢問店家態度也沒有很親切。
內用和外帶都必須依照順序排隊，入口窄又小，點完結帳才能入座，但是菜單貼在牆上沒有手拿紙本的菜單參考，全都是文字和價錢，口味又不少，陷入選擇障礙加上後面還有人排隊時，真的很困擾，尤其手邊還有超重行李時～但他很強的就是生意超好。
彰化冰店 彰化木瓜牛乳大王創始店 菜單價錢
彰化木瓜牛乳大王創始店菜單價錢
提供多種現打果汁和刨冰，口味選擇超多。
建議來之前先做功課想好要吃什麼，不然站在門口真的會猶豫
網路很多人推薦必點的就是紅豆、布丁系列還有香濃的木瓜牛奶
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
木瓜牛奶、蜜豆冰、紅豆花生牛乳冰
點了兩份刨冰和一杯木瓜牛奶
紅豆花生牛乳冰 70元
雖然是傳統冰店，但這份量好像不便宜
第一次吃到紅豆花生牛乳冰搭配硬花生也很妙
不是很習慣
不過紅豆煮的軟綿入味，口感超好
蜜豆冰 65元
蜜豆冰還有水果
可以吃到許多配料，除了香蕉不喜歡
其他都很不錯
尤其是蜜豆，軟硬掌控的剛好，甜而不膩真好吃
蜜鳳梨和芋圓我也很愛
木瓜牛奶 65元
櫃檯有放中杯和大杯容量比較
新鮮現打，風味香濃沒有苦味
甜度比例也很好
飯後來一杯真的很可以
彰化木瓜牛乳大王創始店
地址：彰化縣彰化市中華路37號
營業時間：11:10–21:30（週四休息）
電話： 04 724 9840
服務項目：內用 · 外帶 · 外送平台合作
食記：【彰化美食】彰化木瓜牛乳大王創始店，彰化超過60年冰店推薦
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
按讚加入陳小可粉絲團
文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱：
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
看更多關於我請點這
延伸閱讀
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf