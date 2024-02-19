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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣羅東鎮｜ ca:san 烘培坊｜每日限量手作麵包店

宜蘭縣羅東鎮｜ ca:san 烘培坊｜每日限量手作麵包店

2024-02-19 18:30:08 mika 人氣：106
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窩客好文

mika

發表篇數：492篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：ca:san
phone0955-164-511
place宜蘭縣羅東鎮愛國60號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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『ca san』是日本媽媽的發音，所以這家是日本媽媽開的手作烘焙坊，每週只開4天，限量手工 使用日本星野天然酵母的麵包店。每天中午開始營業，每日限量，賣完為止，擔心買不到喜歡的麵包，我們一開店就衝了！喜獲滿滿麵包可以任意挑選，開心。

ca:san 烘培坊｜交通位置

羅東愛國路上，周邊都是住宅區，路邊停車要找一下。

 

黑灰色低調的外觀讓人很容易不小心錯過。

原料也是使用來自日本星野的天然酵母。

溫馨可愛的小店瀰漫著麵包香氣，還有可愛手繪。

ca:san 烘培坊｜MENU

山吐司很有名，建議事先預約以免撲空
其他麵包價格如圖，但僅供參考，以現場價格為主。
日本媽媽希望大家吃的安心，所以現場都有標示原料與食材。

這家的麵包是日式風格的歐式麵包，帶點軟Q有嚼勁，沒有歐式麵包這麼乾硬，一般人接受度比較高。

海鹽奶油捲 NT.45 / 松露奶油捲NT.45

買了兩種口味的奶油捲，烤的微焦看起來很討喜。外酥脆內軟Q還帶有奶油香氣，淡淡海鹽鹹味很加分，松露口味咬開還有黑黑松露醬在裡面，很好吃。

藍莓乳酪貝果

軟Ｑ有嚼勁還有藍莓跟乳酪加持，超喜歡。

九層塔馬鈴薯

蓬鬆Q彈還帶有濕潤感，而且很有嚼勁
九層塔香氣淡淡的但存在感很夠，時不時還能吃到馬鈴薯塊。

核桃咖啡司康

朋友買的核桃咖啡司康，口味好特別。

山吐司

忘記誰買的山吐司，印象中也是很好吃。
目前吃到的都無雷，是我會想要再回訪的手作麵包店喔。

ca:san 烘培坊

地址：宜蘭縣羅東鎮愛國路60號
電話：0955 164511
FB：這裡 | IG：這裡
時間：12:00–18:00｜每週六日一公休
備註：公休日見臉書

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