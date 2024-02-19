角落Utopia位於新北市板橋區民族路83-1號，最近的車站是板橋車站，步行大約需要10分鐘左右即可抵達。

那天碰到的情況相當幸運，可以直接入座，完全不用排隊。

這裡的菜單主打美式漢堡，提供牛肉、雞肉、海鮮等多種不同口味的漢堡選擇。

這裡的菜單還附有部分照片，對客人相當友善，讓他們更容易挑選喜歡的菜品。

那天點的餐點是蘑菇白醬牛肉堡，售價195台幣，

並搭配C套餐的義式主廚牛肉湯，價格為59台幣。

還額外加點了一些小菜，包括洋蔥圈，售價60台幣，還有炸魚薯條，售價110台幣。

這裡在點完餐後需要先付款，付款方式除了現金之外，還可以使用Line Pay刷信用卡，讓客人有更多方便的支付選擇。

這湯頭喝起來香濃順口，風味中帶有些許番茄的酸度和洋蔥的甜味，還有一些像是百里香葉的香料味，搭配起來十分開胃，味道令人愉悅。裡頭的牛肉選用了牛肋條的部位，吃起來不僅口感軟嫩，而且帶有濃郁的牛香。此外，份量也相當大方，給予飽足感。

這個牛肉漢堡排吃起來香嫩又多汁，上面的蘑菇白醬香濃可口。搭配新鮮的蔬菜，萵苣、番茄、洋蔥、小黃瓜等，味道豐富多彩，不僅美味十足，而且不會讓人感覺油膩。而麵包的外皮烤得非常香又酥脆，裡面則保有一些柔軟和Q度，這樣的口感讓整個漢堡更加美味。這組合使得漢堡吃起來更為令人滿意，給整體品味加分！

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