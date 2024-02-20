桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】6種濃郁湯頭~厚切入味嫩口牛肉不卡牙!冷熱飲品/冰沙/明治冰淇淋免費吃喝(集英會菜單) 停車資訊

營業時間內~全天不休息(中午不午休)不想用餐尖峰時段遇客滿(現場候位)建議您和我們一樣離峰時段來吃免等待

若問:桃園最濃郁湯頭牛肉麵店？小紫首推( 集英會牛肉麵館 )

總店在中壢中原商圈(生意很好)可說是在地人氣麵館。

網路看到集英會最近在中壢開新分店、內用竟然還有自助吧(點餐)即享飲品、冰沙、冰淇淋自助無限爽吃喝

牛腱肉滷的很入味(肉肉控)可加價升級牛肉量加倍(多5片)

(下圖)是沒有加肉的標準版牛肉麵外觀

牛腱大片又厚切! 我喜歡

集英會牛肉麵館-中央東店

電話: 0903-577-035

營業時間:11:00~21:00

地址: 桃園市中壢區中央東路63號一樓

粉絲頁: 集英會牛肉麵館中央東路店

原文 桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】6種濃郁湯頭~厚切入味嫩口牛肉不卡牙!飲料/冰沙/冰淇淋免費吃喝(集英會菜單)停車資訊

店址位在中壢開50多年『頤和園餡餅粥』隔壁

內用環境屬狹長型用餐空間

內用不收服費! 吃飽餐具需自己拿到回收區(分類)放置

一進店就看到網友說的『自助區』

冷熱飲品、冰沙品項超過10種

之前曾說過若堂妹放假有來桃園玩(紫)再請妹吃 集英會牛肉麵 (桃園目前共有3間直營店)我大都吃( 國際店 )居多，當時若想喝飲料需另外加價單點。

問妹妹想吃哪間分店？(老闆都一樣)

只是目前僅(中央東店)內用有『自助吧』無限享用。

堂妹回: 那當然選中央東店呀!

一進店會先看到『飲料冰品自助區』 無論天氣再冷4種口味明治冰淇淋超熱銷

消費點餐方式:

手機掃描桌上的QR碼、點選想吃的餐食(確認/送單)

接著馬上走到櫃檯告知桌號結帳(結帳後送單)廚房才會開始製作餐食、若您只點餐沒結帳那會坐在餐桌等很久仍等不到餐喔!so手機點完餐記得立即走到最裡面的櫃檯結帳(只收現金)才算是『完成點餐步驟』

沒帶手機或者年長長輩(不會操作/手機點餐app) 可請店員協助或直接看桌上的紙本菜單、請服務生幫您點餐

今天來吃中央東店(發現)集英會又新增兩款牛肉麵湯頭捏

目前總共有6種牛肉麵口味可點食

紙本菜單會有各口味牛肉麵湯頭介紹(下圖) 老甕酸菜 、 招牌川味 、 原味紅燒 、 養生藥膳 我在(國際店)都點吃過

手機QR Code點餐操作挺簡單的，如果平常您 不是很愛吃牛肉，只喜歡品嚐濃郁牛肉麵(湯頭韻味)也可點牛肉湯麵系列(不含肉)

乾麵系列: 炸醬麵 與 麻醬麵 也好吃

中央東店廚房和國際店一樣都屬開放式，不怕客人看! 煮麵製餐過程透明化

櫃檯放了一盒繽紛集英會店筆只送不賣

google評論就送喔! 數量有限、送完為止(紫色超美)小紫醉愛紫

看到推出新品(宮廷麻辣、梅釀番茄)兩種新口味牛肉麵湯頭

初訪嚐鮮堂妹決定配合我這愛拍照愛寫食記分享姐姐，我們各點了一碗(共食)

餐具在自助吧(飲料櫃)下方抽屜內

面紙、白醋、辣椒、牙線~自助區自取

後疫情食代(開吃開喝前)別忘了先噴酒精消毒雙手再開動

自助吧除了冷飲也有紅茶包可泡熱飲，還貼心的備有奶精與砂糖讓客人自調熱奶茶品飲

立頓紅茶

看了看飲料區

(集英會)選用的都是知名品牌冷熱飲、冰品

(不是提供不知名雜牌飲料冰品) 除了口感佳、食安也有保障!

美粒果蜜桃冰沙、乳酸風味冰沙

吃完牛肉麵來一杯(爽)

梅釀番茄牛肉麵

看到品名時超想點嚐鮮但...又會害怕不曉得會不會踩雷？

妹妹超好奇加了紫蘇梅牛肉湯風味？決定點食這口味湯頭嚐鮮

PS: 用餐若 不加蔥花! 點餐時記得點選不加蔥花

梅釀番茄湯頭介紹: 以新鮮番茄熬煮番茄湯底+陳釀紫蘇梅頗有特色的

超愛集英會滷牛腱入味又不會卡牙縫軟嫩肉感

之前常和大仁哥吃 國際店 ，他每次點餐時他都會加價『肉量加倍』立馬升級成一碗牛肉麵有10片滷牛腱

吃的到牛腱肉膠質且厚度很可以(不是薄薄滷牛肉)軟嫩香

每一片滷牛腱都很大塊

我還曾在國際店看過客人進店(沒點牛肉麵吃)只點炸醬麵+單點滷牛肉佐食。聽其與店員對話: 他超愛集英會滷牛肉滋味和口感，久久沒吃會嘴饞(為肉而來)

牛肉麵系列出餐是搭粗麵

點餐時也可點選細麵、細麵比較不耐浸泡(麵條)吸收湯汁後若沒馬上吃完會偏軟，趁熱吃~硬度嘟嘟好(不軟爛)

無論粗麵或細麵均可選擇麵條硬度(熟度)! 帶著長輩用餐可以點麵條軟一點(細麵適合小朋友或牙口不好長輩點食)

妹說: 梅釀番茄湯 湯頭好濃郁帶著淡淡茄汁香，吃的到番茄丁

紫回: 濃郁湯頭是集英會牛肉麵(特色之一)

每一種口味牛肉湯都是像這樣又濃又稠湯韻。有些人會覺得真材實料、有些人會覺得湯太濃略鹹了，我個人覺得湯濃郁鹹度不會過鹹

以前其它分店還沒有跟進(自助吧)時

覺得湯頭太濃可以請店員幫忙加熱開水稀釋湯頭

現在(中央東店)自助吧有飲水機(若初訪)吃不慣濃郁湯頭者可以自己加熱開水稀釋湯韻。

我們點兩種牛肉麵湯頭共享

(自助區)有小碗可以分食。親子家庭用餐、兒童使用小碗吃很方便

有吃辣的話~ 記得加店家『手炒辣椒』香氣濃厚、後勁強，先酌量拌麵覺得辣度可以接受再續加辣

集英會牛肉麵(包含)今天點食的2種新湯頭口味=小紫各口味都吃過啦！

感覺(梅釀番茄牛肉湯)湯韻比較像紅燒湯頭+梅釀番茄湯頭兩種湯底mix後味道。微微酸淡淡茄香。不是其它賣(番茄牛肉麵店)那種超酸超番茄的茄汁酸香味

挺順口的(我覺得茄汁風味還可以再...濃郁一點點)會更棒

小菜類目前僅賣韓式泡菜、黃金泡菜、牛蒡絲

中央東店尚味開賣(令人懷念集英會冷食滷味)滷黑豆干

(我在 國際店 )點吃過! 一咬會爆汁、滷汁鹹甜適中+手炒辣椒醬的滷豆干好涮嘴

宮廷麻辣牛肉麵

牛肉質地口感和剛剛吃的梅釀番茄牛肉麵(牛肉)一樣軟嫩入味好咬食(牛肉size大小厚度都一樣)我就沒再多拍牛肉特寫

細麵與粗麵我喜歡粗麵口感

吸附牛肉麵湯汁仍可保有Q彈嚼勁，不會軟爛、吃的到麵香

宮廷麻辣牛肉麵『湯』 辣度約小辣、湯頭微微花椒麻感又是一碗超濃又夠味牛肉麵湯頭

牛蒡絲 是大家在日式料理店常吃的冷食小菜漬物風味

這道小菜若點麻醬麵拌麵也很對味喔！

燙青菜 只提供大陸妹淋特調蔥醬

推薦~集英會手炒辣椒醬拌燙青菜(加辣)爽脆香

黃金泡菜 帶著豆腐乳mix起司香氣，酸甜脆口又多汁很開胃

炸醬麵 這裡賣的炸醬不是大家認知裡的酢醬喔!

炸醬風味偏向古早味滷肉燥肉香，不是一般麵店賣的那種加了豆乾丁、甜麵醬、豆瓣醬的炸醬味蕾

集英會炸醬滷的很透很入味

趁熱與麵條拌勻

麵條外觀顏色偏深(鹹度其實不會太鹹)口口濃厚肉燥炸醬香、搭配手切黃瓜絲脆口口感與蔥花香氣、不軟爛細麵(乾麵)也是我吃集英會或請親友吃集英會時必點

目前全台『3間集英會』直營店舖均開在桃園

總店在[(中原夜市商圈內)、國際店(點我)、中央東店則是去年2023年底才開幕!

一堆老饕來新分店嚐鮮後回報: 中央東店多了『自助吧』雖然餐食單價有略調漲、但可無限吃喝自助吧冰品、飲料覺得價格可以接受

連請初訪堂妹吃集英會(她也是直接選擇有附設自助吧的店舖)

可見大家都喜歡~自助吧無限暢飲的快感

新消息報報:

後來我有到國際店用餐聽店長說: 2024農曆春節後~總店與國際店也會改裝與(中央東店)同步升級成『內用~飲料、冰沙、冰淇淋』自助無限享用模式喔!

這樣能分散消費客群我覺得挺讚der

大家就不會一窩蜂的為了自助吧專程衝中央東店

無論到中原總店、國際店或中央東店都能享用自助吧餐食

明治冰淇淋 4種口味

請以店家現場提供之口味為準(紫用餐日冰淇淋風味)僅供參考

內用不收服務費!

餐畢~離店前記得將您們點食的餐盤碗筷、剩食拿到(櫃台)前方『回收區』分門別類的放置、廚餘要倒在廚餘桶內、千萬別只將碗盤端到回收區放(沒分類)就閃人嘿!

內用附設洗手間

店前方可停放機車

騎車店門口(有)停車格可停機車

開車用餐 離(中央東店)步行約63m-1分鐘距離有付費『中央地下停車場』可停

除了內用~也可外帶

姐妹吃飽飽、沒忘了買一份回家給大仁哥享用

桃園google好評湯頭濃郁嫩香入味好吃牛肉麵! 若您沒吃過~快來嚐鮮趣!

我是一吃就愛上! 若有親友來桃園玩午晚餐常常直接帶親友吃集英會牛肉麵

3間直營店舖老闆都一樣

不用擔心吃不同分店(湯頭、餐食品質會不同)

【集英會牛肉麵館國際店】老甕酸菜牛肉麵、麻醬麵/有foodpanda外送(食記+集英會菜單)

【集英會牛肉麵館國際店】招牌川味牛肉麵、養生藥膳牛肉麵(食記菜單/停車資訊)

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