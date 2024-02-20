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桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】6種濃郁湯頭~厚切入味嫩口牛肉不卡牙!飲料/冰沙/冰淇淋免費吃喝(集英會菜單)停車資訊

2024-02-20 07:54:56 小紫吃喝玩樂~ 人氣：156
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：453篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：集英會牛肉麵館中央東店
phone09-03577035
place桃園市中壢區中央東路63號1樓
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】6種濃郁湯頭~厚切入味嫩口牛肉不卡牙!冷熱飲品/冰沙/明治冰淇淋免費吃喝(集英會菜單) 停車資訊

營業時間內~全天不休息(中午不午休)不想用餐尖峰時段遇客滿(現場候位)建議您和我們一樣離峰時段來吃免等待

集英會牛肉麵中央東店-首圖.jpg

若問:桃園最濃郁湯頭牛肉麵店？小紫首推(集英會牛肉麵館)

總店在中壢中原商圈(生意很好)可說是在地人氣麵館

網路看到集英會最近在中壢開新分店內用竟然還有自助吧(點餐)即享飲品、冰沙、冰淇淋自助無限爽吃喝

宮廷麻辣牛肉麵-集英會牛肉麵中央東店 (4).jpg

牛腱肉滷的很入味(肉肉控)可加價升級牛肉量加倍(多5片)

(下圖)是沒有加肉的標準版牛肉麵外觀

宮廷麻辣牛肉麵-集英會牛肉麵中央東店 (1).jpg

牛腱大片又厚切! 我喜歡桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】

梅釀番茄牛肉細麵-集英會牛肉麵中央東店 (7).jpg

集英會牛肉麵館-中央東店

電話: 0903-577-035

營業時間:11:00~21:00

地址: 桃園市中壢區中央東路63號一樓

粉絲頁: 集英會牛肉麵館中央東路店

原文桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】6種濃郁湯頭~厚切入味嫩口牛肉不卡牙!飲料/冰沙/冰淇淋免費吃喝(集英會菜單)停車資訊

集英會牛肉麵中央東店門口.jpg

店址位在中壢開50多年『頤和園餡餅粥』隔壁

用餐環境-集英會牛肉麵中央東店 (1).jpg

內用環境屬狹長型用餐空間

用餐環境-集英會牛肉麵中央東店 (3).jpg

內用不收服費! 吃飽餐具需自己拿到回收區(分類)放置

吃完餐具需放回收區-集英會牛肉麵中央東店 (3).jpg

一進店就看到網友說的『自助區』

冷熱飲品、冰沙品項超過10種

之前曾說過若堂妹放假有來桃園玩(紫)再請妹吃集英會牛肉麵(桃園目前共有3間直營店)我大都吃(國際店)居多，當時若想喝飲料需另外加價單點

問妹妹想吃哪間分店？(老闆都一樣)

只是目前僅(中央東店)內用有『自助吧』無限享用。

堂妹回: 那當然選中央東店呀! 桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】

自助吧-集英會牛肉麵中央東店.jpg

一進店會先看到『飲料冰品自助區』   無論天氣再冷4種口味明治冰淇淋超熱銷 

明治冰淇淋-集英會牛肉麵中央東店2.jpg

明治冰淇淋-集英會牛肉麵中央東店1.jpg

消費點餐方式:

手機掃描桌上的QR碼、點選想吃的餐食(確認/送單)

接著馬上走到櫃檯告知桌號結帳(結帳後送單)廚房才會開始製作餐食、若您只點餐沒結帳那會坐在餐桌等很久仍等不到餐喔!so手機點完餐記得立即走到最裡面的櫃檯結帳(只收現金)才算是『完成點餐步驟』

掃QR碼點餐-集英會牛肉麵中央東店 (2).jpg

沒帶手機或者年長長輩(不會操作/手機點餐app) 可請店員協助或直接看桌上的紙本菜單、請服務生幫您點餐

紙本菜單-集英會牛肉麵中央東店.JPG

今天來吃中央東店(發現)集英會又新增兩款牛肉麵湯頭桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】

目前總共有6種牛肉麵口味可點食

紙本菜單會有各口味牛肉麵湯頭介紹(下圖)甕酸菜招牌川味原味紅燒養生藥膳我在(國際店)都點吃過 

牛肉麵口味介紹-集英會牛肉麵中央東店.jpg

手機QR Code點餐操作挺簡單的，如果平常您桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】不是很愛吃牛肉，只喜歡品嚐濃郁牛肉麵(湯頭韻味)也可點牛肉湯麵系列(不含肉)

乾麵系列: 炸醬麵麻醬麵也好吃

掃QR碼點餐-集英會牛肉麵中央東店 (3).jpg

掃QR碼點餐-集英會牛肉麵中央東店 (1).jpg

中央東店廚房和國際店一樣都屬開放式，不怕客人看! 煮麵製餐過程透明化

開放式廚房+櫃台-集英會牛肉麵中央東店.jpg

櫃檯放了一盒繽紛集英會店筆只送不賣

google評論就送喔! 數量有限、送完為止(紫色超美)小紫醉愛紫桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】

評論送店筆-集英會牛肉麵中央東店.jpg

看到推出新品(宮廷麻辣梅釀番茄)兩種新口味牛肉麵湯頭

初訪嚐鮮堂妹決定配合我這愛拍照愛寫食記分享姐姐，我們各點了一碗(共食)

餐食合照-集英會牛肉麵中央東店.jpg

餐具在自助吧(飲料櫃)下方抽屜內

餐具自取-集英會牛肉麵中央東店.jpg

面紙、白醋、辣椒、牙線~自助區自取

後疫情食代(開吃開喝前)別忘了先噴酒精消毒雙手再開動

牙線、酒精-集英會牛肉麵中央東店.jpg

自助吧除了冷飲也有紅茶包可泡熱飲，還貼心的備有奶精砂糖讓客人自調熱奶茶品飲

茶包奶油球-集英會牛肉麵中央東店.jpg

立頓紅茶-集英會牛肉麵中央東店 (2).jpg

立頓紅茶

立頓紅茶-集英會牛肉麵中央東店 (1).jpg

看了看飲料區

(集英會)選用的都是知名品牌冷熱飲、冰品

(不是提供不知名雜牌飲料冰品) 除了口感佳、食安也有保障!

美粒果蜜桃冰沙乳酸風味冰沙

吃完牛肉麵來一杯(爽)

冰沙-集英會牛肉麵中央東店.jpg

蜜桃冰沙-集英會牛肉麵中央東店.jpg

梅釀番茄牛肉麵 

看到品名時超想點嚐鮮但...又會害怕不曉得會不會踩雷？

妹妹超好奇加了紫蘇梅牛肉湯風味？決定點食這口味湯頭嚐鮮

PS: 用餐若桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】不加蔥花! 點餐時記得點選不加蔥花

梅釀番茄牛肉細麵-集英會牛肉麵中央東店 (2).jpg

梅釀番茄湯頭介紹: 以新鮮番茄熬煮番茄湯底+陳釀紫蘇梅頗有特色的

梅釀番茄介紹-集英會牛肉麵中央東店.jpg

超愛集英會滷牛腱入味又不會卡牙縫軟嫩肉感

之前常和大仁哥吃國際店，他每次點餐時他都會加價『肉量加倍』立馬升級成一碗牛肉麵有10片滷牛腱

梅釀番茄牛肉細麵-集英會牛肉麵中央東店 (3).jpg

吃的到牛腱肉膠質且厚度很可以(不是薄薄滷牛肉)軟嫩香

梅釀番茄牛肉細麵-集英會牛肉麵中央東店 (7).jpg

每一片滷牛腱都很大塊

我還曾在國際店看過客人進店(沒點牛肉麵吃)只點炸醬麵+單點滷牛肉佐食。聽其與店員對話: 他超愛集英會滷牛肉滋味和口感，久久沒吃會嘴饞(為肉而來)

梅釀番茄牛肉細麵-集英會牛肉麵中央東店 (4).jpg

牛肉麵系列出餐是搭粗麵

點餐時也可點選細麵、細麵比較不耐浸泡(麵條)吸收湯汁後若沒馬上吃完會偏軟，趁熱吃~硬度嘟嘟好(不軟爛)

無論粗麵或細麵均可選擇麵條硬度(熟度)! 帶著長輩用餐可以點麵條軟一點(細麵適合小朋友或牙口不好長輩點食)

梅釀番茄牛肉細麵-集英會牛肉麵中央東店 (6).jpg

妹說: 梅釀番茄湯 湯頭好濃郁帶著淡淡茄汁香，吃的到番茄丁

紫回: 濃郁湯頭是集英會牛肉麵(特色之一)

每一種口味牛肉湯都是像這樣又濃又稠湯韻。有些人會覺得真材實料、有些人會覺得湯太濃略鹹了，我個人覺得湯濃郁鹹度不會過鹹

梅釀番茄牛肉細麵-集英會牛肉麵中央東店 (5).jpg

以前其它分店還沒有跟進(自助吧)時

覺得湯頭太濃可以請店員幫忙加熱開水稀釋湯頭

現在(中央東店)自助吧有飲水機(若初訪)吃不慣濃郁湯頭者可以自己加熱開水稀釋湯韻。

梅釀番茄牛肉細麵-集英會牛肉麵中央東店 (1).jpg

我們點兩種牛肉麵湯頭共享

(自助區)有小碗可以分食。親子家庭用餐、兒童使用小碗吃很方便

梅釀番茄牛肉細麵-集英會牛肉麵中央東店 (8).jpg

有吃辣的話~ 記得加店家『手炒辣椒』香氣濃厚、後勁強，先酌量拌麵覺得辣度可以接受再續加辣桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】

自製辣椒醬-集英會牛肉麵中央東店.jpg

集英會牛肉麵(包含)今天點食的2種新湯頭口味=小紫各口味都吃過啦！桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】

感覺(梅釀番茄牛肉湯)湯韻比較像紅燒湯頭+梅釀番茄湯頭兩種湯底mix後味道。微微酸淡淡茄香。不是其它賣(番茄牛肉麵店)那種超酸超番茄的茄汁酸香味

挺順口的(我覺得茄汁風味還可以再...濃郁一點點)會更棒

梅釀番茄牛肉細麵-集英會牛肉麵中央東店 (9).jpg

小菜類目前僅賣韓式泡菜黃金泡菜牛蒡絲

中央東店尚味開賣(令人懷念集英會冷食滷味)滷黑豆干

小菜-集英會牛肉麵中央東店.jpg

(我在國際店)點吃過! 一咬會爆汁、滷汁鹹甜適中+手炒辣椒醬的滷豆干好涮嘴

滷黑豆干-2023集英會牛肉麵國際店.jpg

宮廷麻辣牛肉麵

牛肉質地口感和剛剛吃的梅釀番茄牛肉麵(牛肉)一樣軟嫩入味好咬食(牛肉size大小厚度都一樣)我就沒再多拍牛肉特寫

宮廷麻辣牛肉麵-集英會牛肉麵中央東店 (2).jpg

宮廷麻辣介紹-集英會牛肉麵中央東店.jpg

細麵粗麵我喜歡粗麵口感

吸附牛肉麵湯汁仍可保有Q彈嚼勁，不會軟爛、吃的到麵香

宮廷麻辣牛肉麵-集英會牛肉麵中央東店 (3).jpg

宮廷麻辣牛肉麵『湯』   辣度約小辣、湯頭微微花椒麻感又是一碗超濃又夠味牛肉麵湯頭

宮廷麻辣牛肉麵-集英會牛肉麵中央東店 (4).jpg

牛蒡絲  是大家在日式料理店常吃的冷食小菜漬物風味

這道小菜若點麻醬麵拌麵也很對味喔！

牛蒡絲-集英會牛肉麵中央東店.jpg

燙青菜 只提供大陸妹淋特調蔥醬

推薦~集英會手炒辣椒醬拌燙青菜(加辣)爽脆香

燙青菜-集英會牛肉麵中央東店.jpg

黃金泡菜   帶著豆腐乳mix起司香氣，酸甜脆口又多汁很開胃

黃金泡菜-集英會牛肉麵中央東店 (2).jpg

黃金泡菜-集英會牛肉麵中央東店 (1).jpg

炸醬麵  這裡賣的炸醬不是大家認知裡的酢醬喔!

炸醬風味偏向古早味滷肉燥肉香，不是一般麵店賣的那種加了豆乾丁、甜麵醬、豆瓣醬的炸醬味蕾

集英會炸醬滷的很透很入味

炸醬麵-集英會牛肉麵中央東店 (1).jpg

趁熱與麵條拌勻 

麵條外觀顏色偏深(鹹度其實不會太鹹)口口濃厚肉燥炸醬香、搭配手切黃瓜絲脆口口感與蔥花香氣、不軟爛細麵(乾麵)也是我吃集英會或請親友吃集英會時必點

炸醬麵-集英會牛肉麵中央東店 (2).jpg

目前全台『3間集英會』直營店舖均開在桃園

總店在[(中原夜市商圈內)、國際店(點我)、中央東店則是去年2023年底才開幕! 

一堆老饕來新分店嚐鮮後回報: 中央東店多了『自助吧』雖然餐食單價有略調漲、但可無限吃喝自助吧冰品、飲料覺得價格可以接受

連請初訪堂妹吃集英會(她也是直接選擇有附設自助吧的店舖)

可見大家都喜歡~自助吧無限暢飲的快感

新消息報報:

後來我有到國際店用餐聽店長說: 2024農曆春節後~總店與國際店也會改裝與(中央東店)同步升級成『內用~飲料、冰沙、冰淇淋』自助無限享用模式喔!

這樣能分散消費客群我覺得挺讚der桃園好吃牛肉麵推薦/自助吧無限享用【集英會牛肉麵館中央東店】

大家就不會一窩蜂的為了自助吧專程衝中央東店

無論到中原總店、國際店或中央東店都能享用自助吧餐食

飲料-集英會牛肉麵中央東店 (2).jpg

飲料-集英會牛肉麵中央東店 (1).jpg

明治冰淇淋  4種口味

請以店家現場提供之口味為準(紫用餐日冰淇淋風味)僅供參考

明治冰淇淋-集英會牛肉麵中央東店 .jpg

內用不收服務費! 

餐畢~離店前記得將您們點食的餐盤碗筷、剩食拿到(櫃台)前方『回收區』分門別類的放置、廚餘要倒在廚餘桶內、千萬別只將碗盤端到回收區放(沒分類)就閃人嘿!

吃完餐具需放回收區-集英會牛肉麵中央東店 (2).jpg

吃完餐具需放回收區-集英會牛肉麵中央東店 (1).jpg

內用附設洗手間

洗手間-集英會牛肉麵中央東店.jpg

店前方可停放機車

店門口機車停車-集英會牛肉麵中央東店 (1).jpg

騎車店門口(有)停車格可停機車

店門口機車停車-集英會牛肉麵中央東店 (2).jpg

開車用餐  離(中央東店)步行約63m-1分鐘距離有付費『中央地下停車場』可停

集英會牛肉麵中央東店附近停車場.png

中壢-中央地下停車場.jpg

除了內用~也可外帶

姐妹吃飽飽、沒忘了買一份回家給大仁哥享用

外帶-集英會牛肉麵中央東店.jpg

桃園google好評湯頭濃郁嫩香入味好吃牛肉麵! 若您沒吃過~快來嚐鮮趣!

我是一吃就愛上! 若有親友來桃園玩午晚餐常常直接帶親友吃集英會牛肉麵

3間直營店舖老闆都一樣

不用擔心吃不同分店(湯頭、餐食品質會不同)

集英會牛肉麵中央東店4拼.jpg

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2023-12月中壢逸小鍋首圖.jpg

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中壢藏心食堂-6拼.jpg

  

 

  每個人對牛肉麵風味喜好不盡相同『2024-1月食記』僅供參考； 營業時間、餐食實際內容成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!喜歡小紫分享文嗎？幫    小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按個讚+追蹤；您的『按讚』是我繼續寫文分享的動力；一起趴趴走找尋下一站美食景點go

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創作者介紹
創作者 小紫~吃喝玩樂 的頭像
小紫~吃喝玩樂

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