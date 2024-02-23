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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹人氣最強梅花雞蛋糕。古早不變的美味！攤位有搬遷更動設備升級產能增加！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹人氣最強梅花雞蛋糕。古早不變的美味！攤位有搬遷更動設備升級產能增加！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-02-23 12:00:00 踢小米 人氣：103
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1158篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：站前梅花雞蛋糕
place新竹市東區中正路28號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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新竹超人氣站前梅花雞蛋糕搬位置囉！

從原本人行道旁搬到巷弄內了~

而且設備升級產能增加，也增加人手，有小帥哥幫忙夾雞蛋糕就不用自己夾囉

快跟著小米一起去看看吧。

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

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👉梅花雞蛋糕位置

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梅花雞蛋糕位於中正路上，合作金庫銀行新竹分行對面，看到一堆人在排隊就是了

 

👉梅花雞蛋糕環境介紹

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每次來都是人潮滿滿~

現在位置搬到裡面，老闆更可以專心製作雞蛋糕

現在也增加人手幫忙夾雞蛋糕，而且設備升級、產能提升後，速度加快就不用排太久囉

金黃色的雞蛋糕香氣濃郁又誘人呢！

 

👉梅花雞蛋糕菜單目錄搶先看

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現在一顆是7元，小米可是從5元吃到現在7元呢

 

👉梅花雞蛋糕用餐心得分享

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多年來味道不變~

熱熱地吃外層帶微微脆度，內層充滿蛋香，吃起來綿密不會空心，一個人吃5顆就很有飽足感

現在攤位位置更動了，想要回味的朋友趕緊來吧。

 

👉梅花雞蛋糕營業時間地址

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🌟店家資訊：梅花雞蛋糕
🏠地址：新竹市東區中正路28號
⏰營業時間：10:00~18:00
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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