新竹超人氣站前梅花雞蛋糕搬位置囉！
從原本人行道旁搬到巷弄內了~
而且設備升級產能增加，也增加人手，有小帥哥幫忙夾雞蛋糕就不用自己夾囉
快跟著小米一起去看看吧。
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👉梅花雞蛋糕位置
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梅花雞蛋糕位於中正路上，合作金庫銀行新竹分行對面，看到一堆人在排隊就是了
👉梅花雞蛋糕環境介紹
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每次來都是人潮滿滿~
現在位置搬到裡面，老闆更可以專心製作雞蛋糕
現在也增加人手幫忙夾雞蛋糕，而且設備升級、產能提升後，速度加快就不用排太久囉
金黃色的雞蛋糕香氣濃郁又誘人呢！
👉梅花雞蛋糕菜單目錄搶先看
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現在一顆是7元，小米可是從5元吃到現在7元呢
👉梅花雞蛋糕用餐心得分享
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多年來味道不變~
熱熱地吃外層帶微微脆度，內層充滿蛋香，吃起來綿密不會空心，一個人吃5顆就很有飽足感
現在攤位位置更動了，想要回味的朋友趕緊來吧。
👉梅花雞蛋糕營業時間地址
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🌟店家資訊：梅花雞蛋糕
🏠地址：新竹市東區中正路28號
⏰營業時間：10:00~18:00
➡️現金交易/無收取服務費
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
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