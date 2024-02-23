新竹超人氣站前梅花雞蛋糕搬位置囉！

從原本人行道旁搬到巷弄內了~

而且設備升級產能增加，也增加人手，有小帥哥幫忙夾雞蛋糕就不用自己夾囉

快跟著小米一起去看看吧。

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👉梅花雞蛋糕位置

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梅花雞蛋糕位於中正路上，合作金庫銀行新竹分行對面，看到一堆人在排隊就是了

👉梅花雞蛋糕環境介紹

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每次來都是人潮滿滿~

現在位置搬到裡面，老闆更可以專心製作雞蛋糕

現在也增加人手幫忙夾雞蛋糕，而且設備升級、產能提升後，速度加快就不用排太久囉

金黃色的雞蛋糕香氣濃郁又誘人呢！

👉梅花雞蛋糕菜單目錄搶先看

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現在一顆是7元，小米可是從5元吃到現在7元呢

👉梅花雞蛋糕用餐心得分享

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多年來味道不變~

熱熱地吃外層帶微微脆度，內層充滿蛋香，吃起來綿密不會空心，一個人吃5顆就很有飽足感

現在攤位位置更動了，想要回味的朋友趕緊來吧。

👉梅花雞蛋糕營業時間地址

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🌟店家資訊：梅花雞蛋糕

🏠地址：新竹市東區中正路28號

⏰營業時間：10:00~18:00

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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