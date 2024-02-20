屈尺公園位於新店櫻花街旁，被譽為櫻花公園

這個小而美的公園種植了數十棵寒櫻，每到春季，滿園粉紅綻放，令人陶醉其中

公園中還有一座古樸的仁愛亭，增添了幾分詩意和浪漫氛圍

屈尺櫻花公園的櫻花被形容為日本山櫻與台灣山櫻的綜合版

初開時展現出日式淡雅的風情，而晚期則呈現台灣山櫻獨有的緋紅色調

這樣的特色使得它在開花的過程中呈現出濃妝淡抹兩相宜的魅力，既有優雅的氣質，也有熱情的色彩，讓人讚嘆不已

在花見亭中觀賞，被櫻花環繞著的美景，絕對是一種難忘的體驗

可以坐在涼亭中，悠閒地欣賞四周盛開的櫻花，感受那份寧靜與美好

屈尺櫻花公園與著名的賞櫻景點「花園新城」相距甚近，僅需短短5分鐘車程即可到達

兩者的距離並不遠，因此建議您可以一次安排拜訪這兩個美麗的櫻花景點

這樣的安排不僅能夠充分體驗到屈尺櫻花公園與花園新城的獨特魅力

屈尺櫻花公園的規模並不大，而且附近沒有停車場都是要路邊停車的

因此如果你計劃前來賞花，建議提早出發，避免人潮較多時的交通擁擠，並有足夠的時間享受美景

新店屈尺公園交通資訊

自行開車：定位新北市新店區北市新烏路二段櫻花街

大眾交通：搭乘公車849屈尺社區至「梅花湖」站下車

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