吃心絕對 3 週 ago 在〈屏東必吃！日高甜之滋：包餡甜甜圈的美味新選擇〉中留言功能已關閉
日高甜之滋兩三事
日高甜之滋是一家主打包餡甜甜圈的甜點店，位於屏東市崇朝路183號，離勝利星村、屏東藝術館、崇蘭環保公園5分鐘車程，店家外觀以簡約的白色系為主，搭配木質調門窗及綠色植栽，給人一種清新溫馨的感受。
日高甜之滋店內外環境
店面招牌以黑色字體搭配白色底色，上方有一隻蝸牛的圖案。蝸牛是日高甜之滋的代表圖案，象徵著店家希望用心製作每一份餐點，讓顧客感受到幸福的滋味。
店面門口的兩側擺放著綠色植栽，為店面增添了一抹生氣。此外，店內設有用餐區，讓顧客可以坐在這裡享用美食。
▲很有鄉村風格的裝潢環境。
▲▼員工做的可愛石黏土。
日高甜之滋菜單
日高甜之滋的菜單品項不多，主打包餡甜甜圈，共有10種口味可供選擇，包括經典香草、北海道煉乳肉鬆、卡士達、芋泥、巧克力、抹茶、芝麻、花生、水果等。此外，也有販售布丁、乳酪蛋糕、咖啡、茶飲等品項。
▲自助飲水區。
日高甜之滋餐點介紹
日高甜之滋的甜甜圈都是每日新鮮製作，外皮口感鬆軟，內餡餡料豐富。其中，最受歡迎的口味是經典香草和北海道煉乳肉鬆。經典香草甜甜圈的內餡是香草卡士達醬，香氣濃郁，甜而不膩。北海道煉乳肉鬆甜甜圈的內餡是北海道煉乳和肉鬆，鹹甜交織，讓人忍不住一口接一口。
雖然甜甜圈是用炸的
但吃起來其實不油
讓我還以為是用烤的咧
食材也用的很好哦
使用日本麵粉與法國發酵奶油
✅ 草莓香緹 135元
✅ 法式栗子 80元
✅ 小山園抹茶 70元
✅ 北海道煉乳肉鬆 70元
週四出爐限定麵包
週五出爐限定牛角麵包
另外陪伴甜點有烈日鬆餅、布丁等
▲▼咬下去後會噗啾的爆漿內餡，好吃。
日高甜之滋特色
日高甜之滋的甜甜圈有別於傳統甜甜圈，最大的特色就是內餡包餡。店家使用新鮮食材製作內餡，讓甜甜圈的口感更加豐富有層次。此外，店家也提供客製化服務，可依照顧客喜好選擇內餡口味。
日高甜之滋評價
日高甜之滋在Google評論上獲得4.7顆星的評價，網友普遍對店家的餐點和服務感到滿意。不少網友表示，店家的甜甜圈口感鬆軟，內餡豐富，非常美味。此外，也有網友稱讚店家的服務親切，讓人感到賓至如歸。
日高甜之滋網友評價
「甜甜圈超好吃，內餡很豐富，店員也很親切。」
「第一次吃到包餡甜甜圈，口感很特別，我很喜歡。」
「店家環境很舒適，很適合來這裡吃下午茶。」
日高甜之滋營業資訊
- 地址：屏東市崇朝路183號
- 電話：0919-584-006
- 營業時間：13:00–18:00
- 星期日一二休
- Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/people/%E6%97%A5%E9%AB%98-%E7%94%9C%E4%B9%8B%E6%BB%8B/100063605846267/
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