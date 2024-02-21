鄰近南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區的妖怪村，以松林町風格建成，掛滿街頭的紅色燈籠，大大小小的鳥居和清酒牆，各種妖怪出沒，彷彿走入日本的街道一般，近年來成為熱門的南投景點之一。在這獨特風格的村落裡，究竟隱藏著什麼奇特的妖怪村美食，本篇小編就要帶大家一探究竟。

重點整理： Toggle

溪頭妖怪村美食｜妖怪村地圖

溪頭妖怪村美食｜久保田烘焙坊

久保田烘焙坊是妖怪村裡最著名的商家，以日據時代一段摯友情誼的故事做背景，為了紀念松林勝一好友久保田的遺願而成立這間烘焙坊。

咬人貓麵包

妖怪村最夯的伴手禮非咬人貓麵包莫屬。每日現採的新鮮咬人貓葉片搗成汁液加入麵糰中，再佐以獨家秘方調味，使整顆麵包都有咬人貓的蹤跡。咬人貓葉片能夠化解麵粉及奶油的油膩感，讓燻雞、培根顯得更爽脆可口，搭配在一起更有一番風味，受到許多旅客喜愛。

咬人貓麵包每日出爐兩次，分別是10:30及14:30，出爐前半個小時開始排隊發放號碼牌，以起司、燻雞為內餡，麵包體香Q帶咬人貓淡淡葉香，內餡扎實好吃，推薦大家來品嚐。吃完後紙袋先不要急著丟掉，因為有專屬編號可以抽獎唷！

咬人貓是種有毒植物，以80度沸水分解毒素處理，安全無虞。因葉片邊緣有雙重鋸齒及細長、尖銳的針刺毛，採摘過程易被「咬傷」不易處理，所以每天才會限量供應。

咬人貓酥餅

如果來不及排到熱騰騰的咬人貓麵包，也可以買咬人貓酥餅帶回家！榮獲2021年南投十大伴手禮暨台灣百大伴手禮，也是溪頭妖怪村必買伴手禮哦！

咬人貓蛋塔

搗入咬人貓葉片，爽口、不甜膩，一入口就充滿濃濃蛋香，內餡更藏有軟Q麻糬，讓咬人貓蛋塔更富有層次口感。因為蛋塔適合冷食，尤其冰起來更好吃，所以不論是在園區遊玩或是要離開時都很適合外帶作為妖怪村伴手禮。

北海道乳酪蛋糕

六吋乳酪蛋糕也是久保田烘焙坊的明星商品，上頭印有可愛的八豆圖案，造型十分可愛。口感偏輕乳酪，帶有淡淡的乳酪香氣，綿密的蛋糕很適合來杯熱茶或咖啡當作下午茶點心。

半熟乳酪蛋糕

半熟乳酪蛋糕口感更為細緻，以水蒸烤製作而成，輕輕一泯就融化在舌尖上，充斥在口腔裡的乳酪，唇齒留香讓人久久難以忘懷。

久保田烘焙坊可使用溪頭妖怪村商圈消費券

溪頭妖怪村美食｜瞐巧克力魔坊

瞐（讀ㄇㄛˋ）意思是美麗的眼睛，招牌商品是外形如同眼球的巧克力，也是妖怪村在地的創意甜點。

榛養眼

最有特色、最吸睛的眼球巧克力，是喜歡嘗鮮的朋友不能錯過的妖怪村伴手禮。

地點：久保田烘焙坊內 可使用溪頭妖怪村商圈消費券

溪頭妖怪村美食｜老松林餅舖

溪頭首選伴手禮，結合鹿谷、竹山在地食材製作出一系列口感綿密Q彈的溪頭餅。

松林糕

人氣松林糕其實很像綠豆糕的口感，使用新鮮綠豆仁加入竹山地瓜泥、溪頭銀杏壓製成糕點，壓製後低溫急速冷凍確保新鮮綠豆仁的香氣，口感綿密且順口，吃起來不會有乾乾的口感，讓人一口接一口的停不下來唷！

枯麻燒（目前已停售）

造型可愛的枯麻燒，口感就像是吊鐘燒，脆脆的雞蛋糕外皮，搭配熱呼呼又濃郁的奶油內餡，一口咬下又濃又香。特製妖怪公車造型的盒裝設計，非常引人注目。

老松林餅舖可使用溪頭妖怪村商圈消費券

溪頭妖怪村美食｜避煞專家

推薦餐點：山豬肉披薩、古早味香筍披薩、古早味香筍炒飯

避煞專家（諧音Pizza專家），跳脫傳統一般披薩餅皮的做法，採用台灣美食－蔥抓餅作為餅皮，搭配特製醬料及進口乳酪絲，加上滿滿的餡料，皮酥脆料美味，更榮獲妖怪村『第一屆美食PK賽』冠軍，是不容錯過的妖怪村美食。

避煞專家可使用溪頭妖怪村商圈消費券

溪頭妖怪村美食｜黑心店冰淇淋

以竹炭製成的黑心冰淇淋，口感綿密加上獨特的哈密瓜香氣。竹炭與冰淇淋的搭配更剛好對上年輕人口味，每到假日必湧現排隊人潮，在悶熱的夏天品嚐相當過癮。

溪頭妖怪村美食｜賈董的麵

還沒走近「賈董的麵」，就聞到陣陣飄來湯的香味，走完溪頭一日遊之後，吃碗熱呼呼的湯麵最讚了！

溪頭妖怪村美食｜老甕手工粉圓

逛完溪頭妖怪村之後，帶杯手搖飲回飯店吧！黑糖鮮奶配上QQ的手工粉圓、清爽的檸檬愛玉，再買一包隔壁鮑姑婆的炸物，就是完美的宵夜了！

除了以上的妖怪村美食推薦，還有許多美食等著你去探索！

溪頭妖怪村美食｜妖怪表演

來妖怪村當然不能錯過妖怪表演囉！每日在舞濱舞台都會有「妖怪見面會」，主持人和妖怪一搭一唱，有趣的互動總是逗得觀眾哈哈大笑，還會穿插許多小遊戲，大方送給現場觀眾妖怪村獎品哦。

溪頭妖怪村美食｜特色體驗

除了看精彩的妖怪表演、吃美食，還能再妖怪村組隊玩密室逃脫！喜歡拍美照的朋友，推薦到和服體驗館換裝，就好像置身在日本般的美麗！

溪頭妖怪村美食｜營業資訊

妖怪森林-溪頭松林町

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村興產路2-3號

營業時間：10:00-19:00（24小時皆可參觀/店家營業時間各有差異）

門票：免費

商圈消費券優惠：溪頭妖怪村商圈消費券9折

溪頭妖怪村美食｜住宿推薦

來妖怪村玩，住在溪頭妖怪村主題飯店（妖怪森林渡假村）當然是最方便的！館內設有各種不同妖怪吉祥物及風格主題的房型。其中還規劃有森林別墅區，不同風格的獨棟森林小木屋，像是直接住在森林裡，盡情的享受森林園區的芬多精浴！

溪頭妖怪村美食｜交通資訊

自行開車

北部地區 → 於竹山交流道下高速公路，往竹山方向（不進市區）轉151線經鹿谷 → 溪頭

中部地區 → 由臺中市五權南路走中投快速公路接臺3線經南投、名間、竹山(不進市區)轉151線經鹿谷 → 溪頭

南部地區 → 於南雲交流道下高速公路，右轉臺 3 線往竹山方向再轉151線經鹿谷 → 溪頭

公車客運

臺中 → 溪頭聯營班車：臺中市雙十路干城車站

草屯 → 溪頭聯營班車：草屯鎮彰化客運站

南投 → 溪頭聯營班車：南投市復興路彰化客運站

竹山 → 溪頭員林客運班車：竹山鎮菜園路21號

斗六 → 竹山臺西客運班車：斗六市武昌街台西客運站

日月潭 → 南投客運與員林客運聯營公車

台灣好行溪頭線