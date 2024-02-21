之前推薦捷運行天宮巷弄的『押果/炒麵麵包』早餐，菜單提供炒麵麵包和手工捲蛋餅，以外帶為主，現在還推出新口味“極.炙燒肉炒麵麵包”，營業時間不到11點就賣光，問老闆才知道中山區附近很多公司都會預訂當下午茶，生意超好。

行天宮早餐 押果.炒麵麵包.手工捲蛋餅 位置

押果/炒麵麵包早餐店位在台北行天宮附近巷弄，在這經營多年了，口味有受到附近上班族喜愛，只有外帶和外送。

押果.炒麵麵包.手工捲蛋餅-行天宮店

地址：台北市中山區民生東路二段147巷12弄36-1號

捷運：行天宮3號

電話：02 2517 7746

營業時間：

星期二 07:50–15:30

星期三 07:50–15:30

星期四 07:50–15:30

星期五 07:50–15:30

星期六 08:00–14:00

星期日 08:00–13:00>(週日不定時公休)

星期一 07:50–15:30

粉絲團：押果

💛只提供外帶、外送

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

行天宮早餐 押果.炒麵麵包.手工捲蛋餅 外帶

押果/炒麵麵包位置在巷弄轉角，裝潢可愛顯眼，尤其人物LOGO更是可愛，好療癒。

早餐以外帶為主，不過店旁有椅子可以暫時坐著吃。

『 老闆，我不想努力了 』很適合拍照打卡紀念

這天來還看到韓國觀光客來買，拿到早餐馬上在門口站著開吃。

押果/炒麵麵包招牌推薦

哈！這個也太可愛了吧！超巨大炒麵麵包模型

讓我想到大稻埕滋養門口也有一個草莓大福模型

這個服務鈴也太可愛了！按一下鈴～老闆就出來點餐囉

要是不知道必點什麼，可以問一下老闆，他們態度很親切。

中山區附近的上班族趕時間或者中午休息時間有限都會用LINE線上點餐。

行天宮早餐 押果.炒麵麵包.手工捲蛋餅 菜單

押果/炒麵麵包菜單價錢

菜單以手工捲蛋餅、炒麵麵包和炒公子麵為招牌，想吃更豐富的可以加料，現在還推出新品限量“極.炙燒肉炒麵麵包”，這次就是為了這個來了！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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行天宮早餐 押果.炒麵麵包.手工捲蛋餅 餐點

經典莎莎雞嫩蛋餐包

軟嫩的舒肥雞厚切飽滿，雞肉本身口感好，加上酸甜莎莎醬非常開胃，這應該是很多女生會喜歡的口味推薦。

份量不小，早餐吃一個就飽？

極.炙燒肉炒麵麵包 150元

押果的隱藏版新品，去的時候還沒出現在菜單

只有在粉絲團看到，問店家才知道都是進整塊腰內肉自己處理，因為費工加上成本高，每天限量供應。

有點重量的厚切豬排，比50元硬幣還高，除了豬排，裡面還有咖哩口味炒麵，午餐吃一個就飽囉！

兩塊厚切豬排的份量不少，就像去牛排館吃一份排餐一樣，一開始想說這麼厚的豬排會不會很柴啊？結果不會～

手工厚切豬排肉扎實飽滿，肉質細緻不柴，用料不少的照燒醬，味道甜鹹交錯

外層烤的微酥，咬下去鬆軟的麵包，裡頭還有好吃的咖哩炒麵，炒麵入味和豬排很搭！

酸辣公仔麵

押果的熱門招牌必點就是公仔麵，想吃更多還可以加料。

酸酸辣辣的炒麵很涮嘴，點這一份搭配一個炒麵麵包剛剛好呢！

小可睡比較晚，當早午餐吃

結果不到11點就看到店家櫃檯公告麵包售完

生意太好了啊



後來問老闆才知道有人預訂大量炒麵麵包當下午茶

粉絲團也常常公布售完訊息

這次為了新品再來品嚐，真的很有創意又好吃

押果.炒麵麵包.手工捲蛋餅-行天宮店

地址：台北市中山區民生東路二段147巷12弄36-1號

捷運：行天宮3號

電話：02 2517 7746

營業時間：

星期二 07:50–15:30

星期三 07:50–15:30

星期四 07:50–15:30

星期五 07:50–15:30

星期六 08:00–14:00

星期日 08:00–13:00>(週日不定時公休)

星期一 07:50–15:30

粉絲團：押果

💛只提供外帶、外送

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

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