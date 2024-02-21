台中餐酒館/大甲聚餐約會慶生餐廳推薦【95Cafe&Bistro】早午餐/下午茶/義式料理/餐酒館。不收服務費、消費再打9折優惠。午茶時段酒類飲品半價。當月壽星用餐送蛋糕or甜點(95cafe早午餐/咖啡/餐酒館菜單)

用餐氛圍舒適、餐食新鮮料理到味好食

95Cafe&Bistro 早午餐/下午茶/咖啡/義式料理/餐酒館

電話: 04-2688-5795 (一、二公休)

營業時間:10:00~21:00 (最後點餐20:30)

地址: 台中市大甲區中華街95號1樓

粉絲頁: 95Cafe&Bistro

店址位在『大甲媽牙醫診所』樓下(一樓)

之前來大甲鎮瀾宮拜拜隨機找尋附近好停車義式料理餐廳吃過這家。

過年前放假回海線紫小弟剛好也是約95Cafe&Bistro吃晚餐微醺。

海線鄉下地方難得吃到有台中市區與北部義式餐廳、餐酒館料理水準餐食(趁這幾天有空)整理相片寫了這篇『早午餐/燉飯/義大利麵/沙拉/排餐/餐酒等...料理』食記分享~

【95Cafe&Bistro】餐廳/餐酒館門口附設停車格

大約可停6台車。若滿停! 附近步行約2分鐘還有一個付費『大甲光明停車場』可停

消費方式:

每人低消100元 / 幼童不計低消費用

不收服務費、用餐不限時、有插座

內用禁帶寵物與外食

用餐環境 白天光線明亮舒適

圓桌座位很搶手

多人聚餐or慶生(下圖)這區可以小包區(訂位詳情請洽詢餐廳)

牆上黑板公告: 消費享集點換美食活動，加入95官方LINE消費打9折!

初訪這天我沒注意看這9折好康、結完帳就無法打折了喔!so記得先加入店家官方LINE(結帳時)秀出line好友餐費即享9折優惠

不定期優惠資訊與最新菜單可掃下圖QR Ｃode查看

LINE好友消費滿400元可集『1點』集滿5點或10點即可兌換(LINE好友)美食。當日不限到店次數均可集點

親子家庭用餐有兒童餐椅

完整菜單 小紫放文末分享

95Cafe&Bistro屬複合式餐廳

餐食品項相當多元:早午餐、沙拉、義大利麵、燉飯、排餐、串燒、炸物、烤物、披薩、冷熱飲品、咖啡、調酒、多款佐餐酒飲...等選擇豐富

來鎮瀾宮拜拜午餐突然很想吃義式燉飯料理、看到這家店門口有停車格感覺很可以就...進店吃午餐啦!

內用不限時~ 姐妹閨蜜約聚

點份甜點+咖啡或花茶舒適環境『午茶時光』美麥捏

好康報報: 當月生日壽星用餐(送)壽星一份蛋糕or甜點

半開放廚房 可看到廚師們製作餐食忙碌職人畫面

初訪這天我們是中午來用餐

剛入座服務生就先為我們倒檸檬水解渴(服務親切)

早午餐系列 供應時間10:00~14:00

(附100元以下飲料/超過補差額)也可加價加點今日湯品$70元或酥皮濃湯90元

餐桌上每人餐具均附濕紙巾與牙線(這點我覺得很貼心)

加點今日濃湯 $70元

南瓜打成泥熬煮成帶著奶香南瓜風味濃湯。口感濃郁滑順

湯碗內法式麵包烤的相當酥脆、吸附南瓜濃湯、酥香中略帶軟Q

法式烤雞腿早午餐套餐

沙拉 生菜新鮮淋佐油醋醬~開胃

法式烤雞腿 雞腿皮香氣十足! 去骨腿肉趁熱吃很揪C(吃的到肉汁)腿肉帶著法式醃料香氣(挺迷人der )

套餐附2片烤軟法麵包

1片原味~Q香。一片有塗抹香蒜醬(主廚自調香蒜醬)很夠味，麵包外酥內Q

日式厚蛋燒 入口軟嫩會爆汁(甜甜鹹鹹)尾韻有著類似鰹魚高湯香氣、濕潤好食

馬鈴薯泥mix細碎胡蘿蔔調製薯泥沙拉、入口綿密

套餐附飲品 MENU內100元飲品擇1。點超過100元飲料可以補差額

熱拿鐵 ( 120元 ) 補20元差額即享美美拉花拿鐵咖啡

拿鐵奶泡綿密~咖啡順口不苦

義大利青醬牛肉燉飯

(附100元以下飲料/超過補差額)也可加價加點今日湯品$70元或酥皮濃湯90元

加價加點酥皮濃湯 $90元

今天用餐湯品均是提供『南瓜濃湯』湯品口味好像會不定期更換？

我喜歡先挖一個洞喝幾口濃湯後再吃酥皮。大仁哥則是喜歡將酥皮往濃湯內塞，浸濕南瓜濃湯味道後再吃

小紫是青醬控! 看到青醬料理都會忍不住的點食

這家燉飯屬正統義式燉飯做法! 米心不會煮到熟透! 入口吃的到一瞇瞇微硬沒煮透米心口感。但又比我在台北(義式料理餐廳)點食的燉飯來的軟透一點點

若沒吃過正統義式燉飯者~初嚐可能會誤會廚房廚師(飯)沒煮熟!

其實這是刻意保留類似半熟飯食之義大利燉飯口感！

怎麼說呢？

印象中7年前在台北聚餐第一次吃到(超硬半熟燉飯米粒時)小紫當下跟朋友反應(飯~好像沒煮熟？) 被朋友群(笑我俗~)

問小紫: 不曉得在義大利吃的燉飯就是這種口感嗎？

我回: 我又沒去過義大利，台中平價燉飯餐廳(米飯)都麻有煮熟透(後來才明白)那是那些賣義式料理店家為了符合國人享食之喜好所做的米飯熟度調整。朋友與小紫分享(正統義式燉飯)米心為何沒煮熟透原因後，我終於明白也慢慢的習慣+喜歡半熟燉飯口感

『燉飯』之所以口感會略帶米心，用意是讓客人吃燉飯時(米經過咀嚼)澱粉比較不易被人體吸收，血糖也比較不會像吃糊化的米飯般易飆高

牛肉好嫩好香(不柴不硬)且吃的到牛肉甜

米飯吸收青醬味，燉飯有加櫛瓜絲與菇類燉煮、青醬看起來很像餐廳廚師自煮!順口濃郁~好吃到我整盤吃光光

套餐飲品可點MENU內100元飲料

小紫點鮮橙香柚綠茶 去冰~補30元差額 ( 原價130元 )

喝的到葡萄柚果粒~有柳橙味又有柚子香酸酸甜甜果香綠茶很解膩，吃海鮮或大量肉食後~喝一口(暢快)

今天大仁哥請假載小紫拿北部買的數份羊肉爐回家給紫爸與家人補身

專程載得怪病近兩年的我來答謝(鎮瀾宮媽祖)過年前小紫在台北松山慈祐宮建廟270年繞境活動(躦鎮瀾宮媽祖鑾轎後)身體好轉許多~這次特別回大甲謝神

怕塞車一早趕路+回海線家(忙東忙西)早餐沒吃

除了各點一份主餐又點了一份綜合海鮮沙拉吃

海鮮沙拉 適合2~3人共食

蛤蜊顆顆新鮮又入味。中卷口感Q彈

綜合生菜沙拉上方淋主廚自調(巴蕯米克醋)油醋醬

微微巴蕯米克醋特有醋酸尾韻帶甜甜特調淋醬味蕾相當爽口又開胃

蝦子貼心隻隻去蝦殼與開背去腸泥再香煎 入口鮮Q彈

去骨鱸魚排、魚皮酥香、魚肉嫩甜

厚切櫛瓜甜又多汁

記得先加店家官方LINE好友

結帳前(先出示LINE好友畫面)即享餐費現場打9折優惠

大仁哥結帳時忘了加LINE好友(結完帳我才看到)無法重新做結帳折扣喔!

後來二訪發現~現在服務生結帳時會貼心提醒(詢問)用餐客人是否有加入LINE好友？可享餐費9折優惠好康!

二訪這天白天放假回家探望紫爸! 弟弟約晚上一起外食(請吃飯)

小弟約的餐廳剛好是小紫之前來大甲拜拜吃過的【95Cafe&Bistro】餐酒館晚上氣氛更好更有fu

晚餐餐食合照 除了白天有賣早午餐套餐、這裡全天均可點飲(酒精飲品)佐餐酒

西式牛豬羊排餐~這兒也有賣!

單點(前菜) 季節性烤蔬菜

烤蔬菜配色挺美的

(配菜內容物會隨季節做調整)

今天吃到烤西蘭花/番茄/黃紅椒/玉米筍/櫛瓜/洋蔥。爐烤前好像有噴橄欖油？烤時蔬帶著淡淡黑胡椒粒香氣與蒜香，吃的到蔬食菜甜又不會食之無味!

椒麻炸雞翅 小弟知道大姐我是雞翅控! 點了一份一起嚐鮮

翅醃的相當入味，外酥內嫩(會辣)

這辣度(我覺得小辣fu) 很涮嘴的吮指味蕾

椒麻炸雞翅 整份均是選用雞翅『中段』醃漬油炸

翅size小巧、外層酥香夠味! 點酒精飲品佐餐時加點一份當下酒菜(很可以)

天然野菇黑松露海鮮義大利麵

(附100元以下飲料/超過需補差額)也可加價加點今日湯品$70元或酥皮濃湯90元

【95Cafe&Bistro】早午餐/咖啡/義式料理/餐酒館

賣的燉飯、義大利麵作法均偏向正統義料烹調方式so義大利麵和坊間(改良式連鎖義式餐廳)那種出餐時含很多醬汁(義大利麵)不同

這份義大利麵有醬香味炒進麵條內(濕潤度)恰恰好

不會過乾也不會太濕、每根麵條都有巴附松露醬與海鮮(鮮)滋味

海鮮(鮮甜入味)

白蝦 一樣貼心的先剝去蝦身蝦殼再煎

熟度嘟嘟好(不會煎太老) 吃的到彈牙蝦肉與橄欖油香煎後蝦香味，蝦頭之蝦膏香氣十足

吃義大利麵 別忘了邊吃邊攪拌、邊攪拌邊吃

吃到最後濃郁(松露醬)精華香氣更迷人

盤底濃郁松露醬別浪費!

盤內附餐有兩片烤法式麵包(原味這片)可以留到最後(吃完義大利麵條)再將盤子裡的松露醬精華，塗抹麵包上細細品味

好香好好吃

這家【95Cafe&Bistro】酒類品項14:00~17:00每杯半價優惠

(白天微醺)划算捏(好像打5折後、午茶酒飲結帳時/無再打9折？我不確定？!)請您現場再詢問確認一下

開車不喝酒、喝酒不開車(未成年勿飲酒)

與家人餐聚、氣氛好、心情好! 想小酌(不常微醺的我)又擔心調酒酒精濃度太濃

後來店長推薦小紫這杯~不在MENU內的隱藏版(今日特調) 店長隨機客製調製的雞尾酒

點套餐(附餐飲品)竟然也可以點酒精飲品(補差額)! 來吃晚餐點餐單已先折100元=$200元/杯，等等結帳時(加官方LINE好友)還可以再打9折

這杯以琴酒為基底、入口帶著果香

(酒精%數不高) 尾韻甜甜的很順口，好適合女生喝

除了酒單內的大吟釀、葡萄酒、Beer生啤、龍舌蘭、萊姆酒、白蘭地、琴酒、威士忌、伏特加(調酒)...多元酒精飲品外，您也可以和小紫一樣點(今日特調) 品飲

小弟點了一份紐約客頂級牛排請大仁哥吃

點主餐/套餐均(附100元以下飲料/超過需補差額)也可加價加點今日湯品$70元或酥皮濃湯90元

排餐有附烤香蒜軟法麵包+薯泥+油醋沙拉

通常紐約客牛排口感介於菲力與肋眼之間屬油質含量中等帶著少許結締組織略帶嚼勁

但~這份紐約客排餐肉質超~軟嫩!

給人一種吃舒肥牛排錯覺! 餐後我超好奇的走到吧檯詢問店長(這不是舒肥料理)主廚以其秘密烹調方式讓紐約客牛排入口軟嫩、細嚼還能品嚐到肉香

牛排可沾佐盤內岩鹽或搭炸香蒜佐食

我蠻喜歡這家的油醋沙拉風味! 哥把他的沙拉全給小紫吃!

細看~除了淋特調巴蕯米克油醋醬! 沙拉內還會加堅果碎，吃沙拉時帶著堅果香氣(微酸微甜爽口開胃)我好愛

店長推薦新飲品 水蜜桃接骨木氣泡飲

這杯套餐飲品補30元差額 ( 原價130元 )

無酒精氣泡飲特調融合接骨木花淡香與水蜜桃果香又有熱帶水果香韻像在喝水果風味汽水、甜而不膩

午魚一夜干 這盤飾有創意!

盤內一邊灑滿椒鹽粉、另一邊灑辣椒粉

午魚一夜干看起來比較像是使用水蒸烤爐烤製？

保有魚肉水份!(下圖)夾食前可看到魚肉釋放出來的魚油

擠一點檸檬汁提味

肉質濕潤細緻 單吃吃的到午魚肉香! 沾佐椒鹽更涮嘴

辣味墨西哥雞披薩

厚皮披薩與薄脆披薩~我特愛『薄脆口感』

小弟真懂姐~請吃飯點的都是我愛吃的餐食

pizza外圍餅皮薄脆香、內部餅皮口感軟中帶脆

雞肉丁醃漬的很入味! 咬食到墨西哥辣椒時! 辣感十足! 整盤一下下就吃光啦!

【95Cafe&Bistro】咖啡好像也很厲害!

這兒也有賣自有品牌精品咖啡豆及濾掛咖啡禮盒、自喝送禮倆相宜

洗手間~乾淨

【95Cafe&Bistro】MENU

2024-1月拍攝。避免未來店家菜單內容or價格更新(僅供參考)請以 餐廳粉專 or現場菜單為準!

早午餐、沙拉、前菜menu

義大利麵menu

燉飯menu

手工薄脆披薩menu

主餐(排餐)、串燒、炸物menu

酒精飲品menu (未成年勿飲酒，喝酒不酒駕、安全有保障)

酒精飲品menu (未成年勿飲酒，喝酒不酒駕、安全有保障)

酒精飲品menu (未成年勿飲酒，喝酒不酒駕、安全有保障)

茶飲menu

氣泡飲menu

花果茶menu

咖啡menu

精品手沖淺焙咖啡/咖啡豆menu

餐後心得: 在海線鄉下地方! 這家複合式95咖啡餐酒館價格與平價義式餐廳相比略貴一點點! 細細品味~可以吃出主廚與經營者對食材的嚴選與用心! 許多原料都是選用義大利進口(成本較高)每道料理都很夠味! 新鮮度、香氣與視覺(色香味)兼具。

環境舒適~還有一區半開放座位區(可包區)

多人聚餐、慶生、節日用餐會想再回訪

(用餐不限時/有插座)洽公久談沒問題!

喜歡小酌者(14:00~17:00)酒精飲品半價cp值棒棒!

加入店家官方LINE好友結帳餐費打9折，每消費400元還可集1點(集5點)就可兌換美味餐食(很可以)

二訪(晚餐)小弟請客(紫弟)有先加店家官方LINE好友(餐後結帳時)餐費打9折

除了付現、也可LINE Pay

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