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桃園市八德區桃園鶯歌美食｜桃鶯生炒羊肉～晚上才營業的羊肉料理，獨吞羊肉爐一個人也能享用，晚餐宵夜吃起來

2024-02-22 15:30:06 麥的小窩 人氣：108
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窩客好文

麥的小窩

發表篇數：764篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 八德區

造訪商家：桃鶯生炒羊肉
place桃園市八德區桃鶯路125號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃鶯生炒羊肉位在熱鬧的桃鶯路上，鄰近桃園、鶯歌、八德

晚上17:00開始營業到凌晨一點

有羊肉炒麵、羊肉燴飯、生炒羊肉、個人羊肉爐等等

是鶯歌羊肉、鶯歌宵夜的好選擇

 

【目錄索引】

‧桃鶯生炒羊肉-環境介紹

‧桃鶯生炒羊肉-菜單

‧桃鶯生炒羊肉-餐點介紹

‧桃鶯生炒羊肉-店家資訊

 

以白色為底的招牌，佇立在車水馬龍的街道上非常顯眼

 

不時可以看到外帶、內用還有Foodpanda來取餐的人潮

每份餐點皆現點現做

如擔心等候太久，可先撥打電話 03-363 4700 訂購

 

料理區設在入口處，可以看到料理的過程

尤其大火快炒看起來非常吸睛

且站在旁邊就能聞到撲鼻而來的香氣

 

 

觀賞料理過程

 

【桃鶯生炒羊肉-環境介紹】

內用空間燈光明亮，桌上都有表示大大的桌號

冰箱也有提供飲品可以選購

很多人喜歡吃飯配飲料，像男友就拿了一瓶來喝

 

自助區提供餐具、醬料

如果外帶的人，也有提供夾鍊袋可以裝醬料

 

光醬料就有三種

 

豆腐乳有分不辣跟辣的，不過以我敢吃辣的人來說，辣豆腐乳吃起來不會太辣

想吃點辣但不敢吃太辣的人可以嘗試看看

另外還有提供辣椒醬，光用看的就覺得香氣十足

吃起來不是那種辣到不好入口的，而且很溫和、辣中帶有香氣的辣椒醬

 

【桃鶯生炒羊肉-菜單】

桃鶯生炒羊肉菜單

菜單分為內用及外帶，用顏色區分

內用記得填寫桌號

 

【桃鶯生炒羊肉-餐點介紹】

▲羊肉炒麵 80元

 

麵條軟硬度適中且每條麵條都有吸收到湯汁的味道，吃起來都蠻夠味的

除了羊肉片外還加入青菜，有肉有菜非常均衡

雖然有加辣且香氣十足，但因為辣椒醬太香了，還是忍不住搭配著辣椒醬一塊吃

吃起來味道更有層次

連大妹女兒也非常認同，一起吃起來

 

▲麻油羊肉 130元

 

麻油羊肉不是用麻油去煸薑片，而是加入非常大量的薑絲

小麥最喜歡羊肉片配著薑絲一塊入口，多了薑絲的香氣及口感，吃起來味道更豐富

羊肉口感鮮嫩又富有嚼勁還有著麻油的香氣

尤其冷冷的天吃麻油真的很暖身

 

▲生炒羊肉 130元

 

青菜以川燙方式鋪盤

大火快炒的羊肉加入蒜末、辣椒末、沙茶等調味，很夠味且帶有鑊氣

羊肉肉質軟嫩Q彈，配上爽口的青菜，濃郁中帶有爽口的風味

吃起來很ㄕㄨㄚˋ嘴，讓人一口接一口

 

▲羊肉燴飯 80元

 

羊肉片裹上帶有沙茶風味的醬汁，口感脆彈鮮嫩且吃起來很有味道

而且完全不會有羊肉的腥羶味

 

羊肉加上青菜拌炒後勾芡

濃稠的醬汁巴附在白飯上，鹹香美味

 

▲羊肉湯 80元

羊肉湯裡的是羊肉片，而且肉片不會破碎

可以吃到鮮嫩又帶有咬勁的羊肉片

 

湯頭散發著淡淡的中藥香，加入薑絲提味

冷冷的天氣喝上一碗，暖胃又暖身

 

▲獨吞的羊肉爐 180元

 

找不到人一起吃羊肉爐嗎？桃鶯生炒羊肉推出獨吞羊肉爐

讓晚餐、宵夜時，一個人也能享受羊肉爐的美味

或是邊緣人也不用擔心一個人無法品嘗羊肉爐

裡面還加入豆皮、玉米筍、餃類及高麗菜

可說是迷你版的羊肉爐

 

使用的是羊排，帶骨但肉滿大塊的

且肉質雖然保有咬勁但肉質嫩口

 

湯頭跟羊肉湯的不太一樣

中藥味沒那麼濃郁，喝起來溫潤順口

高麗菜吸收到湯汁的精華，吃起來帶點脆口還很有味道

 

桃鶯生炒羊肉餐點美味，份量也符合它的價位

想吃麵、吃飯、喝湯都有，冷冷的天氣喝上一口湯好舒服

平實的價位，隨時想吃都不傷荷包

 

【桃鶯生炒羊肉-店家資訊】

店名：桃鶯生炒羊肉

地址：桃園市八德區大明里桃鶯路125號

電話：03-363 4700

營業時間：17:00~凌晨01:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100090014615624

 

 
 
 

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