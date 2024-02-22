說到新竹秘境景點，有著上帝部落稱號的司馬庫斯絕對榜上有名，去過的人直呼一輩子一定要去過一趟！一年四季都有不同景緻的司馬庫斯，讓許多到訪過的旅人們想再次回味，想要上山感受司馬庫斯之美嗎？本篇司馬庫斯懶人包帶大家一次弄懂交通管制、2024櫻花季時間、部落小木屋以及司馬庫斯周邊民宿、露營區，快來看看吧！

司馬庫斯櫻花季來囉！ 2024司馬庫斯櫻花季 時間：2024/2/10(六)~ 3/10(日)，共計30天

2024司馬庫斯櫻花季 訂房日：訂房於2023/10/2(一) 早上09:00 開放電話預訂

2024年1~3月其餘假日時間則於2023/11/13(一)上午09:00開放。

2024年櫻花季房價(不分平、假日)：恩典屋套房：4000 /間、恩典屋賞櫻套房：6000 /間、喜樂屋套房：4000 /間、喜樂屋小套房：3000 /間、佳美屋雅房：2300 /間、迦南雙人套房：5500 /間、迦南四人套房：8000 /間 訂房請一律撥打訂房專線： 03-5847688 若來電遇到轉接語音，請務必要依照指示按 9 由總機為您服務

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司馬庫斯櫻花季攻略

司馬庫斯部落位於新竹縣尖石鄉玉峰村，想親臨朝聖司馬庫斯賞櫻花其實不太容易，目前僅能自駕前往，該區域交通路段也經常有交通管制，從內灣至司馬庫斯的車程約60公里，一般小客車約需花費2.5至3個小時。

2024櫻花季通行證申請

近年司馬庫斯已取消入山管制了，民眾不需申請登記入山證，隨時都能進出。不過因為雪季、櫻花季期間觀賞人數眾多，部分聯外道路路況和承載量有進行限量管制，所以建議行前先至司馬庫斯官方網站查看最新交通路況資訊再行前往。

2024櫻花季交通管制

管制期間 2024/ 2/10~3/10 查驗地點 泰崗往司馬庫斯岔路口下方200公尺處 (竹 60 線 39 公里處) 管制路段 司馬庫斯產業道路

(竹 60 線 39K 起，即泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段) 管制措施 外來車輛於上述期間僅能憑通行證進入司馬庫斯部落，無通行證者一律不得進入司馬庫斯產業道路 總量上限 汽車限定50台、機車100台 夜間淨場 2024/2/10-3/10每晚8時至次日清晨6時部落停止開放，除當日住宿、露營遊客及工作人員外，部落園區夜間一律清場。

加滿油後再入山

前往司馬庫斯前，請記得在尖石鄉加油站加滿油再上山，這裡是竹60鄉道最後一處加油站，後續來回超過120公里的山路完全沒有加油站喔。

產業道路路況差

然而司馬庫斯的路況會是最大的挑戰！在進入司馬庫斯前的產業道路，路面狹窄、坡度陡、坑洞大、髮夾彎多，一路上只能用「驚險連連」來形容。如果是駕駛一般小轎車，開過坑洞時很容易會敲擊底盤。而騎乘摩托車前往的話，則要留意地上砂石很多，一不小心就會滑倒。另外有多段陡坡，車況不好的話可能會上不去。

停車與收費

抵達司馬庫斯後可直接把車開進去，在部落內有兩處主要停車場，一處是進入部落大門後的部落廣場，另一處則是神木步道入口處的停車場。停車費則是汽車每次$100元，機車免費。

推薦優惠：

2024司馬庫斯櫻花季時間



司馬庫斯

2024櫻花季期間 2024/2/10(六)~3/10(日) 開放時間 上山時間：12:40前或15:00後

下山時間：14:00前或16:20後 地點 新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號 入園費用 $200/人 最新花況 司馬庫斯即時花況

來到司馬庫斯不只有紅檜巨木群，還有多達2000株以上的櫻花林，司馬庫斯上的櫻花種類包含台灣原生種的「霧社山櫻花」、「緋寒櫻」及日本品種等高達10種以上。

司馬庫斯賞櫻花景點

來到司馬庫斯賞櫻花大致有4個推薦賞櫻地點：

「迎賓大門」旁的昭和櫻 「巨木登山口停車場」周邊的櫻花林 登山步道 2 公里處左右的「櫻花隧道」 最後是隱藏在千年紅檜的司馬庫斯巨木群。

在1,500公尺高海拔的櫻花景色完全不同於平地的櫻花，雖位處遙遠，但賞到美景的當下絕對能把沿途跋涉的疲憊感都拋在腦後，記得要提早出發喔！

司馬庫斯【 上帝的部落】

有不少人都聽過司馬庫斯，卻沒有親眼見證它的真面目，只知道它很美，在深山中。司馬庫斯位於新竹縣尖石鄉玉峰村，海拔高度約1,500公尺，是一個泰雅族部落。因為位處深山，在早期沒有電力供應時而遺世獨立，因此有黑色部落之稱；也因高海拔的地形，長年與世隔絕，而有了上帝的部落之名。

直至今日，司馬庫斯仍保有許多傳統文化，其中最聞名的紅檜巨林更是吸引許多人前往朝聖，司馬庫斯部落結合當地巨木群生態、司立富瀑布與山川地景風貌，打造一處自然環境和人文風光的絕美的秘境。

司馬庫斯神木群

司馬庫斯步道，與鄰近的鎮西堡神木群步道齊名，同樣都擁有巨大的千年紅檜木群，同樣都令人嘆為觀止的巨木原林。司馬庫斯神木群中最大的一棵是老爺神木，樹齡約有2,500年，依然生氣勃勃地矗立於森林之中。如果你是大自然愛好者，絕對會被充滿生命力的美景所觸動。

司立富瀑布

除了巨木群，位在巨木登山口前100公尺處的【司立富瀑布】也是當地相當知名的景點，行經稜線處視野遼闊，欣賞遠山層疊，續穿過幽幽小徑、木梯、竹橋，不用30分鐘就能抵達瀑布，夏季時雨量豐沛，氣勢磅礡，旱季時絹絹細流，高雅秀麗，秋季時楓香、山漆等紅葉植物把森林染成五彩繽紛，令人美不勝收。

司馬庫斯住宿

司馬庫斯小木屋群

連結 地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯 相關網站：請點 訂房電話：03 584 7688、03 584 7687

司馬庫斯原為與世隔絕的泰雅部落，因道路的開通、觀光人潮湧入，族人之間開始產生了許多利益衝突，因此於2001年建立共同經營的架構、成立部落議會，希望以集體力量為基礎，實踐土地共有、合作共生的價值。為因應觀光需求而生，在部落中建造了小木屋：迦南小木屋、恩典屋、喜樂屋、伯特利屋、佳美屋，有套房亦有雅房，各式房型提供遊客選擇，餐點部分也是共同經營的模式，提供午、晚餐的套餐及合菜，因著部落裡住宿有限，所以統一由當地旅客服務中心負責訂房。

司馬庫斯 迦南小木屋

房型：景觀套房 房價參考：4,000~7,000元 住宿評價：Google 4.4

迦南小木屋是司馬庫斯部落區內種類最多、房間數也最多的木屋區，小木屋依照設計分為傳統、長屋及美式三種風格，皆為套房，有兩人至四人的房型選擇，乾溼分離的衛浴、電視MOD等齊全的備品，以及景致優美的觀景台是每一個房型都有的基本配備，原木打造的木屋，室內木頭清香宜人、房間乾淨整潔，絕對是來司馬庫斯旅遊之首選住宿。

司馬庫斯 喜樂屋

房型：套房 房價參考：2,125~3,500元 住宿評價：Google 3.9

喜樂屋是兩層樓、套房形式的小木屋區，都為雙人套房，分為一大床、兩小床以及小型套房等三種選擇，小型套房為兩小床的配置，無電視及乾濕分離的衛浴，每間房間也是擁有獨立的觀景台，以及大面積的落地窗，輕鬆享受自然美景不是問題。

司馬庫斯 伯特利屋

房型：雅房 房價參考：假日：$1,800；平日：$1,530 住宿評價：Google 4.0

伯特利屋提供的房型只有一種，兩小床的二人雅房共10間，絕對是入住司馬庫斯最平價的享受，兩千元不到的精緻雙人雅房，擁有好睡的床鋪、基本的備品，乾淨整潔的公共衛浴空間，互不打擾的雙床設計、節省空間的公共衛浴，是與朋友探訪山林的超高CP值的住宿好選擇。

來不急訂到司馬庫斯住宿或第一次到司馬庫斯的你也不用擔心！ 精選推出【】邀您一同單日來回體驗上帝的部落！ 還有專為懶人設計的【 】包含用餐、住宿、交通、代辦申請入山許可，還有高山嚮導帶領等，非常方便又能深度造訪。 你準備好了嗎？來一趟沈浸式秘境之旅，一次走訪吧！

司馬庫斯周邊住宿

因司馬庫斯緊鄰桃園拉拉山、新竹尖石，最後推薦幾間司馬庫斯周邊住宿給大家參考。

雲山房cloudvilla

雲山房，位於拉拉山上巴陵觀景台不遠處，是司馬庫斯的民宿首選清單之一，以Villa自居打造，走上露臺，看著山嵐雲海映入眼簾，每一呼吸都令人神通體舒暢！大片開窗，讓陽光美景帶入室內，入夜還有獨享的滿天星斗可以欣賞，房間類型多元、早餐豐盛，超適合全家人的家庭旅遊。

崗好山莊

地圖連結) 住宿地址：313新竹縣尖石鄉泰崗48-2號( 連絡電話：0908 273 191 住宿評價：booking.com 8.8分 房價參考：2,381~4,000元 （）

崗好山莊，位於泰崗部落，是離司馬庫斯最近的部落，是通往司馬庫斯的最佳休息點，絕美的山景與雲海星空，是崗好山莊寶貴的禮物。每間房間皆有對外窗和陽台，視野遼闊，房間簡單而乾淨整潔。民宿供應自助式早餐，老闆友善熱情，是交通方便的首選休息站。

36號農場

地圖連結) 住宿地址：336桃園市復興區巴崚33之5號( 連結 連絡電話：03 391 2585 相關網站：請點 住宿評價：Agoda 8.8分 房價參考：3,039～5,299元

36號農場，位於桃園拉拉山上，被大片的吉野櫻以及千年巨木群包圍，極簡的小木屋群，擁有濃厚的原民風情，原木打造的木屋，設有超大面觀景窗，即使躺在床上也能享受眼前的綠樹鳥群、欣賞遠方群山雲海，此外36號農場的早餐和無菜單料理的晚餐，在網友評價中美評不斷喔，絕對值得嚐一嚐！

會來尖石渡假村

地圖連結) 住宿地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村3鄰177-1號。( 連絡電話：03 584 1000 連結 相關網站：請點 住宿評價：Agoda 8.1分、booking.com 8.2分 房價參考：2,944~5,686元 （｜）

會來尖石渡假村，鄰近內灣老街大約5分鐘車程，青翠山林及櫻花群樹包圍的會來尖石溫泉渡假村，擁有許多得天獨厚的大自然美景，渡假村使用尖石地區的碳酸泉，打造南洋風情的SPA區、親子戲水區、溫泉區、湯屋區，還設有獨特的溫泉魚池，民宿區或是別墅區都被泉山環繞，是結合美景與溫泉的超頂級住宿享受，更是造訪內灣及司馬庫斯最佳的住宿選擇。

司馬庫斯舊部落營地

地圖連結) 住宿地址：313新竹縣尖石鄉( 連絡電話：0928 070 786 連結 相關網站：請點 住宿評價：Google 4.3 房價參考：每帳1,200元

舊部落露營地距離司馬庫斯部落約十分鐘車程，在司馬庫斯舊部落營地裡，除了公共設施外，其餘並不供電，雖然有許些不便，但也能回歸天然，更能用心的享受大自然的餽贈，絕美的山景、雲海與樹群，每一口呼吸都能感受到司馬庫斯最原始的氣息，由營區前往司馬庫斯巨木群，來回約三個小時。

司馬庫斯達宴露營區

地圖連結) 住宿地址：313新竹縣尖石鄉24號( 連結 相關網站：請點 連絡電話：0978 980 142 住宿評價：Google 3.9 房價參考：每帳1,200元

鄰近司馬庫斯舊部落露營地的達宴露營區，四周景致宜人、坐享超美的無死角星空，是賞櫻、賞楓的絕美秘境。達宴露營區擁有寬敞舒適的大草皮、24小時供應熱水，因應季節按時供電，從露營區步行至神木區登山口只需2.5K，是快速抵達祕境的絕佳住宿點。