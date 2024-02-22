彰化肉圓這家肉圓壽可以算是赫赫有名，肉圓壽算是二林的超有名老店了，尤其加上千千進食中的影片加持，一整個就是紅到一個不行，吸引不少人特地跑來二林吃肉圓，肉圓壽究竟有什麼魅力？一起來去看看吧！

肉圓壽｜交通方式&停車資訊

肉圓壽是二林在地的創始老店已經傳承到第三代，至今已經超過60年，肉圓壽就位於二林的菜市場內，附近不太有地方停車，可能要稍微找一下，攤位也不大小小的，但很多人來外帶

肉圓壽｜菜單價目表

肉圓壽主打的就是肉圓，一粒肉圓50元，相較彰化其他肉圓不算太便宜，另外還有賣豬血湯、竹筍湯，湯類就很便宜，一碗竟然只要20元

肉圓壽的肉圓作法類似阿三肉圓， 是用先蒸後炸的方式，這也是彰化肉圓的傳統做法，肉圓壽的肉圓很大一顆，邊炸老闆娘還會邊擠油，讓多餘的油瀝掉，反覆在油鍋裡翻滾，這樣炸出來的肉圓才會酥，而且看得出來肉圓壽的油很乾淨

肉圓壽｜肉圓、竹筍湯

點了一個肉圓跟竹筍湯，肉圓壽的肉圓真的是份量感十足！拿在手上真的很重，老闆娘事先已經先把肉圓剪開，酥炸的肉圓還冒著熱氣，上面是特製的醬料

肉圓的皮算薄的那種，炸過之後超酥，但裡面還保有肉圓的Q勁，內餡滿滿筍角和豬肉條，搭配橘色的微甜醬料，真的很強誒！重點是他還很大一顆喔

皮都吃完了，下面還剩下好多筍角，料太豐富了啦

竹筍湯，滿滿的筍子賣20元，沒什麼好挑惕的，湯頭非常甘甜清爽，裡面還加了一點油蔥提味，搭配肉圓剛剛好

肉圓壽應該是目前吃過最酥的肉圓，目前榮登第一酥脆肉圓的寶座，然後內餡真的非常優秀，那個筍多到一個不行，每一口都能連皮帶料一起吃，真的舒服，老實說，為了肉圓壽，我會特地彎進來二林唷！

肉圓壽

地址：彰化縣二林鎮中山路119號

電話：04 896 7247

營業時間：07:00–18:30

店家/景點資訊

店家名稱：肉圓壽

所在地址：臺灣彰化縣二林鎮中山路119號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:00-18:30

店家電話：04 896 7247

評價：★★★★★





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