N次來訪的苗栗美食 棗莊古藝庭園膳坊是吃客家菜，菜色豐富好吃可以往下看介紹，這次來到棗莊最大不同之處，就是增設了兒童電動車、沙坑、釣魚設備，環境上一直在做改善，很適合苗栗親子旅遊安排的餐廳喔！

隔壁有一間親子民宿也很推薦大家來住看看，有專屬兒童賽道，室內外都有得玩！我們有來住過，包棟可以煮火鍋吃！午餐就直接訂棗莊，走過去就到了，真的是有夠近。

My Home 51-6民宿 看這裡

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提供免費停車場，分為第一、二、三停車場。

停車場位置就在棗莊旁空地。

近期回訪發現遊戲區有很大的改變，誠實商店也不見了！

原先的可愛動物區減少了，免費的兒童遊樂設備反而變多！

設施都是免費的，大家更要愛惜老闆的用心唷！

沙坑依舊存在，還是可以來玩沙唷！

兒童釣魚池

有釣魚池耶！等待用餐的時間，就能來這釣釣魚，大家都釣了一大桶。

小小孩也能玩唷！

洗手間、座位區。

可愛咕咕雞與笑笑羊

可愛動物當天看見的是雞、羊。

動物減少的同時，環境也變得更乾淨。

兒童電動車

增設兒童電動車，有火車、機車、跑車、汪汪隊車。

同時也多了管理人在現場指揮，小朋友多就依序排隊，一人開一圈；回來再繼續排隊。

火車可以搭三位小朋友，一起玩更開心。

波浪車

波浪車好玩耶！對於小小孩來說很有趣呀！

玩好後，還要記得把車車放回起點唷！

這次去也幫大家更新了菜單。不知道怎麼點就看排行榜吧！

招牌的脆皮豬腳、梅干扣肉是我們家必點菜色。

吃素的朋友也有適合的菜色。

合菜絕對是人多的好選擇，不用動腦。哈哈哈哈

住址： 苗栗縣公館鄉福星村館義路43之6號

電話：037-239-088，037-239-108

供餐時間：

週一至週五 ：午餐11：00-PM14：00 /晚餐17：00-19：00

例假日：午餐11：00-PM14：30 /晚餐17：00-19：30

官網

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棗莊 古藝庭園膳坊 2020環境新增照片

棗莊一旁綠油油一片，環境相當舒服！

小商店前潺潺流水，往日都能看見有人在這泡腳！苓苓與小章魚正開心的潑水玩耍！

小動物區依舊在這等著我們，開放時間為早上10：30

這次來還增設了沙坑區，相當大的沙坑，上方還貼心設置遮陽棚！

這是什麼呢？原來這間小屋也是新設置的，叫做【誠實商店】，顧名思義就是小屋中販售的商品，考驗著大家的誠實與良心！有點替老闆擔心？

販售的商品都是兒童玩具，物品上面都有標價，中間是投幣箱喔！

餵食小動物很受孩子們喜愛！





宥希好勇敢！小章魚這個年紀時，對於餵小動物還會害怕，宥希超厲害！





棗莊古藝庭園膳坊 二訪記錄

這次家族旅遊首選第一站，選擇可以讓小朋友開心玩，也能享用美味午餐的好所在，這次已經是第三次來棗莊，對於招牌菜也略知一二，點菜當然兩三下就能解決。吃到都變內行了。哈哈！

線上看菜單



專以紅棗為主，紅棗入菜、泡茶、紅棗飯感覺就好養生。



以往都是平日來，這次假日來好熱鬧阿！



可愛動物區入口處



帶小孩來這真是好選擇，如果沒訂位，等候時間就可以來這跟小動物互動，小孩都很愛餵食小動物。



開放空間確實比較沒臭味。



羊咩咩請我幫他拍特寫



一旁就有賣餵養飼料



大人、小孩都很享受此刻時光

可愛動物區影片





餵食的好認真



一開始還會怕，跟著小姊姊們就不怕了！



咕咕雞的家



好久沒這麼近距離看到公雞



哇！你要減肥了吧？



因為是假日的關係，還沒中午動物區就好多人，這些可愛動物應該肚子很撐才對！



大家都拼命餵養



本旅遊團駐團三朵花，豔陽下最芬芳、美麗的花朵。



餵食動物完，別忘了洗洗手唷！



這應該是假日才有營業的小店！



好有趣的景象，路邊的小溪嗎？水流蠻強的、很冰涼，所以大家都去泡腳了！



我們訂位12：00，就是為了要讓孩子們有時間玩1小時。



準備要開動了！



開了兩桌。可以點桌菜；也可以直接單點，我們當然直接點桌菜，桌菜中很多都是棗莊的拿手好菜。



濃濃古香味



這次點的菜色與之前都差不多，愛吃的總是那幾道！哈哈

2017/11/07更新

棗莊古藝庭園膳坊 一訪美食紀錄

一向很愛吃客家菜的我，對客家菜可是有深厚情感，梅干扣肉、薑絲大腸，這些都不用多說，絕對是經典。居然被我吃到脆皮豬腳！老實說，脆皮豬腳我可是停留在德國豬腳上，感覺沒很期待。天啊!這次真的不同!我不得不說脆皮豬腳真的太好吃了。廢話就不用說太多了，來看菜色！

線上看菜單



看這地圖才知道，老闆生意做很大喔！不但有餐廳，還有很多景點提供大家駐足，由於當天時間也晚了，沒機會去其他地方，是真的可惜了，來日方長，我還會再二訪【棗莊】。



這是第一停車場，再過去一點還有第二停車場，來【棗莊】不用怕沒地方停車



停車場正對面就是餐廳位置，很像民宅，不用怕！走進去就對了



一進去就是櫃台位置，吧台上有許多產品可以買回家吃喔！當然大部分都是與紅棗相關產品。



很有古早氣氛的裝潢，木質系列古色古香



當然空間不只這樣，裡面還有很多位置，因為我們是平日晚上去吃，快接近打烊時間還有這樣人氣，可想而知！正餐時間或是假日，我看應該也是人聲鼎沸，建議還是訂位比較保險，畢竟來到這，沒吃到不是很掃興嗎？



非常有特色的飯，有加紅棗在裏頭，吃的到紅棗特殊香氣，自然甜味，不用怕吃不夠，$20元/人就可以紅棗飯吃到飽。加啦！加啦！後面一堆下飯的菜色，飯不夠可是不行的。



【梅干扣肉+饅頭】$300元，看到這油亮亮的扣肉，你難道不心動嗎？現在的我又餓起來了



這個饅頭好香，光小章魚就嗑掉半顆了



饅頭跟扣肉是一組的喔！說真的，我還沒吃過這樣的組合，有點新鮮。



【薑絲大腸】$230元，細妹阿！好好食。其實有時候配角，總是很有心機的搶當主角，這薑絲就是搶戲！



【油雞】$270元，油雞就是嫩，油香味總是把雞肉提升到更完美



【炒青菜】$120元，來均衡一下



【炸溪蝦】$270元，溪蝦好處是不用剝殼，炸過的溪蝦就是要吃在嘴裡咀嚼時那股”蝦香氣”，順便補一下”甲殼素”



【客家小炒】$230元，很油亮嗎？可是這道菜如果油不夠，還真不好吃，客家小炒絕對是經典客家菜



【梅汁魚排】$290元，看見濃稠的梅汁嗎？已經收乾至濃稠狀才能完整包裹在魚肉上，剛起鍋的炸魚塊裹上濃濃梅汁，不只好吃又開胃



噹噹噹【脆皮豬腳】$490

如果你喜歡吃德國豬腳，那你一定要吃【棗莊】的脆皮豬腳，因為美味上超越太多。又如果你不愛吃豬腳，那你更要吃看看《脆皮豬腳》，這真的是名附其實的“脆皮”，一點也沒豬腥味與肥油感



你看看這個皮能不酥脆嗎？口感上神似烤乳豬的皮，就是那麼好吃





沾上胡椒粉，也很對味

這豬腳已經融化我，吃了前面的饅頭、紅棗飯、飽足感已經滿到喉嚨了，為什麼、為什麼、脆皮豬腳偏偏是最後上?我巴不得掃盤這道，吃不完我還是將豬腳打包回去慢慢嗑，真的好好吃，回味再三阿！

強烈建議真的想去吃，那抓時間就要早點去，我們PM07：00到就已經算太晚，因為也只營業到PM08：00咩，所以還是要遵守遊戲規則，才能當個受歡迎的客人喔！(功課沒做足，PM07：00去是我們的錯。

脆皮豬腳、梅干扣肉有去一定要點喔！不然會搥心肝(2016/12/22)

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