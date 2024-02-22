82年餐酒館｜新竹最有氛圍的絕美餐酒館，高貴不貴異國好滋味，還有免費專業攝影紀錄美好時刻!

新竹最有氛圍的餐酒館就是這家，由兩位82年次表兄弟打造的【82年餐酒館】，挑高舒適的樓中樓用餐空間，一進入店內就能感受奢華高級感，搭配結合異國與在地風味的餐點，無論約會、慶生、聚餐、求婚都非常適合，最特別的是居然還有免費專業攝影服務，幫大家紀錄人生的美好時刻!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【82年餐酒館】位於新竹縣竹北市隘口二路，從新竹高鐵站步行8分鐘即可抵達，開車可停放於高隘停車場(20元/時)和路邊停車格。

▼【82年餐酒館】用餐空間充滿時髦氛圍，以挑高樓中樓的雙層空間，搭配流線型設計展現低調奢華，還能欣賞到美美的火焰壁爐，以2~6人座位為主，提供會議包場、派對、求婚場地租借服務，無論來聚餐或約會都非常合適。

▼【82年餐酒館】吧檯區可以直接面對bartender，欣賞到專業的華麗表演，同時滿足視覺和味覺的雙重享受。

▼【82年餐酒館】還有隱藏版的攝影服務，由專業攝影師為你紀錄美好時刻，還可以現場印成拍立得紀念，就算是包場求婚、派對或會議也適用!

菜單

低消為一人400元

內用均收10%服務費

禁止攜帶外食

自備酒水開瓶費500元/可開二瓶 (一瓶酒水均照二瓶收費500元)

假日(五.六) 用餐時間為120分鐘/後面無候位的情況則不會限制用餐時間

嘔吐清潔費均收3000元

餐點介紹

橙香鴨胸佐焦糖香料紅酒醋💰680元

▼咬下會爆汁的橙香鴨胸佐焦糖香料紅酒醋，將櫻桃鴨胸以低溫舒肥再煎到酥脆，粉嫩肉質口感外脆內柔軟，還能吃到香甜的肉汁，搭配酸甜的紅酒醋醬汁，更加襯托出鴨肉的鮮美。

打拋豬義大利麵💰350元

▼將西式結合泰式的打拋豬肉義大利麵，還沒吃就聞到明顯的香氣，酸辣中有著迷人的香料味，裏頭的豬絞肉更是相當夠味，嚼勁的麵條吸收滿滿精華，涮嘴到不知不覺就會吃光光!

蒜辣海鮮義大利麵💰420元

▼料好實在的蒜辣海鮮義大利麵，入口濃郁的蒜香瞬間襲來，伴隨著海鮮的鹹香海味，吃起來清爽無負擔，海鮮品項給料也很大方，能吃到去殼鮮蝦、蛤蠣和花枝等食材，喜歡海鮮的人一定會滿足!

西班牙蒜味蝦💰360元

▼很喜歡這道西班牙蒜味蝦，蝦子都有貼心事先去殼，蒜香味超級濃超級香，結合了蝦膏鮮味的精華，把軟法麵包沾著吃好銷魂。

82年熟成香料雞翅(小)💰320元

▼中西合併的82年熟成香料雞翅，以台式烤肉醬融合肯瓊香料，烘烤到金黃焦酥的模樣，肉完全不會柴，軟嫩又多汁，鹹中帶辣讓人吮指回味!

青檸海鮮櫛瓜💰360元

▼同樣加入泰式元素的青檸海鮮櫛瓜，以櫛瓜為底搭配各種海鮮，食材吸收了酸V清爽的醬汁，吃起來超級開胃解膩，大愛櫛瓜爽脆多汁的口感，配著逼逼波波的鮭魚卵

地中海鯷魚炒時蔬💰330元

▼地中海鯷魚炒時蔬這道我也很喜歡，以鹹香的鯷魚烘托出時蔬的鮮美，保留了食材原始的風味和水份，很適合點來轉換口味清爽一下~

秋楓💰380元 巨峰葡萄醋氣泡飲 💰180元

▼飲品提供酒精和無酒精的品項，絕對不能錯過它們家的調酒，無論顏值還是口味都很有水準，秋楓這杯結合了鐵觀音茶與琴酒的元素，淡雅茶香瀰漫在口中，還有著蜜桃的酸甜果香，酒感不會太重很順口，如果不能喝酒也可以來一杯葡萄氣泡飲，酸甜巨峰葡萄醋遇上沁涼氣泡，搭餐是個相當不錯的選擇。

用餐心得

想約會吃大餐也不怕荷包大失血，兼具質感和風味的【82年餐酒館】，不只環境讓人感到相當驚豔，餐點的口味和口感也很有水準，推薦大家絕對要試看看它們家的調酒，喝過一次絕對就不會忘記，最重要的是價格比想像中親民許多，不用花大錢就能來場浪漫用餐體驗!

店家資訊

82年餐酒館

粉絲團 : 82年餐酒館 FB

點我線上訂位:https://www.myfunnow.com/zh-tw/funbook/3051527139929/branch?fbclid=IwAR1wmBN8a3LQ65f7XPquXsC_cacTWR1ayfVPGV7DpIguTEu3QnD4SDo9uZQ

電話 : 03-667-2689

地址：新竹縣竹北市隘口二路145號

營業時間：11:30~16:30 / 17：00～02：00(周一休)用餐時間限時120分鐘/ 後面無候位的情況則不會限制用餐時間

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/