侍悟丸迴轉壽司台中米平方店 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

多人坐的位置也都跟知名連鎖壽司差不多，頭上的魚燈籠倒是滿吸睛的

牆上的彩色圓圈都是裝飾的盤子。很有特色

是扭蛋機，我就看兩眼

桌上有說明怎麼使用桌上的東西！請參考~

菜單：

電子菜單 請按我

平板點餐，可以用左下角的箭頭翻頁，整體魚類以鮭魚、紅魽、鮪魚為主，我覺得菜色篇南部口味，比較偏甜的調味

芥末的包裝都很疫情後，單獨包裝。薑絲的話我是覺得還好，我用不到。

菜色：

很喜歡吃生魚片，但是迴轉壽司提供的常為單一品像的刺身，這一家則是把所有的種類都上了。綠色的紫蘇葉是塑膠不能吃

鮪魚軍艦捲，紅通通的鮪魚口感還不錯

鮭魚三味有鮭魚、鮭魚側腹加蘿蔔+鮭魚加鮭魚卵，這一瞬間我真的有覺得這口味好台灣特色

超大干貝剖半擠入蟹膏然後用海苔包起，就是一個海鮮漢堡包。干貝嬌嫩這一款是今天最優！

這款好多家壽司店有做，這一家的話我只能說口味還不錯就是美感少一點

我最喜歡比目魚的油脂感。炙燒後就是海味的豬肉凍口感非常潤滑

選了一個甜點千層蛋糕，可圈可點

我覺得這個奶油還不錯吃。跟全聯的一樣蛋香明顯

侍悟丸迴轉壽司台中米平方店

推薦 指數：3顆星

推薦原因： 魚的種類不多是比較致命傷，壽司現點現做勝在新鮮，調味比較偏南部口味偏甜一點，屬於不同味道的壽司店可以一試。

營業時間：週一~週日11:30~21:00（定休：無，不定休請關注店家官網)

FB： https://www.facebook.com/profile.php?id=100063992145968

官網： https://nantunxiao.tw/

電話：0424652288

地址：407台中市西屯區國安一路168號一 樓



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