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多人坐的位置也都跟知名連鎖壽司差不多，頭上的魚燈籠倒是滿吸睛的
牆上的彩色圓圈都是裝飾的盤子。很有特色
是扭蛋機，我就看兩眼
桌上有說明怎麼使用桌上的東西！請參考~
電子菜單請按我
平板點餐，可以用左下角的箭頭翻頁，整體魚類以鮭魚、紅魽、鮪魚為主，我覺得菜色篇南部口味，比較偏甜的調味
芥末的包裝都很疫情後，單獨包裝。薑絲的話我是覺得還好，我用不到。
很喜歡吃生魚片，但是迴轉壽司提供的常為單一品像的刺身，這一家則是把所有的種類都上了。綠色的紫蘇葉是塑膠不能吃
鮪魚軍艦捲，紅通通的鮪魚口感還不錯
鮭魚三味有鮭魚、鮭魚側腹加蘿蔔+鮭魚加鮭魚卵，這一瞬間我真的有覺得這口味好台灣特色
超大干貝剖半擠入蟹膏然後用海苔包起，就是一個海鮮漢堡包。干貝嬌嫩這一款是今天最優！
這款好多家壽司店有做，這一家的話我只能說口味還不錯就是美感少一點
我最喜歡比目魚的油脂感。炙燒後就是海味的豬肉凍口感非常潤滑
選了一個甜點千層蛋糕，可圈可點
我覺得這個奶油還不錯吃。跟全聯的一樣蛋香明顯
侍悟丸迴轉壽司台中米平方店
推薦指數：3顆星
推薦原因： 魚的種類不多是比較致命傷，壽司現點現做勝在新鮮，調味比較偏南部口味偏甜一點，屬於不同味道的壽司店可以一試。
營業時間：週一~週日11:30~21:00（定休：無，不定休請關注店家官網)
FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063992145968
官網：https://nantunxiao.tw/
電話：0424652288
地址：407台中市西屯區國安一路168號一 樓
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