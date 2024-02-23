臭臭布丁三重店開幕囉～之前在西門，就曾看過這家麻辣鴨血豆腐專賣店，沒想到現在開來三重了，想吃美味的臭臭布丁更方便～

剛開幕不到一週我就來朝聖，超多好康活動真的很划算，而且服務很專業又親切，餐點好吃份量十足，有夠入味我一吃就立刻被圈粉！

超香超多汁臭豆腐、滑嫩好入口鴨血、軟Q老滷肥腸、爽脆蔬菜菇類、超大片豆皮、彈牙貢丸、豬血糕，樣樣都超美味，吃上一鍋就超滿足~

主食加購韓國泡麵、吸滿湯汁超涮嘴～白飯上頭淋點湯汁，帶點微辣頗能刺激食慾！12歲以下小朋友，也有不辣的瓜仔肉燥飯可以享用唷！

湯裏頭加點甜甜的酸菜，喝起來更順口；特製的臭臭布丁辣醬🌶️，拌飯拌麵都好好吃，再加點生辣椒更夠味！最後再喝上一瓶桂花冬瓜，劃下最棒的句點

臭臭布丁三重店位於自強路上，這邊美食真的很超級多，現在又多了臭臭布丁這家好店，這邊就是我心中的美食天堂

臭臭布丁三重店菜單

價格頗划算128元起就有套餐可以享用，副餐有王子麵、白飯、冬粉、韓國拉麵等選擇，愛吃麻辣美食的朋友趕快來吧！

臭臭布丁線上點餐

提供掃碼點餐很方便，不論外帶內用都很方便，用餐尖峰時間也可以提早訂購，節省現場等候的時間喔

臭臭布丁支付

臭臭布丁三重店內用空間很乾淨，不會有異味，感受到老闆很用心打理每個小細節，可能店家自己也有小孩，所以對食安跟衛生格外用心～

臭臭布丁開幕優惠-好康1套餐+10元送鴨血(-3/15) 好康2抽籤最低75折(-2/29)

臭臭布丁三重店好康真的太多了，身為省錢王當然要趁第一波好開來朝聖~我還幸運地抽到折扣籤，打了七五折真的好划算喔~

臭臭布丁優惠-填問券送鴨血兌換券(數量有限)

吃飽後填問券，老闆還送了鴨血的兌換券，下次來又有免費的滑嫩鴨血，可以大快朵頤一番了！

熱騰騰的臭臭布丁端上桌囉！用木質餐盤擺設更加有質感，讓台式小吃變得更高級，光聞這香氣就垂涎三尺

臭臭布丁招牌餐188元 A套餐(大份)

1️⃣臭豆腐+鴨血+老滷肥腸 2️⃣套餐均附時蔬、菇類、豆皮、貢丸、豬血糕 3️⃣辣度最低微辣(可加辣)

這個Ａ套餐份量很足夠，食量比較大的朋友，就推薦點這一個套餐；我還推薦外帶回家跟家人一起享用，晚上立刻就可以加菜！

臭臭布丁超值餐 128元(小份)

1️⃣臭豆腐+鴨血+老滷肥腸 2️⃣套餐均附時蔬、菇類、豆皮、貢丸、豬血糕 3️⃣辣度最低微辣(可加辣)

小資足則可以點超值餐，我個人覺得超值餐的份量也可以吃蠻飽，像我一個人吃一份就頗滿足～

臭豆腐

臭豆腐又臭又香真的好誘人，一口咬下流出滿滿湯汁，非常非常入味，帶點微微辣度真的好開味，讓我食指大動～

裏頭一顆顆小洞洞，裏頭滿滿的湯汁，辣中帶點微微甜度，味道真的太棒了，可汗大叔的私房好手藝，真的完全擄獲我的芳心！

鴨血

臭臭布丁的鴨血很嫩，沒有腥臭味，說實話我平時不太敢吃鴨血，但臭臭布丁三重店的鴨血我卻愛不釋手，相當滑順不會有澀感

口中充滿香料湯汁，帶點微微辣度，持續刺激味蕾，讓我食慾大振，越吃越開胃，完全就是鴨血界的王者！

豆皮

一般的鴨血臭豆腐比較沒有這一味，就是大豆皮，而且一次就放了一大片，完全就是我的菜！

我本來就超愛吃豆皮，每次吃火鍋都要吃爆，沒想到麻辣鴨血店也有加豆皮，真的太對味了，下次回訪除了點套餐外，我還要再單點一份豆皮才過癮

豬血糕

豬血糕軟硬度剛剛好，很奇妙味道沒有腥臭味，反而有股淡淡的甜味，咬起來相當有厚度，帶點微微甜度，相當有飽足感！

貢丸/老滷肥腸

鴨血豆腐怎麼能少了滷大腸呢？肥腸好大塊喔，處理得頗乾淨，Ｑ彈度十足，彷彿在口中熱舞一樣，軟中帶Ｑ完全不怕咬不斷

貢丸彈牙不會粉粉的，感覺得出來是比較高等級，口感比較有肉感，比較紮實，一次就可以吃到兩顆，大小朋友都會超喜歡～

蔬菜/菇類

吃這麼多好料當然不能少了補充蔬菜纖維素，當季的綠色蔬菜爽脆，滷汁除去了蔬菜的土味，油油亮亮吃起來很爽口

金針菇吸收滿滿湯汁，一咬下湯汁就噴出來，帶股菇類的甜味，綜合掉湯頭的辣度，連不愛吃蔬菜的我都把菜吃光光

臭臭布丁湯頭

這個靈魂的湯頭，使用十種香料用心熬煮超過４小時，怪不得湯的色澤呈現琥珀色，清澈見底卻相當夠味～

更奇妙的是完全不會死鹹，喝完也不會口乾舌燥，相當順口～湯頭帶點微微辣度，刺激舌頭上的味蕾，就算天氣很熱也不用擔心會沒食慾

套餐白飯

這是一碗可以把湯喝完的麻辣鴨血，這個湯頭越喝越好喝，淋在白飯上做成湯泡飯也是一級棒！

愛吃辣的朋友還可以再加點獨家風味的臭臭布丁辣醬，讓人不知不覺就把一大碗飯吃個精光～

韓國拉麵 套餐+20

另一個高人氣的副餐就是韓國拉麵，因為麵條比較粗更能吸附臭臭布丁的湯汁，吃起來彈牙又濕潤～

拌上一點辣椒醬、加點特製的私房酸菜，單吃這個韓國泡麵就好爽喔，額頭上就噴出汗珠，好像泡三溫暖一樣刺激ＸＤ

點套餐送12歲以下兒童肉燥飯(內用限定)

吃了大人最愛的麻辣美食後，貼心的臭臭布丁三重店，也設想到了小朋友，只要大人有點任一套餐，

熱情的老闆超大方，大人點套餐就招待12歲以下小朋友一碗肉燥飯(內用限定)，也有提供小朋友的單點蔬菜、韓國拉麵、肉燥冬粉等美食～

這個肉燥肥瘦剛剛好，裡頭還有加了瓜子，吃起來甜甜鹹鹹的，大小朋友都會超喜歡，老闆自己小孩也愛吃，來臭臭布丁能吃得開心又可以很安心！

臭臭布丁酸菜

吃麻辣鴨血豆腐還不要忘了酸菜，臭臭布丁自製的酸菜跟麻辣湯頭超搭，完全是天生一對～

這個酸菜偏甜口，好吃到我還再續碟，不論加入湯頭，或者拌飯拌麵都好搭，不輸給主角的黃金配角獎，一定要頒給這個臭臭布丁的自製酸菜

臭臭布丁辣椒

辣醬拌飯拌麵都好吃，除了辣醬外，還有提供生辣椒，完全是麻辣美食的天堂，愛吃辣的朋友來這邊大開殺戒吧

臭臭布丁辣醬🌶️180 /罐

這個特製臭臭布丁辣醬，直接帶一罐回家準沒錯，拌飯、拌麵、拌青菜、做料理都很棒！

完全就是百搭的好味道，辣得很舒服不會嗆辣，裏頭的豆豉超夠味，這個私房的辣醬來臭臭布丁一定要嚐嚐

桂花冬瓜茶 78元

吃飽後想要甜甜嘴巴，除去口中的味道，三重店獨家的桂花冬瓜茶，就是不二好選擇～

裏頭喝得到桂花顆粒，冬瓜甜蜜蜜超幸福，口中充滿桂花香氣，沒有咖啡因，喝完也不怕睡不著！

這次初訪臭臭布丁三重店相當滿意，我也推薦很多三重朋友去朝聖，三不五時就有各種優惠好康，請大家一定要支持在地好店喔～

可汗大叔 臭臭布丁 三重店 ５大特色

1.知名麻辣鴨血專賣店插旗三重囉！獨特香醇湯頭、入味臭豆腐鴨血、特製甜口酸菜、私房辣椒醬，超有特色台式小吃，外送平台也訂得到，愛吃美食的三重人千萬別錯過！

2.份量十足用料不手軟，超香臭豆腐、鴨血滑嫩好入口、軟Q老滷肥腸、爽脆蔬菜菇類、超大片豆皮、彈牙貢丸、豬血糕，樣樣都超美味，吃上一鍋就超滿足~

3.彈牙的韓國泡麵、吸滿湯汁超涮嘴～白飯上頭淋點湯汁，帶點微辣頗能刺激食慾！12歲以下小朋友，也有不辣的瓜仔肉燥飯，免費請小朋友享用(內用限定)！超友善的店家，全家大小都會喜歡

4.十種香料熬煮超過４小時的湯頭，喝起來帶點微辣很順口，這是一碗可以把湯喝完的麻辣鴨血，湯頭真的一級棒，搭配特別自製的酸菜更是人間美味！

5.新開幕4大好康活動賺不完，好康1套餐+10元送鴨血、好康2消費抽籤最低75折、好康3免費肉燥飯送12歲小朋友(內用限定)、好康4填問券送鴨血券等不定期推出（實際優惠以現場為主）

💭店家資訊 可汗大叔 臭臭布丁 三重店

🏠地址: 新北市三重區自強路一段139號

🚌交通: 自強路上/近公車長壽西街口

☎️電話: (02)8985-1315

⏰時間: 1600-2030

😪公休: 週一公休、公休日參考IG

💰消費: 現金、街口、外送平台

👛粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=61556824794042&mibextid=LQQJ4d

💬IG: https://www.instagram.com/khan.pudding241/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406863001

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