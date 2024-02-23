搗壺DAOHU DAY是位於新竹竹北的豆腐奶茶手搖店，主打豆腐嚼料及厚豆乳飲品



聽過飲料店賣豆腐的嗎？這間竹北的飲料店不只賣豆腐，還把厚豆乳做成手搖，豆腐嚼料跟豆腐甜點豆香十足，口感絲滑綿密；獨家的厚豆乳飲品與市面豆漿不同，超濃超好喝~



搗壺DAOHUDAY豆腐奶茶專門店還提供外送服務，竹北、竹科的朋友千萬別錯過，天然純粹的下午茶飲料！

◆ 關於搗壺DAOHU DAY｜豆腐奶茶專門店

位於竹北嗑肉石鍋旁邊、鄰近台元科技園區、AI智慧園區的【搗壺DAOHU DAY｜豆腐奶茶專門店】2024.01月全新開幕，店面裝潢清新明亮，圓角的收邊呼應著豆腐光滑與細緻，如同品牌初衷「微微傾倒的茶壺倒出純粹、天然的飲品」。而搗壺更是豆腐的台語諧音，採用天然原物料，嚼料及甜點都堅持手作，讓每一份純手工製作豆腐融入嚴選茶湯，一壺天然純粹的飲料誕生。

搗壺DAOHU DAY｜豆腐奶茶專門店菜單

搗壺主要有四大系列：搗壺獨家系列、原茶系列、奶蓋系列、那堤系列。不管是鮮奶茶控、奶蓋控、豆乳控還是純茶控，都能滿足需求。每杯飲品都是店家精心研發，提供天然、純粹、豐富的手搖飲。搗壺更提供滿額外送的服務，若有大量訂單的需求都能LINE官方或致電洽詢。

◆ 搗壺獨家系列

搗壺獨家系列包含搗壺那堤、厚豆乳系列。小編特別推薦搗壺獨家系列的厚豆乳系列，他們的現煮濃豆漿與市售豆漿不同，採用整顆黃豆製作而成，類似綠豆沙牛奶的口感卻不會有濃烈的沙沙感，口感濃郁豆香十足，更能保留完整的營養價值。

(搗壺的厚豆乳系列-圖片取至店家)

四種口味都很好喝，私心最喜歡芝麻厚豆乳，芝麻香跟豆香融合的非常好！

(芝麻厚豆乳-圖片取至店家)

而搗壺那堤系列是店家的三種風味那堤（可可、抹茶、芝麻）+獨家豆腐嚼料，搗壺那堤的「搗壺」是店家獨家手工製作的豆腐嚼料，吃起來綿密扎實，不像豆花那麼容易散。豆香味十足，經與店家確認，他們是真的用濃豆漿手工作而成的，難怪豆味這麼濃郁！店家對於原物料完全沒在手軟的，三種風味都超~濃！而且可可居然是用Hershey's的，抹茶則是用日式正宗抹茶粉，用料確實都很實在呢！

(手作搗壺嚼料-圖片取至店家)

私心最喜歡抹茶搗壺那堤，店家表示是用日式正宗抹茶粉調製而成的，真的沒喝過手搖店這麼抹的拉~~~

(抹茶搗壺那堤-圖片取至店家)

◆ 原茶系列

店家的原茶系列包含了四種純茶：萃嶺烏龍是淺焙烏龍，使用台灣高山茶菁，口感清爽，喝了會回甘，是小編最愛的純茶；墨岳烏龍的茶種是觀音烏龍，重焙烏龍讓整個茶香氣厚重；金穗綠茶茶性自然清新且活性爽口，尾韻帶著淡淡米香；日曦紅茶喝起來很清香順口，雖然平凡卻讓人不知不覺上癮 🤣

(搗壺原茶系列-圖片取至店家)

◆ 奶蓋系列

搗壺有兩種奶蓋，一種是原味的岩鹽奶蓋，超香超濃郁的鹹奶蓋；另一種是是在岩鹽奶蓋中加入穀物，鹹奶蓋之外還有穀物香氣。搗壺的奶蓋都是用鮮奶油製作而成的，完全沒有添加人工奶蓋粉，對於我這種想喝奶蓋又想健康的人來說是一大福音！！

(穀落翠嶺烏龍-圖片取至店家)

◆ 那堤系列

據店家所說，他們的茶底都是新鮮熬煮成濃茶後急速冷卻，保留原茶濃厚茶韻。

墨岳那堤的茶底使用重焙烏龍，香氣厚重，喝起來有點像茶X會的鐵觀音拿鐵😂；濃烙那堤的紅茶茶底是用肯亞紅茶與錫蘭紅茶混合而成，茶香真的超濃厚，點無糖也完全不澀，超對我這種無糖鮮奶茶控的味👍不得不說跟約X紅茶的煮濃那堤有得拚內！日曦那堤的茶底比較清香，尾韻帶有淡淡的米香，也是很特別的一款鮮奶茶！

他們是白玉珍珠，用在地寶山黑糖煮成深邃的黑糖色，吃起來Q彈黑糖味十足😋

◆ 職人手作搗壺

除了飲料之外，搗壺還有手工製作的職人手作豆腐，現在還有加購價３５元的優惠活動（原價４５元／顆）

聽店家說製程非常繁瑣，是限量供應的商品，建議提前三天預訂～

◆ 店家資訊

【搗壺DAOHU DAY｜豆腐奶茶專門店】

🧈營業地址：新竹縣竹北市莊敬五街245號(嗑肉石鍋旁)

🧈營業時間：11:00 - 20:00

🧈店家電話：0902-571-788

🧈LINE官方：https://lin.ee/QGJEPcf

👉追蹤店家：搗壺IG / 搗壺FB

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