馬祖新村美食,桃園中壢美食,郭老爺山東餃子,千張餃,老兵麵,龍慈路美食

大年初三的時候總算把岳母大人從南方澳騙來中壢住兩天！用的理由是我家的兩隻貓很想阿嬤！（笑）。隔天的天氣大好，想著帶媽咪找個地方走個春～最適合的地方當然就是龍慈路旁的馬祖新材啦！從家裡散步過去大約二十分鐘左右就到了。逛著逛著就想著順便在這裡吃午飯，想起來朋友有說馬村裡有間餃子館餐點都不錯～來吧我們大過年的就來吃個元寶囉～（招手

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桃園市中壢區42-1號眷舍（馬祖新村文創園區），請點我開始郭老爺山東水餃導航

週五11:30-14:00、16:00-18:30，週六～日 11:00-18:30

停車資訊：馬村大門前光影電影館兩邊有少量免費停車位（目前沒收費），不然停到龍慈路上的停車格走進來也不遠啦～對了目前龍慈路停車格平日有收費～六日不收費喔。

店內環境

郭老爺的地理位置是在馬祖新村的外圍喔，剛好是一個正方型的最左上角～進門就看到戶外區有一張很可愛的白色搖椅！很適合拍照呢（本來想過去坐坐的但看到上面有寫限重……我就果斷放棄了ＸＤ

郭老爺這裡的格局算大的！一進門左邊是櫃檯然後右手邊有一間房間可以坐，前方也有一間挺大間的座位區～左前方的門裡還有著一間超級特別的半戶外用餐區喔！

很美對吧？超喜歡這個半戶外的包廂，給人一派悠閒自在的感覺呢。

喔？原來還有在賣冷凍水餃耶～等等吃過如果媽咪中意的話可以買兩包回去家裡煮。

最裡面的用餐區空間頗大的～

這裡則是進門右邊的房間，有兩張桌子可坐六人～這窗景也太美了吧～老婆立刻拉著媽咪到窗邊拍了幾張網美照！

菜單參考

給同學們看一下菜單啊，因為第一次來所以我們點了餃子，千張餃跟老兵麵～再加上一碗酸辣湯。

對了這次來吃水餃啊有段小插曲，我們劃好菜單後我就拿去櫃檯交給老闆，然後從櫃檯後方伸出了一隻小手接過了菜單！（咦？櫃檯後面還有躲著一個員工？？

我忍不住探頭一看啊～一個非常認真的小帥哥穿著合身的工作圍裙，有模有樣地正在電腦銀幕上確認我們的餐點，而且收錢找錢乾淨俐落～而且找錢的時候還不忘推廣一下這次馬祖新村辦的各式集點活動！看起來應該是家裡的小孩放假時來店裡幫忙吧？超乖巧的呢！

餐點品項

酸辣湯：65元

這裡的酸辣湯味道挺圓潤的，雖然看著不大碗啦，但我們三個人一人喝一碗還有多呢～

老兵麵（烙餅麵）：120元

剛上桌的時候我盯著碗看了很久……我說弟弟啊，麵呢？結果那弟弟一本正經地說，在碗裡啊，是＂烙餅＂喔！咦……原來老兵麵就是烙餅切成長條狀然後當成乾拌麵來吃啦～（笑翻

實在太好奇這碗老兵麵的由來，所以我就到店家的粉專看了看～原來有一次老闆爸爸把沒吃完的烙餅直接切一切然後加上自己做的乾拌醬，撒點蔥花再加上一顆滷蛋！再加上濃厚的山東鄉音～烙餅麵烙餅麵烙餅麵～唸著唸著就變成了老兵麵啦～鹹中帶著點點香甜氣味非常好吃呢！（雙姆指

水餃（韭菜口味，20顆）：170元

有夠大顆的啦！內餡是滿滿的韭菜絞肉，再加上水餃皮Ｑ彈而且厚薄適中，愛吃韭菜的同學真的很推薦吃看看。

對了，這裡的辣椒醬有分兩種～生辣椒醬油就挺辣的大約小辣等級，然後店家自己做的香辣醬很香～辣度我倒覺得跟生辣椒醬油差不多。

千張餃（韭菜鮮蝦，8顆）：130元

欸，不好意思我們點餐的時候劃對但是說錯了，所以今天的水餃跟千張都是韭菜口味的啦ＸＤ，每顆千張餃都有著一尾很大的蝦仁喔！千張有人以為是腐皮，但我上網查了一下啊，其實千張算是一種非常非常薄的豆干喔～然後包著內餡用炸的～口感非常棒～外脆內軟非常棒喔～

店家/景點資訊

店家名稱：郭老爺山東水餃

所在地址：臺灣桃園市中壢區42-1號眷舍

營業時間：日 五 六 週五11:30-14:00、16:00-18:30-週六～日 11:00-18:30

店家電話：034589155

評價：★★★★★





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