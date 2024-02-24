這家位於南屯的〔 湯馥招牌石頭鍋 〕是之前住附近的朋友推薦，一吃不得了，現炒麻奶湯頭神級等級香氣炸裂，還有自助吧各式冰品飲料甜品免費吃！【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 湯馥招牌石頭鍋 大業直營店 〕交通

👣〔 湯馥招牌石頭鍋 〕環境

◆ 開在住宅區其實滿低調的，整體內部裝潢明亮乾淨不失質感，座位區也滿寬敞的喔。

◆ 自助吧非常整潔先給讚。

飲料選項有茶類跟汽水類，冰淇淋每日提供四種口味。

醬料區選項很豐富，有多款是店家自製醬料，基本的沙茶醬也是手炒，尤其敢吃辣的超推一定要試試看他們的椒麻醬，連拿來拌麵都好吃！不敢吃辣的推薦很涮嘴的青蔥醬～

除此之外還有提供甜品，熱騰騰的綠豆薏仁湯，聽說夏天會換成仙草冰喔！

👣〔 湯馥招牌石頭鍋 〕餐點

📌漢方麻奶鍋$80（湯頭）📌祖傳花雕雞鍋 $360

▫️我只能說現炒的湯底、那個香氣真的沒辦法取代，這家的麻奶我封他為神級麻奶湯！加入高湯牛奶塊、一瓶台農保久乳、店家自製的漢方麻辣醬（非純辣椒、辣油）融合的非常完美！口感是大奶小辣的風味，香氣溫潤非常香濃順口！

祖傳花雕雞炒的過程也是香氣炸裂，尤其是花雕酒香真的好迷人～醃製過的雞肉經過拌炒爆香，更加提升嫩度，熬煮過後鹹香濃郁非常好喝。

📌好大一盤肉超值套餐$375

▫️愛吃肉的通通看過來、好大一盤肉有五種肉品（櫻桃鴨、雪花牛、梅花豬、小羔羊、和風雞柳）任選兩種拼盤超大一盤竟然只要375元！敢吃羊肉的我真心推薦要選羊肉，除了沒什麼騷味、肉片有嫩度跟厚度口感不錯，主要單點羊肉鍋就350元了，太划算！

📌極上無骨牛小排$280 套餐$440

▫️當天我們還另外單點一盤無骨牛小排，這個肉質真的很有水準！軟嫩多汁～喜歡高級一點的牛肉的人可以點這個。

📌特級海鮮船$468

▫️大船入港～ 船上有鯛魚、鮭魚、鱸魚、蛤蜊、鮮蚵、小卷、草蝦、花枝漿、扇貝，高達九種海鮮，當天一起去的朋友不太愛吃肉，特別愛海鮮，新鮮度鑑定高分過關！

菜盤也很大盤，真的可以吃很飽，副食的拉麵不要煮太久保留彈性口感不錯。

📌麻辣鴨血$45

▫️這裡還有熟食鴨血可以加點，柔嫩入味，辣度還滿明顯的喔～

👣〔 湯馥招牌石頭鍋 大業直營店 〕店家資訊

👣〔 湯馥招牌石頭鍋 大業直營店 〕菜單

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