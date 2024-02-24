{台中美食}喆園鮑魚中餐廳-裕元花園酒店，超推「胭脂舒雁」五感體驗『夢迴紅樓』經典菜色，搭配法國跳跳糖蹦出新滋味！

台中「裕元花園酒店」二樓的『喆園鮑魚中餐廳』一直都是大家很推崇的餐廳，

現在又看到他們推出了一系列的『夢迴紅樓』金陵12菜，其中的經歷六道繁雜精細的「胭脂舒雁」，

整個製作過程需要耗時72小時才能完成，每日限量供應而且還要三天前預訂，馬上電話打起來，帶家人一起來品嚐美食。

除了必吃的「胭脂舒雁」外，還非常推他們家的「秘製風味牛寶鍋」，湯頭濃郁清澈香甜，牛筋軟嫩、牛肚軟Ｑ入味，口感扎實鮮甜的牛腩，

另外還有好多料理以及小點每一樣都好好吃，每一口都讓人驚艷，絕對值得品嚐一再回訪！

裕元花園酒店 喆園鮑魚中餐廳

地址：台中市西屯區台灣大道四段610號2樓

電話：04-24656555

營業時間：午餐，11:30~14:30（最後點餐14:00)，晚餐，17:30~21:00（最後點餐20:30）

停車：飯店有地下停車場，用餐可以折抵停車

喆園鮑魚中餐廳官網：https://www.windsortaiwan.com/tw/food/5385B76e289E63C3

粉絲專頁：裕元花園酒店 Windsor Hotel Taichung

線上訂位：linktr.ee/windsorhotel

「喆園鮑魚中餐廳」在裕元花園酒店的二樓，可以將車子停在飯店地下室的停車場，

用餐可以折抵停車費，完全不用擔心停車的困擾。

非常建議大家要來「喆園鮑魚中餐廳」用餐前，可以透過線上系統進行訂位，尤其到了假日、特殊節日更是一位難求。

餐廳的座位區有100多席，還有6個包廂，不管是方桌、還是圓桌多人用餐都沒有問題，

這次因為有帶著長輩跟小孩一起用餐，所以我們選了包廂，用餐環境相當舒適，也不用擔心小孩會吵到別人用餐。

餐廳內的擺設相當用心，每個座位上都會有兩雙筷子，紅色是公筷可以用來夾菜，黑色的筷子就是自己用的啦。

對於親子用餐也相當友善，因為事先已經預約小朋友的餐椅，到了包廂，已經準備好兒童專屬的餐具，真的是非常用心！

這次來「喆園鮑魚中餐廳」就是要來品嚐傳說中的『胭脂舒雁』，

當天用餐的時候，餐廳的主管還特別來跟我們介紹，首先會先使用仿宋汝窯青瓷的茶具，

不斷的散發出陣陣白煙，充滿了視覺震撼，小孩在旁邊一整個覺得很新奇有趣。

在『胭脂舒雁』出餐前，餐廳會先準備「青梅金桔飲」，先幫大家清清口，

選用特製客家金桔醬，與在地的青梅醋調製，喝起來酸甜順口，不僅可做為餐前清口，還可去油解膩開胃，

因為不含咖啡因，不管是大人還是小孩都可以飲用。

清完口，接著會呈現出『胭脂舒雁』的五種醬料，從右到左，分別為：酸、甜、甘、辣、鮮，

可以搭配胭脂舒雁一起享用，可以帶出人生百味，創造出完美的味蕾饗宴啊！

酸 ( 君度橙汁醬 )：以少許君度甜酒佐以柳橙汁，酸甜口感，提出燒鵝甘甜風味。

甜 ( 法式跳跳糖 )：臺灣砂糖與法國跳跳糖中西合併，雙重口感在口中蹦開，層次感豐富。

甘 ( 甘甜豆乳醬 )：味甘、清香，主廚特製豆腐乳醬，搭配肉類能提升鮮味。

辣 ( 喆園香辣醬 )：選用紅辣椒、青辣椒、朝天椒三種辣椒，搭配炒製過的蒜頭與主廚獨家配方。

鮮 ( XO干貝醬 )：嚴選頂級海陸食材，遵循古法工序製成。

胭脂舒雁 1/4隻 （內用含飲品一壺）

登登，期待已久的「胭脂舒雁」上桌囉！

在上桌前，餐廳主管也很詳細的介紹了「胭脂舒雁」料理由來，一姐爸也幫大家稍微簡述一下，

「胭脂舒雁」的命名，主要是考究了中國四大小說名著之一《紅樓夢》第62回中所提到的經典菜餚-「胭脂鵝脯」，

主要是因為鵝肉烹調後製後會呈現粉紅色色澤，所以稱為胭脂舒雁，而舒雁則是古代對鵝的別稱，餐廳主廚就以此靈感研發出獨家的粵式燒鵝料理：「胭脂舒雁」。

「胭脂舒雁」是主廚挑選來自雲林的白羅曼鵝，需要飼養90至105天，重達四公斤的鵝肥瘦適中且脂甘肉嫩，

處理好的鵝肉，再放入八角、甘草、荳蔻等中藥材，以及12種主廚秘方辛香料醃製24小時，

再經歷醃製、川燙、擦拭、刷漆、風乾以及烤制六道繁雜工序，整個製作過程需要耗時72小時才能完成，真的是太佩服主廚的職人精神，

所以「胭脂舒雁」都是每日限量供應，而且還需要提前三天預訂才吃得到喔！

「胭脂舒雁」的肉質相當鮮嫩香甜，外皮金黃酥脆，單吃就讓人讚不絕口，

吃完原味後，就可以搭配五款獨特風味沾醬，可以依照酸、甜、甘、辣、鮮，五種配料依序品嚐，

個人很愛甘甜豆乳醬，口味甘醇香甜，少許酌料就可以帶出鵝肉本身的香甜。

其中最特別的就是將鵝肉沾裹著砂糖＋法國跳跳糖一起享用，跳跳糖在口中不斷跳舞咚次咚次的口感，真的是非常特別的感受。

如果喜歡重口味的朋友，也千萬不要錯過喆園選用頂級海陸食材特製的XO醬，以及香辣夠味的香辣醬，

不管使用哪一款沾醬，都可以吃出鵝肉不同口感與風味，真的是讓人回味無窮，絕對是來「喆園鮑魚中餐廳」必點的餐點！

秘製風味牛寶鍋

非常推薦來「喆園鮑魚中餐廳」一定要點『秘製風味牛寶鍋』，主廚使用牛大骨與多種蔬菜及牛蒡一同熬煮六小時的湯頭，再加入滷製二小時軟而不爛的牛筋、彈口香滑的牛肚、以及鮮甜扎實的牛腩，成就這鍋湯清味濃，令人讚不絕口的牛寶鍋。

當天牛寶鍋一上桌，由餐廳主管介紹後，在開飯前先幫大家每人盛了一碗牛肉清湯暖胃，

金黃琥珀色的高湯，濃郁清爽不膩口，一口喝下滿滿食材鮮美與牛肉的香氣讓人神清氣爽，讓人忍不住一碗接著一碗，停不下來。

牛寶鍋中的牛腩肉質鮮美軟嫩入味，牛筋帶點軟Ｑ入口即化，牛肚Ｑ彈有嚼勁，喜歡吃牛肉的朋友絕對會瘋狂愛上，

此外牛寶鍋內還有滿滿的配料，像是玉米筍、牛蒡、木耳、豆腐、青菜....滿滿的一鍋，非常滿足。

另外餐廳也非常貼心的提供免費加湯服務，

不誇張，我們家當天把整壺的牛肉高湯喝光光，就連我們家三歲的小孩都喝到讚不絕口！

金沙美人筍中卷

新鮮中卷裹粉酥炸之後，肉質新鮮Ｑ彈有嚼勁，美人筍清新爽口，加上金沙口感吃起來更加有層次。

糖醋蜜桃雞球

雞肉酥炸的非常有口感，淋上酸甜的糖醋醬之後，外皮依舊酥脆可口，肉質鮮甜多汁，

搭配水蜜桃吃起來酸甜酸甜，一上桌馬上就被大小朋友掃空。

君度橙花骨

主廚特調的君度橙汁醬，以柳橙汁為基底搭配少許君度甜酒，酸酸甜甜口感讓排骨吃起來甘甜美味多汁。

上湯雲耳娃娃菜

娃娃菜青翠鮮嫩，淋上濃郁鮮美的上湯，包覆著滑順的上湯的娃娃菜，吃起來格外鮮甜美味。

韭黃鮮蝦腸粉

腸粉軟Ｑ滑順，每一捲腸粉都可以看到整尾的鮮蝦，吃起來彈牙好吃，韭黃也完美襯托出鮮蝦的鮮甜。

鮮蝦腐皮卷

豆腐皮包裹著鮮蝦，外皮炸的金黃酥脆，將腐皮卷內蝦肉的鮮甜鎖在其中，

一口咬下外皮酥脆，鮮蝦彈牙，口感層次多元，果然是喆園小點類的人氣餐點！

金華焗燒餅

外皮燒餅烤的層次分明酥脆有口感，使用金華火腿跟三星蔥黃金比例調配，

吃起來鹹香肉汁甜美，燒餅外層酥烤過的白芝麻酥脆香氣十足，與市售的燒餅完全不同檔次，來喆園必點小點之一！

油條杏仁茶

杏仁茶濃郁芳香，搭配酥脆的油條絕對是老饕們的最愛。

生磨核桃露

喝起來香滑順口，每一口都可以喝到核桃穀物的香氣甜味，意外的好喝啊！

楊枝甘露

吃飽飯一定要來一碗美味的甜點作為結束，

楊枝甘露濃郁的芒果香氣，搭配Ｑ彈的西米露，吃起來果香甜蜜，絕對是大人小孩最愛的甜品。

阿里山果香

喆園鮑魚中餐廳的茶飲一點都不馬虎，我們點了阿里山果香，黃金琥珀色的茶湯清澈高雅，

喝起來回甘順口，入喉後，淡淡的茶香與果香還殘留在兩頰中，果然是好茶！

這次帶家人一起來「喆園鮑魚中餐廳」享用餐點，真的是讓人太滿意了！

尤其是每日限量的『胭脂舒雁』，不管是從器皿以及口感上都讓人讚不絕口，五感的享受讓人回味無窮，

超推薦他們家的「秘制風味牛寶鍋」，湯頭濃郁香甜，牛肉軟嫩入味入口即化，還有各種料理以及小點都表現得很優秀，

不管哪一道菜都很美味，絕對不會踩雷，是用餐後會推薦給親朋好友來品嚐的美味餐廳。

而且聽餐廳主管說，近期要以「紅樓夢」為主題推出一系列的餐點，真的太讓人期待，也絕對會再次回訪！