從苗栗苑裡起家的紅茶媽媽大家喝過嗎? 雖然知名度還比不上一些連鎖店，但他們家的茶味道挺不錯，其中最讓靜香印象深刻的是中華愛玉整盒加，奶蓋系列靜香很推薦，微鹹的奶蓋搭配上茶味夠的原茶，清爽不膩口超消暑，不用跑到苗栗就能喝到超方便~

紅茶媽媽南投店位在成功三路上，附近沒有大地標但跟著導航走不容易錯過。先附上紅茶媽媽讓大家參考 : 菜單點我

店內飲料百分百使用純蔗糖，如果點半糖以上的原茶細品，確實能喝到些許蔗糖甜香味。紅茶媽媽有個特別的優惠活動，於前一晚7點之前下單，並訂購滿10杯，整單享9折優惠。

紅玉鮮奶茶 $60

紅茶媽媽使用來自日月潭的台茶18號紅玉紅茶，茶香喝得到不是淡薄如水的原茶，點半糖連著蔗糖香氣讓味道更鮮明。加入鮮乳後的口感多了點牛奶的香醇，蠻順口但靜香更愛底下幾杯。

奶蓋金萱茶$50、奶蓋紅玉紅茶 $55

紅茶媽媽的奶蓋表現還不錯，認真覺得比很多連鎖店還有水準，質地綿密不油膩，搭配底下的原茶超對味。半糖的紅玉紅茶還挺順口，茶香夠又不會澀，搭配奶蓋很有味道，這杯很值得品嚐。金萱茶還挺有味道，口感還挺醇厚而且入口回甘，是款表現出色的原茶

葡萄柚綠茶 $50

這杯建議喝之前多搖幾下讓味道均衡點會更美味，一開始喝覺得一般，沒想到後面越喝越有味道，可能要等葡萄柚的味道釋出到綠茶內才對味。裡面的葡萄柚果粒還不少，雖然綠茶的味道沒有金萱和紅玉來得出色，但結合葡萄柚的酸香味還不錯，每一口都能吸到果粒有加分。

檸檬蜂蜜凍青茶 $55

多了檸檬輕盈酸香的青茶喝起來非常順口，茶香鮮明但完全不會澀，檸檬香氣喝得到，多了滑溜的蜂蜜凍更加分。雖然蜂蜜凍的味道不鮮明，要直接吃比較能嘗到淡淡蜂蜜香，但口感一級棒。這杯點無糖也完全沒問題，追求輕盈風味或口感系很值得品嘗。

檸檬愛玉紅茶$55

這杯檸檬香氣豐富的檸檬紅茶也是店內熱銷之一，雖然靜香喜歡酸度再高一些，但果香豐富已經很滿足。搭配上紅茶超順口，特別又加了愛玉在裡頭，大口吸超有料，會讓人想一口接一口。

紅茶媽媽的愛玉系列一直是靜香的最愛，整盒中華愛玉直接加不手軟，滑溜愛玉搭配上充滿果香的飲品超適合，絕對要試試。

珍珠奶茶 $50

現煮的珍珠新鮮出鍋，紅茶媽媽的珍珠口感很Q彈，糖香味有蜜進去又不死甜，是好吃的珍珠！搭配上甜度適中的奶茶，雖然罪惡卻還是每天都想來一杯。

紅茶媽媽可能很多朋友還不認識，但它的飲品卻不遜於知名連鎖品牌，原茶、奶蓋都很值得嘗試，如果喜歡有料的品項，愛玉首推一個，下次想喝飲料不妨試試。

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店家資訊

紅茶媽媽 南投成功店

地址 : 南投縣南投市成功三路33號

電話 : 049-225-5462

營業時間 : 週一~週日 10:00~19:30

粉絲團 : 紅茶媽媽 南投成功店



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