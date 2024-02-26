魚貫鐵板燒｜全台北CP值最高的無菜單鐵板燒，和牛五吃+活體海鮮一次滿足!

全台北CP值最高的鐵板燒就是這家，剛開幕就在網路造成高討論度的【魚貫鐵板燒】，每人不到兩千元就可以享有，A5和牛、龍蝦、南非鮑魚、北海道干貝等多達16道料理，以高檔食材與鐵板技法打造出迷人風味，更獲選2023年網路評比必吃的無菜單鐵板燒，好吃到馬上邀請朋友下次慶生來這裏!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【魚貫鐵板燒】位於台北市中山區林森北路與雙城街商圈，灰色牆面加上木頭設計外觀很低調，距離捷運中山國小站步行約6分鐘可抵達，開車可停放於附近的收費停車場，

▼【魚貫鐵板燒】有別於門口的沉穩風格，一走進店內能看到豪華的半圓弧形鐵板燒座位，透過紅黑的質感色調打造出氣勢感，加上原木裝潢增添柔和優雅氛圍，共包含3個鐵板區40個座位，還有1間可容納12席的私密包廂。

▼【魚貫鐵板燒】主打日式鐵板懷石料理，可以品嚐到多樣精緻的菜色，生食級干貝、活鮑魚、龍蝦、A5和牛⋯，各式頂級食材直接擺在大家面前，在師傅巧手料理下成為佳餚美饌，採取預約制建議提早抵達不要遲到。

▼【魚貫鐵板燒】入座後會奉上熱茶，溫潤順口，可以無限免費續加，現場也有酒/飲品可以額外點。

菜單

【魚貫鐵板燒】主打頂級無菜單鐵板燒，每人單一價位NT$1800元+10%(只收現金)，依照當日新鮮的食材為主，總共包含16道料理，保證能吃到日本A5和牛、澳洲水姑娘龍蝦、南非鮑魚等高檔食材，其他內容每天都可能有些微改變。

餐點介紹

鱈場蟹茶碗蒸/日本櫻麩

▼鱈場蟹茶碗蒸口感水嫩咕溜，能吃到細緻的鱈場蟹肉，充滿鮮味又不失清爽。

和風和牛筋煮/大根煮

▼燉到入口即化的和風和牛筋煮，蘿蔔吸飽了日式鹹甜湯汁，牛筋滷得很透吃起來軟Q，輕輕一咬就在嘴裡化開。

松露和牛煎餃/金箔

▼奢華到捨不得吃的松露和牛煎餃， 頂頭點綴了金箔超浮誇，煎餃皮很薄煎到酥脆可口，裏頭的肉餡帶有濃郁的松露香氣，咬下瞬間炸出肉汁，風味層次感十足!

水雲醋

▼吃到一半提供水雲醋轉換口味，酸酸甜甜非常開胃解膩。

乾煎廣島牡蠣/海苔

▼飽滿誘人的乾煎廣島牡蠣，以海苔包裹乾煎廣島牡蠣，大口吃下海味在嘴裡爆發，好過癮!

A5和牛卷/剝皮辣椒

▼富有創意的這道A5和牛卷，和牛外層充滿焦脆感，內層的牛肉柔軟充滿肉汁，伴隨著辣勁的剝皮辣椒，碰撞出全新的味蕾火花，濃郁卻絲毫不油膩，口味相當特別又好吃。

乾煎雞腿排/泰式酸辣醬

▼看似平凡的乾煎雞腿排，酥脆到不行的口感令人驚喜，頂頭淋上開胃的泰式醬汁，酸中帶甜很是耐吃~

北海道煎干貝/魚子醬

▼接著是超大顆的生食級干貝，表面煎到金黃焦香模樣，霸氣撒上頂級的魚子醬點綴，多汁甘甜的口感，配上蜂蜜芥末提味好有趣。

南非活鮑魚/昆布醬

▼活跳跳的南非活鮑魚在鐵板上擺動，煎熟後口感彈牙富有嚼勁，再搭配清爽的昆布醬汁，凸顯活鮑魚本身的鮮味!

日本鰤魚下巴/柚香大根

▼最讓我驚豔的日本鰤魚下巴，外皮脆脆香香，剝開後可以看到鮮嫩的魚肉，肉質細緻鮮甜，充滿水分不會乾柴，連不愛魚肉的我都迷上這口感!

帝王螺/照燒醬

▼在桌邊上演浮誇表演的帝王螺，倒入乾冰後畫面感仙氣十足，Q彈的螺肉在甘甜醬油襯托下，更能享受到鮮美度且毫無腥味。

澳洲水姑娘/蝦膏日本葛粉條

▼重頭戲主角澳洲水姑娘活龍蝦，上桌前貼心去殼可以直接享用，蝦肉厚實飽滿有彈性，咬起來細嫩鮮甜，底部是蝦膏烹煮的葛粉條，吸飽了鮮味精華太美味~

日本A5和牛/蒜味慕斯

▼煎至外層焦脆的日本A5和牛，近乎入口即化的口感太銷魂，推薦一定要搭配這個蒜味慕斯，絲滑又濃郁，沾著享用真的是超美妙組合!

和牛炒飯

▼在鐵板上激情舞動的和牛炒飯，每粒米飯都均勻裹著蛋液，呈現迷人的金黃色澤，口感粒粒分明，每一口都能吃到和牛的油脂香氣，好吃到還想要再續一碗啦!

龍蝦味增湯

▼以水姑娘龍蝦熬煮的味增湯，可以喝到鮮甜的龍蝦味，還能吃到完整的龍蝦肉，調味不會過鹹剛剛好~

甜點/綠茶

▼最愛的甜點是可愛日式磅蛋糕，綿密的蛋糕體濕潤不乾口，配上綠茶享用相當合適。

用餐心得

近期吃到最喜歡的鐵板燒就是這家，從食材到環境都豪不馬虎的【魚貫鐵板燒】，可以吃到超多種頂級的食材，從A5和牛、活鮑魚、龍蝦、生食級干貝、廣島牡蠣、和牛餃子等，在師傅的精湛的料理技術下，每一道都能感受到精心設計過的風味，不用兩千元可以吃到這種水準真的好讚!

店家資訊

魚貫鐵板燒

粉絲團 : 魚貫鐵板燒 FB

電話 : 02-77299099

地址：台北市中山區林森北路622號(捷運中山國小站)

營業時間：12：00 -14：30；17：30 -22：00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/