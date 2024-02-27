台中日式小點心！五權西五街超人氣熱門美食推薦、好吃咖哩飯、烤糰子

台中市西區必吃美食「翌日十彡」

主打日式烤糰子、烤飯糰及咖哩飯 最吸引人的是店內的DIY烤糰子

顧客可以親自動手製作喜愛的烤糰子 深深感受到日本料理的魅力和樂趣

還擁有兩位極具魅力的貓咪店長 分別為皮蛋＆豆腐 常常出沒在店內

以它那蓬鬆柔軟的毛皮和大大的眼睛吸引著顧客們的目光

它的活潑可愛讓整個餐廳充滿了溫馨的氛圍 顧客們常常忍不住停下手中的食物 投以愛慕的目光

貓咪店長不僅是這間餐廳的吉祥物 更是店裡的明星 許多顧客特地來到這裡

就是為了與它合影或者和它玩耍一番 在這樣一個充滿活力和溫暖的環境中 美食與可愛貓咪共同營造了一個令人難忘的用餐體驗

原文:翌日十彡｜糰子控必收！好吃又好拍 還可DIY烤糰子 激推飯糰及咖哩飯更是必點。菜單價位(台中西區)

翌日十彡在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:翌日十彡

翌日十彡電話:0918-908-458

翌日十彡營業時間:11:30–20:00

翌日十彡ＦＢ: 點我

翌日十彡ＩＧ: 點我

翌日十彡地址:403台中市西區五權西五街118號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以翌日十彡為主

文章內有翌日十彡地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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這家翌日十彡日式小舖位於台中市西區五權西五街巷弄之中

彷彿是一處隱藏在繁華都市中的寧靜角落 木質調的門面充滿了日本小舖風情

翌日十彡為寵物友善餐廳 還擁有兩位極具魅力的貓咪店長 分別為皮蛋＆豆腐

常常出沒在店內 以它那蓬鬆柔軟的毛皮和大大的眼睛吸引著顧客們的目光

它的活潑可愛讓整個餐廳充滿了溫馨的氛圍 顧客們常常忍不住停下手中的食物 投以愛慕的目光

貓咪店長不僅是這間餐廳的吉祥物 更是店裡的明星 許多顧客特地來到這裡

就是為了與它合影或者和它玩耍一番 在這樣一個充滿活力和溫暖的環境中 美食與可愛貓咪共同營造了一個令人難忘的用餐體驗

翌日十彡裝潢簡潔而溫馨 牆上掛著日式門簾 營造出一種寧靜而舒適的氛圍

部分桌子的側邊附有充電插座 也有USB插孔 櫃檯也有提供行動充電的租借服務 同時也有提供免費WIFI

翌日十彡菜單價位

主要提供烤糰子、烤飯糰、咖哩飯、飲品

點經典套餐可提供烤爐ＤＩＹ 餐點有2串烤糰子＆1顆烤飯糰＆一壼茶

每人低消120元 人到齊後才能入座 尖峰時段限時90分！

翌日十彡｜麻辣老油條烤糰子

一串有四顆 口感獨特讓人回味無窮 烤糰子的外皮鬆軟 加上老油條的酥脆

每一口咬下去都能感受到那種香脆的口感 闆娘之前待過馬辣麻辣鍋 將這口味帶到了翌日十彡

烤糰子與香麻辣的滋味完美結合 讓人忍不住一口接一口 停不下來 非常值得一試

翌日十彡｜秘制醬油烤糰子

簡單卻令人驚艷的美味佳餚 醬汁使用昆布高湯及日本薄鹽醬油熬煮 甜鹹的口味相當回甘不死鹹

每一口咬下去 都能感受到醬油的濃郁香氣和獨特的風味 令人回味無窮

翌日十彡｜漢堡牛肉排咖哩飯

讓人垂涎的漢堡牛肉排 外脆內嫩不乾柴 帶著濃鬱的牛肉香氣 讓人忍不住停不下來

配上的偏甜口咖哩飯更是豐富多彩 散發著迷人的香氣 每一口都讓人感受到日本咖哩獨特的風味

咖哩飯中的香料和食材與漢堡牛肉排完美融合 彼此之間的味道交融在一起 帶來了一種絕妙的味覺享受

翌日十彡｜蒲燒鰻魚烤飯糰

這道蒲燒鰻魚烤飯糰絕對是一道讓人驚艷的日式美食 選用的日本白鰻肉質鮮嫩

口感細膩 散發著淡淡的海味香氣 充分展現了日本頂級食材的精湛品質

白鰻肉鋪在烤得金黃酥脆的飯糰中 搭配著特製的蒲燒醬汁

每一口都是一種極致的享受 飯糰外皮酥脆 內裡米飯軟糯 與鰻魚肉的鮮嫩口感相得益彰 令人愛不釋手

翌日十彡｜山本和茶

山本和茶是一種傳統的日本茶品 也稱為山本茶

是一種高品質的綠 喝起來口感清爽 香氣十足 搭配餐點恰恰好

經過附近時不妨也來翌日十彡嘗嘗看吧!!