台中北區美食推薦-林記古早味杏仁茶，中華路上飄香25年的好味道，杏仁茶專賣店-林記古早味杏仁茶，醇香杏仁茶配油條很對味，還有不少人必點的惡魔土司!台中杏仁茶推薦



之前走訪旅人票亭的時候注意到這間林記古早味杏仁茶，

對於喜歡杏仁茶的我來說，

尋找好吃的台中杏仁茶油條，

真的是莫大的吸引力。

所以在到旅人票亭年前採購禮盒的時候，

趕快來報到了。

*台中門票優惠分享:*





、

、

、



*台中住宿優惠分享:*



【追蹤我的IG吧!! 美食旅遊親子 leona_fun_life 、美妝保養 leonafunbeauty 、插畫 leona.colorlife】

接收更多有趣的生活資訊也可以 喔~~

台中北區美食 林記古早味杏仁茶 位置

這間林記古早味杏仁茶店面位於中華路上，

位於旅人票亭的斜對面，

近太平國小，

距離臺中科技大學步行也只要7分鐘。

紅色杏仁茶字樣非常的醒目，

騎機車可以臨停攤位前，

還蠻方便的。

以攤位的形式經營，

店前有三張椅子，

買回家或是坐下來ˋ直接享用都沒問題。

台中北區美食 林記古早味杏仁茶 菜單

餐點品項頗為簡單的，

有飲料跟點心類。

招牌的杏仁茶有大杯、小杯跟瓶裝，

自家中藥熬煮的酸梅湯也一樣，

還有紅茶可以搭配。

大小杯的尺寸在點餐時就能看到了，

瓶裝的部分則是提供cc的。

點心的部分有與杏仁茶最速配的油條，

還有厚片、吐司系列，

其中最多人推薦的就是惡魔吐司啦!

櫃子中看起來熱呼呼的油條，

看起來真的很好吃。

桌上也有介紹老闆獨家的惡魔吐司，

是以厚片土司，

搭配奶油、起司、白砂糖和新疆孜然粉，

讓人有點小期待。

台中北區美食 林記古早味杏仁茶 餐點介紹

除了厚片需要現烤外，

飲料和油條都能馬上上桌。



杏仁茶熱呼呼的上桌，

杏仁茶味道醇香，

甜度適中，

入口可以感覺到微微的顆粒感，

但好喝不影響整體口感。



口感脆脆的油條，

拿到手還熱呼呼的，

但入口不會很油，

沾著杏仁茶吃也很對味。



光聽名字會覺得讓人摸不著頭緒，

不過攤位上有介紹，

看過評價似乎很受歡迎，

當然要來一份。

烤得酥酥香香的厚片土司上，

底層抹上奶油，

鋪上一片起司，

再以白砂糖和新疆孜然粉作為搭配。



熱呼呼的吐司邊邊帶著點微焦感，

這對我來說很加分，

口感鹹鹹甜甜的，

搭配起來味道倒是很不錯，

難怪不少人推薦。

吃完老闆招待我們試飲烏梅汁，

味道著實讓人驚艷!

入喉甘甜淡雅的酸甜感，

還有點像是甘草的回甘與韻味，

這跟杏仁茶真的可以一起買大瓶的，

回家慢慢享用阿!

台中北區美食 林記古早味杏仁茶 店家資訊

營業時間：17:00–01:00

電話:0920555104

地址：台中市北區中華路二段72號

粉絲團：林記古早味杏仁茶

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

如果您喜歡我的文章，歡迎來信(blacklena7@gmail.com)洽談合作或私訊Leona fun life -利歐娜。樂生活粉絲團



-

台中美食景點推薦

台中賞花景點|中社觀光花市-歐式花園賞鬱金香花海、落雨松，門票優惠、花況、交通資訊攻略|烤肉吃到飽

2024 泰安櫻花季|全台最美的派出所櫻花綻放大開中，還有能順道採草莓吃周邊美食!|賞花吃什麼|停車交通資訊|台中后里賞花景點



台中后里美食|裕香水煎包-在地人氣銅板美食，每日現做飽滿大顆水煎包

​

台中西屯美食|宏佳火雞肉飯福林店-平價好吃的銅板小吃，香蔥火雞肉飯必點！



台中北區美食|月春粉粿-阿嬤的古早味粉粿、五行湯圓，近台中公園、日曜天地



-

民宿飯店住宿懶人包>

小琉球親子自由行推薦懶人包>

台中親子旅遊景點餐廳懶人包>

台中大甲鎮瀾宮週邊美食懶人包>

嘉義美食景點住宿懶人包>



我們家的貓老大們有粉絲團啦~

歡迎貓友們加入喔~~^^ 另外，小妹我也有粉絲團了，請各位有空讚一下吧!XD

---

**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿*