「森鄰鍋物」有著全台最美寶島溫體牛鍋物的美名，店內主打每日台南新鮮直送溫體牛肉鍋，搭配用牛大骨、大量蔬果熬煮的牛大骨高湯，不論是單純涮肉或是高湯熱沖吃法都能享受到溫體牛肉的鮮嫩滋味，深受老饕們的喜愛，在網路上也有著破千則平均4.7的好評，加上店內環境舒適又漂亮很適合三五好友相約涮溫體牛阿～

森鄰鍋物 | 全台最美寶島溫體牛鍋物

▼森鄰鍋物



「森鄰鍋物」位在北區中清路與育德路口處，外觀有著湖水綠招牌及鋼骨結構，兩層樓的建築看起來很顯目，剛好也鄰近中國醫商圈、中友百貨商圈，算是相當熱鬧的區域，開車前來的朋友旁邊有一個私人停車場，大約步行一分鐘即可抵達（可google搜尋虎川千代居酒屋停車場在正對面）。

▼店內環境



走進店內就能感受到「森鄰鍋物」森林系裝潢風貌，潔白的磁磚搭配綠色植物，頭上還有鳥籠燈罩，看起來相當唯美，不愧是有著全台最美寶島溫體牛美譽。

▼森林風貌



此外還在櫃台旁設置了一面打卡牆，蘑菇森林畫面正中間還有隻牛，充滿著童趣感，很適合全家大小一起入鏡拍照。

▼打卡牆



座位大多是採四人座、圓桌為主，圓潤厚實的大理石紋路桌面配上森林風裝潢很搭，加上窗邊座位有著冬日暖陽映射而入看起來也很棒～

▼窗邊座位



二樓的風格同樣承襲著森林系裝潢，也有一面彩繪牆，多種植物搭配拼貼牛圖樣，結合成一幅森林畫風。

▼二樓空間



▼多人圓桌



加上座位數比一樓來得多，也有多人長桌、多人圓桌還蠻適合機關團體聚餐。

▼森林彩繪



森鄰鍋物 | 最新菜單、套餐價目表

▼菜單（可放大）



攤開「森鄰鍋物」的新菜單，有分單人獨享或是雙人、多人套餐，先選鍋底可以選單一鍋底或是升級成鴛鴦鍋，再依照用餐人數選擇套餐種類及附餐。

▼單點菜色（可放大）



套餐內皆有配寶島鮮牛肉盤、牛腩、手工漿、時蔬及火鍋料的餃子，喜歡的話也可以額外單點肉品、海鮮、火鍋料及溫體牛熱炒料理。（完整MENU價目表請參閱官方連結）

▼醬料區



醬料區的部分一般常見的蔥花、薑絲、沙茶醬、蒜泥等皆有供應，此外還有他們調製的特製綜合醬，是專門用來搭配涮溫體牛的，有興趣的朋友可以自行取用。

▼特製綜合醬



另外還有英式紅茶免費供應可以無限續飲，香香甜甜的紅茶我自己就喝了好幾杯，哈哈～

▼英式紅茶



森鄰鍋物 | 極享雙人套餐升級鴛鴦鍋

▼餐點上桌



這天餐點是「極享雙人套餐」升級鴛鴦鍋，另外再搭配一盤沙茶芥蘭牛、生切牛舌、手切寶島極嫩牛，兩個人用餐肯定吃得很飽，甚至三個人吃都綽綽有餘。

▼鴛鴦鍋



升級鴛鴦鍋的部分有需加價$230元，當天選的是招牌牛骨湯底配花椒仙子麻辣湯底，招牌牛骨湯是每日使用牛大骨、牛油及大量蔬果費時熬煮6小時的湯頭。

▼牛大骨湯



牛骨湯喝起來甘醇清甜，用來搭配涮牛肉是最佳組合，鍋底都還有搭配基本的時蔬及火鍋料。

▼花椒仙子麻辣鍋底



花椒仙子麻辣鍋，是以原本的牛骨湯為底，再加入草果、花椒、大紅袍等中藥香料熬煮而成，喝起來溫潤不燥，尾韻帶出了麻辣湯的香辣感，推薦愛吃辣的朋友點。

▼鍋底



森鄰鍋物 | 寶島鮮牛肉、寶島極嫩牛

▼寶島鮮牛肉



這盤寶島鮮牛肉，是每天台南直送兩次的現宰溫體牛，看油花分布能知道台灣在地的鮮牛肉本身的瘦肉比例較高，新鮮直送的溫體牛顏色嫣紅，相當誘人。

▼兩份的量



套餐內原本有含一份，勾選時又勾選了一份，所以這盤是兩份寶島鮮牛肉的份量。

▼雙牛拼盤



這份雙牛拼盤裡面有牛腩及牛筋，已經事先處理滷過，吃之前再丟進鍋底去煮個10分鐘會更入味。

▼嚴選手工漿



嚴選手工漿的部分選的是市面上比較少見的手工牛肉漿，再來還有一盤嚴選蛋餃。

▼嚴選蛋餃



套餐內有附一份季節時蔬，涮肉吃火鍋料之餘也要來點蔬菜均衡一下。

▼季節時蔬



▼手切寶島極嫩牛，$398元



這盤是限量的手切寶島極嫩牛，油花跟油脂會比寶島鮮嫩牛來得更豐厚些，口感也更加軟嫩，是老饕必點肉品。

▼生切牛舌，$260元



喜歡吃更有咬勁口感的，我會推薦加點一份生切牛舌，薄切的生牛舌，稍微涮一下就能吃到牛舌的脆彈口感。

▼薄切牛舌



森鄰鍋物 | 老饕推薦涮牛熱沖吃法

▼先丟牛腩、牛筋



開煮時記得先把牛腩、牛筋先放入鍋內去煮，後續再煮自己想吃的牛肉漿、蛋餃火鍋料以及想涮的鮮牛肉。

▼開煮



除了牛肉本身的部位跟油花，手切牛肉也很考驗師傅的刀工，森鄰鍋物每盤牛肉都是訓練有素的師傅們新鮮手切溫體牛，大小跟厚度都拿捏得很剛好。

▼涮牛肉



「森鄰鍋物」有推薦店內涮煮溫體牛兩種吃法，第一種就是7上8下涮煮牛肉，涮個5秒大概就是7-8分熟度。

▼粉嫩牛肉



像這天吃到的寶島鮮牛肉的部位算是蠻嫩的，單單這樣涮麻辣鍋吸收麻辣湯頭後，吃起來軟嫩又有辣香滋味。

▼沾秘製醬料



加上手切牛肉片頗有厚度口感，沾著有加入洋蔥等辛香料的秘製醬料，增添整體的甜味，相當好吃哩～

▼高湯熱沖



第二種吃法就類似台南牛肉湯吃法，碗內夾個兩三片牛肉跟薑絲，然後用牛大骨高湯熱沖，這樣既能吃到軟嫩的牛肉，又能喝到鮮甜的牛肉湯，好讚～

▼鮮甜牛肉湯



緊接著再來嚐嚐手切寶島極嫩牛的滋味，看得出來寶島極嫩牛的油花會比寶島鮮牛肉更豐腴些。

▼寶島極嫩牛



咀嚼起來會更加軟嫩些，油花甜味也會比較多一點，寶島鮮牛肉是瘦肉多為主，想要多點油潤感的可以點寶島極嫩牛嚐鮮。

▼油脂甜



生切牛舌的部分稍微涮個7、8分熟即可，牛舌的脆彈口感也相當的棒，推薦給喜歡吃有咬勁口感的朋友點。

▼咬勁牛舌



森鄰鍋物 | 溫體牛燥飯、溫體牛熱炒

▼銷魂溫體牛燥飯，附餐更換+$30元



來到森鄰鍋物還能吃到少見的銷魂溫體牛燥飯，白飯淋上店內特製的溫體牛肉燥並且佐上些許蔥花。

▼好下飯



個人覺得他們牛肉燥滷得很香，而且牛肉燥肥瘦比例剛好，不會太過油膩，能吃到大塊肉燥的肉香口感，很下飯阿～

▼沙茶芥蘭牛，200元



說到下飯，店內還有溫體牛熱炒料理，像是這盤沙茶芥蘭牛，以溫體牛搭配芥蘭菜跟沙茶翻炒而成，整個沙茶香氣結合牛肉的軟嫩再加上芥蘭菜的口感，真的越吃越涮嘴，光是配著吃就能嗑掉一碗白飯，堪稱是白飯殺手～

▼沙茶香很涮嘴



蛋餃則是另一款必吃火鍋料，蛋餃餡料飽滿扎實有彈性，配上蛋香蛋餃皮很搭，不愧是很多人愛點的火鍋料，喜歡的話可以多叫上一份。

▼蛋餃



也別忘了一開始就丟進鍋內煮的牛腩、牛筋，牛筋又軟又Q，大塊的牛腩肉煮牛大骨湯吃起來肉香更濃郁。

▼牛腩



手工牛肉漿的口感我也很愛，吃起來相當細緻扎實，牛肉香氣也很足，煮麻辣鍋會更香濃，很推～

▼牛肉漿細緻扎實



結語：

在「森鄰鍋物」寶島溫體牛肉鍋內不僅能吃到台南每日新鮮直送溫體牛，店內優雅別緻的環境也很適合聚餐，餐點品質與氣氛都很到位，尤其牛大骨高湯涮煮寶島鮮牛肉的鮮美滋味一直都是老饕們的最愛，再搭配少見的溫體牛燥飯跟溫體牛熱炒料理，就能享受到一餐滿滿溫體牛的饗宴，喜歡吃溫體牛肉鍋的朋友可以納入口袋名單內唷～

▼溫體牛肉鍋饗宴

